توقيف لصوص سرقوا 26 مليون إسترليني من مشاهير بريطانيا

السرقات تمت في 13 يومًا.. ولامبارد من بين ضحاياهم

ألقت السلطات البريطانية القبض على ثلاثة أشخاص ينتمون لعصابة تخصصت في السطو على منازل المشاهير، في عملية وصفتها وسائل إعلام بأنها أكبر عملية سرقة محلية منظمة في هذا البلد.

وتَمكن اللصوص من سرقة أكثر من 26 مليون جنيه إسترليني، كانت على شكل نقود ومجوهرات وأحجار كريمة.

ووفق ما ذكرته صحيفة "مترو" البريطانية؛ فإن عمليات السرقة تلك تمت على مدار 13 يومًا فقط، وتعود للعام 2019.

ومن بين الضحايا لاعب خط وسط تشيلسي السابق ومديره فرانك لامبارد، ومقدمة البرامج التلفزيونية كريستين، ومالك نادي ليستر سيتي الراحل فيشاي سريفادانابرابها، والممثلة تمارا إيكلستون، حسب "سكاي نيوز عربية".

واعترف كل من يوغوسلاف يوفانوفيتش وأليساندرو مالطي وأليساندرو دوناتي، بالتهم المسندة إليهم؛ بينما فَرّ دانييل فوكوفيتش إلى صربيا.

وطِبقًا للصحيفة البريطانية؛ فإن العصابة كانت تخطط لتنفيذ ضربات مشابهة على منازل مشاهير آخرين في أوروبا، هذا إلى جانب المزيد ببريطانيا.

وبحسب مصادر أمنية؛ فإن أفراد العصابة قد نقلوا قسمًا كبيرًا من الأموال التي سرقوها لخارج بريطانيا؛ بينما رصدتهم كاميرات المراقبة في متاجر وهم ينفقون آلاف الجنيهات على عدد من المنتجات والسلع.

ووجّهت لأفراد العصابة تُهَم السرقة وغسيل الأموال، وأصدر القضاء أحكامًا بالسجن تتراوح بين 11 و8 سنوات؛ فيما لا يزال أحدهم طليقًا بانتظار تسلمه من صربيا.