نائب وزير الرياضة يفتتح بطولة العالم لرفع الأثقال.. غداً الاثنين

برعاية الفيصل ومشاركة 54 دولة في جدة

برعاية وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، يفتتح نائب وزير الرياضة بدر القاضي، بحضور رئيس الاتحاد الدولي لرفع الأثقال مايكل إيراني، بطولة كأس العالم لرفع الأثقال للشباب تحت 17 عاماً، عند الثامنة من مساء غد الاثنين في فندق الريتز كارلتون بمحافظة جدة، بمشاركة أكثر من 300 رباع ورباعة يمثلون 54 دولة من مختلف دول العالم وتستمر حتى الثاني عشر من أكتوبر الجاري.

وقال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل: "إن استضافة هذه البطولة للمرة الأولى في تاريخ المملكة رغم الظروف التي يمر بها العالم جرّاء جائحة فيروس كورونا، تجسد الدعم غير المحدود الذي يحظى به القطاع الرياضي من قبل قيادتنا الرشيدة، نحو تحقيق مستهدفات رؤيتنا رؤية المملكة 2030 وتطوير الرياضات بمختلف مسمياتها وأنواعها، والمساهمة في نمو الناتج المحلي للمملكة".

ورحّب وزير الرياضة بكافة اللاعبين المشاركين من مختلف دول العالم في بلدهم الثاني المملكة، متمنياً لهم طيب الإقامة والتوفيق والنجاح في هذه البطولة، وتقديم مستويات فنية مميزة.

ويمثل المملكة 13 رباعاً ورباعة وهم محمد المرزوق، وحسن المرزوق، وعلي مجيد، وحسين الدحيلب، وأمجد الغانم، وجواد الشاخوري، وعبدالله الأحمد، وليث الباقر، ويوسف المدرهم، وجاسم الزوري، ورفيف مطلق، وذكرى خرمي، وليان القرشي.

يذكر أن مسؤولي الاتحاد الدولي للعبة، وأفراد البعثات المشاركة، بدأوا بالتوافد لمحافظة جدة منذ يوم أمس الأول، حيث استقروا فور وصولهم، في عدد من الفنادق المخصصة للبطولة بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة وسط الإجراءات الاحترازية المتبعة.