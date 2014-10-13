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بسبب التحية العسكرية.. المنتخب التركي لكرة القدم مهدد بعقوبة أوروبية ‎

"تاونسند": القواعد التنظيمية تمنع الإشارات السياسية والدينية وسننظر بالأمر

أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سينظر في معلومات أفادت بأن لاعبين أتراك احتفلوا بفوزهم على ألبانيا بأداء التحية العسكرية في وقت ينفذ فيه الجيش التركي عمليته شمال شرق سوريا.

وقال المسؤول الصحافي في دوري الأبطال فيليب تاونسند: "أنا شخصيًا لم أر ذلك التصرف الذي يمكن أن يعد استفزازًا".

وأضاف: "هل تمنع القواعد التنظيمية الإشارات السياسية والدينية؟ نعم، ويمكنني أن أضمن أننا سوف ننظر في هذا الوضع. دعوني أتأكد من صحته".

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، أدى اللاعبون الأتراك التحية العسكرية بعد تسجيل اللاعب جينك توسون هدف الفوز على ألبانيا في تصفيات بطولة أمم أوروبا 2020.

ونشرت بعد المباراة صورة للفريق التركي على حسابه الرسمي على تويتر، يظهر فيها اللاعبون وهم يؤدون التحية العسكرية. وكتب في التغريدة أن اللاعبين: "أهدوا فوزهم إلى جنودنا "الشجعان" وإلى عسكريينا ومواطنينا الذين سقطوا شهداء".

من جهة ثانية، أدى لاعب الجمباز التركي إبراهيم تشولاك التحية العسكرية في بطولة العالم للجمباز في شتوتغارت بعدما فاز بميدالية ذهبية.

وفي إيطاليا، أثار اللاعب التركي في نادي روما جنكيز أوندر الجدل أيضًا بصورة يظهر فيها وهو يؤدي التحية العسكرية وحوله ثلاثة أعلام تركية.

وأطلقت تركيا الأربعاء عملية عسكرية في شمال سوريا ضد القوات الكردية بعد يومين من سحب الولايات المتحدة لقوات لها كانت متمركزة في بعض المواقع في الشمال سوري قرب الحدود مع تركيا.

المنتخب التركي

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بسبب التحية العسكرية.. المنتخب التركي لكرة القدم مهدد بعقوبة أوروبية ‎
سبق

أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سينظر في معلومات أفادت بأن لاعبين أتراك احتفلوا بفوزهم على ألبانيا بأداء التحية العسكرية في وقت ينفذ فيه الجيش التركي عمليته شمال شرق سوريا.

وقال المسؤول الصحافي في دوري الأبطال فيليب تاونسند: "أنا شخصيًا لم أر ذلك التصرف الذي يمكن أن يعد استفزازًا".

وأضاف: "هل تمنع القواعد التنظيمية الإشارات السياسية والدينية؟ نعم، ويمكنني أن أضمن أننا سوف ننظر في هذا الوضع. دعوني أتأكد من صحته".

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، أدى اللاعبون الأتراك التحية العسكرية بعد تسجيل اللاعب جينك توسون هدف الفوز على ألبانيا في تصفيات بطولة أمم أوروبا 2020.

ونشرت بعد المباراة صورة للفريق التركي على حسابه الرسمي على تويتر، يظهر فيها اللاعبون وهم يؤدون التحية العسكرية. وكتب في التغريدة أن اللاعبين: "أهدوا فوزهم إلى جنودنا "الشجعان" وإلى عسكريينا ومواطنينا الذين سقطوا شهداء".

من جهة ثانية، أدى لاعب الجمباز التركي إبراهيم تشولاك التحية العسكرية في بطولة العالم للجمباز في شتوتغارت بعدما فاز بميدالية ذهبية.

وفي إيطاليا، أثار اللاعب التركي في نادي روما جنكيز أوندر الجدل أيضًا بصورة يظهر فيها وهو يؤدي التحية العسكرية وحوله ثلاثة أعلام تركية.

وأطلقت تركيا الأربعاء عملية عسكرية في شمال سوريا ضد القوات الكردية بعد يومين من سحب الولايات المتحدة لقوات لها كانت متمركزة في بعض المواقع في الشمال سوري قرب الحدود مع تركيا.

13 أكتوبر 2019 - 14 صفر 1441
03:39 PM

بسبب التحية العسكرية.. المنتخب التركي لكرة القدم مهدد بعقوبة أوروبية ‎

"تاونسند": القواعد التنظيمية تمنع الإشارات السياسية والدينية وسننظر بالأمر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سينظر في معلومات أفادت بأن لاعبين أتراك احتفلوا بفوزهم على ألبانيا بأداء التحية العسكرية في وقت ينفذ فيه الجيش التركي عمليته شمال شرق سوريا.

وقال المسؤول الصحافي في دوري الأبطال فيليب تاونسند: "أنا شخصيًا لم أر ذلك التصرف الذي يمكن أن يعد استفزازًا".

وأضاف: "هل تمنع القواعد التنظيمية الإشارات السياسية والدينية؟ نعم، ويمكنني أن أضمن أننا سوف ننظر في هذا الوضع. دعوني أتأكد من صحته".

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، أدى اللاعبون الأتراك التحية العسكرية بعد تسجيل اللاعب جينك توسون هدف الفوز على ألبانيا في تصفيات بطولة أمم أوروبا 2020.

ونشرت بعد المباراة صورة للفريق التركي على حسابه الرسمي على تويتر، يظهر فيها اللاعبون وهم يؤدون التحية العسكرية. وكتب في التغريدة أن اللاعبين: "أهدوا فوزهم إلى جنودنا "الشجعان" وإلى عسكريينا ومواطنينا الذين سقطوا شهداء".

من جهة ثانية، أدى لاعب الجمباز التركي إبراهيم تشولاك التحية العسكرية في بطولة العالم للجمباز في شتوتغارت بعدما فاز بميدالية ذهبية.

وفي إيطاليا، أثار اللاعب التركي في نادي روما جنكيز أوندر الجدل أيضًا بصورة يظهر فيها وهو يؤدي التحية العسكرية وحوله ثلاثة أعلام تركية.

وأطلقت تركيا الأربعاء عملية عسكرية في شمال سوريا ضد القوات الكردية بعد يومين من سحب الولايات المتحدة لقوات لها كانت متمركزة في بعض المواقع في الشمال سوري قرب الحدود مع تركيا.

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