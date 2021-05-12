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ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من ولي عهد أبوظبي هنأه فيه بحلول عيد الفطر المبارك

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، هنأه بحلول عيد الفطر المبارك.
وقد بادل سمو ولي العهد التهنئة مع سمو ولي عهد أبوظبي بهذه المناسبة المباركة، سائلاً الله العلي القدير أن يعيدها على البلدين والأمة الإسلامية بالخير والبركة.

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ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من ولي عهد أبوظبي هنأه فيه بحلول عيد الفطر المبارك
سبق

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، هنأه بحلول عيد الفطر المبارك.
وقد بادل سمو ولي العهد التهنئة مع سمو ولي عهد أبوظبي بهذه المناسبة المباركة، سائلاً الله العلي القدير أن يعيدها على البلدين والأمة الإسلامية بالخير والبركة.

12 مايو 2021 - 30 رمضان 1442
07:21 PM

ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من ولي عهد أبوظبي هنأه فيه بحلول عيد الفطر المبارك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، هنأه بحلول عيد الفطر المبارك.
وقد بادل سمو ولي العهد التهنئة مع سمو ولي عهد أبوظبي بهذه المناسبة المباركة، سائلاً الله العلي القدير أن يعيدها على البلدين والأمة الإسلامية بالخير والبركة.

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