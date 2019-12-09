احتفل رجل الأعمال حسن عوض آل حجري، بزواج نجله "عوض"، من كريمة الشيخ علي بن شكري البكري.
أقيم الحفل بمحافظة المجاردة، وسط حضور كبير من الأصدقاء والزملاء.
"سبق" تبارك للطبيب "آل حجري"، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة.
"آل حجري" يحتفل بزواجه
احتفل رجل الأعمال حسن عوض آل حجري، بزواج نجله "عوض"، من كريمة الشيخ علي بن شكري البكري.
أقيم الحفل بمحافظة المجاردة، وسط حضور كبير من الأصدقاء والزملاء.
"سبق" تبارك للطبيب "آل حجري"، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة.
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"آل حجري" يحتفل بزواجهصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-12-09
احتفل رجل الأعمال حسن عوض آل حجري، بزواج نجله "عوض"، من كريمة الشيخ علي بن شكري البكري.
09 ديسمبر 2019 - 12 ربيع الآخر 1441
05:44 PM
"آل حجري" يحتفل بزواجه
احتفل رجل الأعمال حسن عوض آل حجري، بزواج نجله "عوض"، من كريمة الشيخ علي بن شكري البكري.
أقيم الحفل بمحافظة المجاردة، وسط حضور كبير من الأصدقاء والزملاء.
"سبق" تبارك للطبيب "آل حجري"، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة.
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