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"الجبير": الحوثي يواصل تهديد أمن المنطقة بهجماته الإرهابية ضد السعودية والإمارات

أكد أن جهود المملكة لحل الأزمة اليمنية سياسيًّا واجهتها الميليشيا بالرفض والتعنت

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير أن الأعمال الإرهابية الجبانة التي نفَّذتها الميليشيات الحوثية باعتدائها على السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة تأتي استمرارًا لأعمالها المهددة للأمن والاستقرار في المنطقة وللممرات البحرية الدولية.

وتفصيلاً، قال "الجبير" خلال حسابه الرسمي على تويتر: بذلت السعودية ودول التحالف جهودًا للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، منها المبادرة السعودية لدعم جهود الأمم المتحدة، وواجهتها الميليشيات بالرفض والتعنت. ونحن مستمرون في هذه الجهود، وفي الدفاع عن أمننا وأمن المنطقة وممرات الملاحة البحرية؛ لتحقيق الأمان والاستقرار في المنطقة والعالم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجبير": الحوثي يواصل تهديد أمن المنطقة بهجماته الإرهابية ضد السعودية والإمارات
سبق

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير أن الأعمال الإرهابية الجبانة التي نفَّذتها الميليشيات الحوثية باعتدائها على السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة تأتي استمرارًا لأعمالها المهددة للأمن والاستقرار في المنطقة وللممرات البحرية الدولية.

وتفصيلاً، قال "الجبير" خلال حسابه الرسمي على تويتر: بذلت السعودية ودول التحالف جهودًا للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، منها المبادرة السعودية لدعم جهود الأمم المتحدة، وواجهتها الميليشيات بالرفض والتعنت. ونحن مستمرون في هذه الجهود، وفي الدفاع عن أمننا وأمن المنطقة وممرات الملاحة البحرية؛ لتحقيق الأمان والاستقرار في المنطقة والعالم.

18 يناير 2022 - 15 جمادى الآخر 1443
01:32 AM
اخر تعديل
18 يناير 2022 - 15 جمادى الآخر 1443
02:00 AM

"الجبير": الحوثي يواصل تهديد أمن المنطقة بهجماته الإرهابية ضد السعودية والإمارات

أكد أن جهود المملكة لحل الأزمة اليمنية سياسيًّا واجهتها الميليشيا بالرفض والتعنت

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير أن الأعمال الإرهابية الجبانة التي نفَّذتها الميليشيات الحوثية باعتدائها على السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة تأتي استمرارًا لأعمالها المهددة للأمن والاستقرار في المنطقة وللممرات البحرية الدولية.

وتفصيلاً، قال "الجبير" خلال حسابه الرسمي على تويتر: بذلت السعودية ودول التحالف جهودًا للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، منها المبادرة السعودية لدعم جهود الأمم المتحدة، وواجهتها الميليشيات بالرفض والتعنت. ونحن مستمرون في هذه الجهود، وفي الدفاع عن أمننا وأمن المنطقة وممرات الملاحة البحرية؛ لتحقيق الأمان والاستقرار في المنطقة والعالم.

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