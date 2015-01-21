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حافلة نقل مدرسي تدهس طالباً في الجبيل الصناعية

في حادثة هي الثانية من نوعها.. ومطالبات بوضع حد لتهور السائقين

تعرّض طالب في المرحلة المتوسطة بمدينة الجبيل الصناعية لحادثة دهس، تحت عجلات حافلة نقل مدرسي، كانت تقله إلى منزله بحي جلمودة بمدينة الجبيل الصناعية، في حادثة هي الثانية من نوعها.

وبحسب شهود عيان فإن الطالب وبعد نزوله من الباص تعرض للدهس فيما حاول السائق الفرار من الموقع وسط محاولات للحاق به من قبل الموجودين في الموقع، وتم نقل الطفل إلى طوارئ مستشفى الهيئة الملكية لإسعافه في حالة خطرة.

يُذكر أن مدينة الجبيل الصناعية شهدت العام الفائت وفي الحي ذاته وفاة طالب مرحلة ابتدائية دهساً تحت عجلات حافلته المدرسية، لتتكرر هذا العام حادثة الدهس، وسط مطالبات متجددة بوضع حد لتهور السائقين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حافلة نقل مدرسي تدهس طالباً في الجبيل الصناعية
سبق

تعرّض طالب في المرحلة المتوسطة بمدينة الجبيل الصناعية لحادثة دهس، تحت عجلات حافلة نقل مدرسي، كانت تقله إلى منزله بحي جلمودة بمدينة الجبيل الصناعية، في حادثة هي الثانية من نوعها.

وبحسب شهود عيان فإن الطالب وبعد نزوله من الباص تعرض للدهس فيما حاول السائق الفرار من الموقع وسط محاولات للحاق به من قبل الموجودين في الموقع، وتم نقل الطفل إلى طوارئ مستشفى الهيئة الملكية لإسعافه في حالة خطرة.

يُذكر أن مدينة الجبيل الصناعية شهدت العام الفائت وفي الحي ذاته وفاة طالب مرحلة ابتدائية دهساً تحت عجلات حافلته المدرسية، لتتكرر هذا العام حادثة الدهس، وسط مطالبات متجددة بوضع حد لتهور السائقين.

21 يناير 2019 - 15 جمادى الأول 1440
04:58 PM

حافلة نقل مدرسي تدهس طالباً في الجبيل الصناعية

في حادثة هي الثانية من نوعها.. ومطالبات بوضع حد لتهور السائقين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الجبيل
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تعرّض طالب في المرحلة المتوسطة بمدينة الجبيل الصناعية لحادثة دهس، تحت عجلات حافلة نقل مدرسي، كانت تقله إلى منزله بحي جلمودة بمدينة الجبيل الصناعية، في حادثة هي الثانية من نوعها.

وبحسب شهود عيان فإن الطالب وبعد نزوله من الباص تعرض للدهس فيما حاول السائق الفرار من الموقع وسط محاولات للحاق به من قبل الموجودين في الموقع، وتم نقل الطفل إلى طوارئ مستشفى الهيئة الملكية لإسعافه في حالة خطرة.

يُذكر أن مدينة الجبيل الصناعية شهدت العام الفائت وفي الحي ذاته وفاة طالب مرحلة ابتدائية دهساً تحت عجلات حافلته المدرسية، لتتكرر هذا العام حادثة الدهس، وسط مطالبات متجددة بوضع حد لتهور السائقين.

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