النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

توقيف لصوص سرقوا 26 مليون إسترليني من مشاهير بريطانيا

السرقات تمت في 13 يومًا.. ولامبارد من بين ضحاياهم

ألقت السلطات البريطانية القبض على ثلاثة أشخاص ينتمون لعصابة تخصصت في السطو على منازل المشاهير، في عملية وصفتها وسائل إعلام بأنها أكبر عملية سرقة محلية منظمة في هذا البلد.

وتَمكن اللصوص من سرقة أكثر من 26 مليون جنيه إسترليني، كانت على شكل نقود ومجوهرات وأحجار كريمة.

ووفق ما ذكرته صحيفة "مترو" البريطانية؛ فإن عمليات السرقة تلك تمت على مدار 13 يومًا فقط، وتعود للعام 2019.

ومن بين الضحايا لاعب خط وسط تشيلسي السابق ومديره فرانك لامبارد، ومقدمة البرامج التلفزيونية كريستين، ومالك نادي ليستر سيتي الراحل فيشاي سريفادانابرابها، والممثلة تمارا إيكلستون، حسب "سكاي نيوز عربية".

واعترف كل من يوغوسلاف يوفانوفيتش وأليساندرو مالطي وأليساندرو دوناتي، بالتهم المسندة إليهم؛ بينما فَرّ دانييل فوكوفيتش إلى صربيا.

وطِبقًا للصحيفة البريطانية؛ فإن العصابة كانت تخطط لتنفيذ ضربات مشابهة على منازل مشاهير آخرين في أوروبا، هذا إلى جانب المزيد ببريطانيا.

وبحسب مصادر أمنية؛ فإن أفراد العصابة قد نقلوا قسمًا كبيرًا من الأموال التي سرقوها لخارج بريطانيا؛ بينما رصدتهم كاميرات المراقبة في متاجر وهم ينفقون آلاف الجنيهات على عدد من المنتجات والسلع.

ووجّهت لأفراد العصابة تُهَم السرقة وغسيل الأموال، وأصدر القضاء أحكامًا بالسجن تتراوح بين 11 و8 سنوات؛ فيما لا يزال أحدهم طليقًا بانتظار تسلمه من صربيا.

الرئيسية/ محطات

اعلان
توقيف لصوص سرقوا 26 مليون إسترليني من مشاهير بريطانيا
سبق

ألقت السلطات البريطانية القبض على ثلاثة أشخاص ينتمون لعصابة تخصصت في السطو على منازل المشاهير، في عملية وصفتها وسائل إعلام بأنها أكبر عملية سرقة محلية منظمة في هذا البلد.

وتَمكن اللصوص من سرقة أكثر من 26 مليون جنيه إسترليني، كانت على شكل نقود ومجوهرات وأحجار كريمة.

ووفق ما ذكرته صحيفة "مترو" البريطانية؛ فإن عمليات السرقة تلك تمت على مدار 13 يومًا فقط، وتعود للعام 2019.

ومن بين الضحايا لاعب خط وسط تشيلسي السابق ومديره فرانك لامبارد، ومقدمة البرامج التلفزيونية كريستين، ومالك نادي ليستر سيتي الراحل فيشاي سريفادانابرابها، والممثلة تمارا إيكلستون، حسب "سكاي نيوز عربية".

واعترف كل من يوغوسلاف يوفانوفيتش وأليساندرو مالطي وأليساندرو دوناتي، بالتهم المسندة إليهم؛ بينما فَرّ دانييل فوكوفيتش إلى صربيا.

وطِبقًا للصحيفة البريطانية؛ فإن العصابة كانت تخطط لتنفيذ ضربات مشابهة على منازل مشاهير آخرين في أوروبا، هذا إلى جانب المزيد ببريطانيا.

وبحسب مصادر أمنية؛ فإن أفراد العصابة قد نقلوا قسمًا كبيرًا من الأموال التي سرقوها لخارج بريطانيا؛ بينما رصدتهم كاميرات المراقبة في متاجر وهم ينفقون آلاف الجنيهات على عدد من المنتجات والسلع.

ووجّهت لأفراد العصابة تُهَم السرقة وغسيل الأموال، وأصدر القضاء أحكامًا بالسجن تتراوح بين 11 و8 سنوات؛ فيما لا يزال أحدهم طليقًا بانتظار تسلمه من صربيا.

16 نوفمبر 2021 - 11 ربيع الآخر 1443
01:26 PM

توقيف لصوص سرقوا 26 مليون إسترليني من مشاهير بريطانيا

السرقات تمت في 13 يومًا.. ولامبارد من بين ضحاياهم

A A A
أيمن حسن - الرياض
0
2,595

ألقت السلطات البريطانية القبض على ثلاثة أشخاص ينتمون لعصابة تخصصت في السطو على منازل المشاهير، في عملية وصفتها وسائل إعلام بأنها أكبر عملية سرقة محلية منظمة في هذا البلد.

وتَمكن اللصوص من سرقة أكثر من 26 مليون جنيه إسترليني، كانت على شكل نقود ومجوهرات وأحجار كريمة.

ووفق ما ذكرته صحيفة "مترو" البريطانية؛ فإن عمليات السرقة تلك تمت على مدار 13 يومًا فقط، وتعود للعام 2019.

ومن بين الضحايا لاعب خط وسط تشيلسي السابق ومديره فرانك لامبارد، ومقدمة البرامج التلفزيونية كريستين، ومالك نادي ليستر سيتي الراحل فيشاي سريفادانابرابها، والممثلة تمارا إيكلستون، حسب "سكاي نيوز عربية".

واعترف كل من يوغوسلاف يوفانوفيتش وأليساندرو مالطي وأليساندرو دوناتي، بالتهم المسندة إليهم؛ بينما فَرّ دانييل فوكوفيتش إلى صربيا.

وطِبقًا للصحيفة البريطانية؛ فإن العصابة كانت تخطط لتنفيذ ضربات مشابهة على منازل مشاهير آخرين في أوروبا، هذا إلى جانب المزيد ببريطانيا.

وبحسب مصادر أمنية؛ فإن أفراد العصابة قد نقلوا قسمًا كبيرًا من الأموال التي سرقوها لخارج بريطانيا؛ بينما رصدتهم كاميرات المراقبة في متاجر وهم ينفقون آلاف الجنيهات على عدد من المنتجات والسلع.

ووجّهت لأفراد العصابة تُهَم السرقة وغسيل الأموال، وأصدر القضاء أحكامًا بالسجن تتراوح بين 11 و8 سنوات؛ فيما لا يزال أحدهم طليقًا بانتظار تسلمه من صربيا.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,548
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,176
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,178
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,225

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة