النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

النصر بثلاثية في مرمى العدالة في القمة.. والجماهير تردد: صدارة بس

في افتتاح الجولة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

حافظ النصر على صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، بعد أن تخطى عقبة مستضيفه العدالة 3/0، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس على أرض ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي في الأحساء، في افتتاح الجولة 12 .

بهذه النتيجة رفع النصر رصيده النقطي إلى 26 فيما بقي العدالة في المركز الـ14 برصيد 8 نقاط فقط .

الشوط الأول كان نصراوياً، حيث سيطر على منطقة المناورة وتحكم في رتم الأداء، واستطاع إحراز هدفين، جاء الأول عن طريق نور الدين مرابط عند الدقيقة 16 بعد استثماره عرضية "جوليانو"، وأضاف الأخير الهدف الثاني للضيوف عند الدقيقة 43، بعد تمريرة ولا أجمل من "حمدالله".

حاول العدالة تقليص الفارق مبكرًا، لكن كرة "أندريا" كانت بين أحضان حارس النصر"جونز"عند الدقيقة 57 .

وأضاف "بيتروس" الهدف النصراوي الثالث عند الدقيقة 84، لينهي آمال العدالة في العوده للمباراة.

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
النصر بثلاثية في مرمى العدالة في القمة.. والجماهير تردد: صدارة بس
سبق

حافظ النصر على صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، بعد أن تخطى عقبة مستضيفه العدالة 3/0، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس على أرض ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي في الأحساء، في افتتاح الجولة 12 .

بهذه النتيجة رفع النصر رصيده النقطي إلى 26 فيما بقي العدالة في المركز الـ14 برصيد 8 نقاط فقط .

الشوط الأول كان نصراوياً، حيث سيطر على منطقة المناورة وتحكم في رتم الأداء، واستطاع إحراز هدفين، جاء الأول عن طريق نور الدين مرابط عند الدقيقة 16 بعد استثماره عرضية "جوليانو"، وأضاف الأخير الهدف الثاني للضيوف عند الدقيقة 43، بعد تمريرة ولا أجمل من "حمدالله".

حاول العدالة تقليص الفارق مبكرًا، لكن كرة "أندريا" كانت بين أحضان حارس النصر"جونز"عند الدقيقة 57 .

وأضاف "بيتروس" الهدف النصراوي الثالث عند الدقيقة 84، لينهي آمال العدالة في العوده للمباراة.

19 ديسمبر 2019 - 22 ربيع الآخر 1441
07:45 PM

النصر بثلاثية في مرمى العدالة في القمة.. والجماهير تردد: صدارة بس

في افتتاح الجولة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

A A A
أحمد سرور - الرياض
2
816

حافظ النصر على صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، بعد أن تخطى عقبة مستضيفه العدالة 3/0، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس على أرض ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي في الأحساء، في افتتاح الجولة 12 .

بهذه النتيجة رفع النصر رصيده النقطي إلى 26 فيما بقي العدالة في المركز الـ14 برصيد 8 نقاط فقط .

الشوط الأول كان نصراوياً، حيث سيطر على منطقة المناورة وتحكم في رتم الأداء، واستطاع إحراز هدفين، جاء الأول عن طريق نور الدين مرابط عند الدقيقة 16 بعد استثماره عرضية "جوليانو"، وأضاف الأخير الهدف الثاني للضيوف عند الدقيقة 43، بعد تمريرة ولا أجمل من "حمدالله".

حاول العدالة تقليص الفارق مبكرًا، لكن كرة "أندريا" كانت بين أحضان حارس النصر"جونز"عند الدقيقة 57 .

وأضاف "بيتروس" الهدف النصراوي الثالث عند الدقيقة 84، لينهي آمال العدالة في العوده للمباراة.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,484
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,347
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,726
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,172

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز
"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة