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انفجار يقتل 3 داخل موقع للجيش الإيراني إثر انفجار بطارية غواصة

في ورشة عسكرية لبناء وإصلاح السفن والغواصات

ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، اليوم السبت، أن بطارية غواصة انفجرت في ورشة عسكرية لإصلاح السفن تابعة للجيش الإيراني، مما أدى إلى مقتل 3 عمال بحسب سكاي نيوز عربية.

وقالت الهيئة في موقعها على الإنترنت "قتل 3 من موظفي وزارة الدفاع بعد انفجار بطارية غواصة في ورشة شهيد درويشي في (ميناء) بندر عباس... والتي يتم فيها بناء وإصلاح السفن العسكرية والغواصات".

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انفجار يقتل 3 داخل موقع للجيش الإيراني إثر انفجار بطارية غواصة
سبق

ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، اليوم السبت، أن بطارية غواصة انفجرت في ورشة عسكرية لإصلاح السفن تابعة للجيش الإيراني، مما أدى إلى مقتل 3 عمال بحسب سكاي نيوز عربية.

وقالت الهيئة في موقعها على الإنترنت "قتل 3 من موظفي وزارة الدفاع بعد انفجار بطارية غواصة في ورشة شهيد درويشي في (ميناء) بندر عباس... والتي يتم فيها بناء وإصلاح السفن العسكرية والغواصات".

06 إبريل 2019 - 1 شعبان 1440
09:53 PM

انفجار يقتل 3 داخل موقع للجيش الإيراني إثر انفجار بطارية غواصة

في ورشة عسكرية لبناء وإصلاح السفن والغواصات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، اليوم السبت، أن بطارية غواصة انفجرت في ورشة عسكرية لإصلاح السفن تابعة للجيش الإيراني، مما أدى إلى مقتل 3 عمال بحسب سكاي نيوز عربية.

وقالت الهيئة في موقعها على الإنترنت "قتل 3 من موظفي وزارة الدفاع بعد انفجار بطارية غواصة في ورشة شهيد درويشي في (ميناء) بندر عباس... والتي يتم فيها بناء وإصلاح السفن العسكرية والغواصات".

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