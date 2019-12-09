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"آل حجري" يحتفل بزواجه

احتفل رجل الأعمال حسن عوض آل حجري، بزواج نجله "عوض"، من كريمة الشيخ علي بن شكري البكري.

أقيم الحفل بمحافظة المجاردة، وسط حضور كبير من الأصدقاء والزملاء.

"سبق" تبارك للطبيب "آل حجري"، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة.

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"آل حجري" يحتفل بزواجه
سبق

احتفل رجل الأعمال حسن عوض آل حجري، بزواج نجله "عوض"، من كريمة الشيخ علي بن شكري البكري.

أقيم الحفل بمحافظة المجاردة، وسط حضور كبير من الأصدقاء والزملاء.

"سبق" تبارك للطبيب "آل حجري"، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة.

09 ديسمبر 2019 - 12 ربيع الآخر 1441
05:44 PM

"آل حجري" يحتفل بزواجه

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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احتفل رجل الأعمال حسن عوض آل حجري، بزواج نجله "عوض"، من كريمة الشيخ علي بن شكري البكري.

أقيم الحفل بمحافظة المجاردة، وسط حضور كبير من الأصدقاء والزملاء.

"سبق" تبارك للطبيب "آل حجري"، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة.

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