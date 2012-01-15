"سأتطرق إلى موضوعات كثيرة" .. خطاب مرتقب لـ"ترامب" أمام أنصاره

يحضر اللقاء أعضاء في الحزب الجمهوري

يلتقي الرئيس السابق دونالد ترامب مساء اليوم (السبت) مناصريه في أريزونا، وسينتهز هذه الفرصة ليكرر أمامهم أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية سُرقت منه.



ويعود الرئيس السابق إلى الواجهة ليتحدث أمام حشد متعاطف، بعدما كان قد ألغى مؤتمرًا صحافيًا في السادس من يناير الجاري في ذكرى اقتحام مناصريه مبنى الكابيتول، وفقًا لـ"فرانس 24".



وقال "ترامب" في بيان: "سيتم التطرق إلى موضوعات كثيرة، بينها الانتخابات الرئاسية وأفغانستان والتضخم وملفات أخرى".



وأضاف: "سيتم أيضًا بث صور الحشود الكبيرة عبر التلفزيون. أراكم مساء السبت!".



ويتوقع أن يشارك في التجمّع المقرر في منطقة ريفية خارج فينيكس عدد كبير من الجمهوريين الذين يكررون مواقف "ترامب" أن نتائج انتخابات 2020 كانت محددة مسبقًا، ومن بين هؤلاء المرشحة لمنصب حاكم أريزونا كاري لايك التي يؤيدها "ترامب".