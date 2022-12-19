النصر بثلاثية في مرمى العدالة في القمة.. والجماهير تردد: صدارة بس

في افتتاح الجولة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

حافظ النصر على صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، بعد أن تخطى عقبة مستضيفه العدالة 3/0، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس على أرض ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي في الأحساء، في افتتاح الجولة 12 .

بهذه النتيجة رفع النصر رصيده النقطي إلى 26 فيما بقي العدالة في المركز الـ14 برصيد 8 نقاط فقط .

الشوط الأول كان نصراوياً، حيث سيطر على منطقة المناورة وتحكم في رتم الأداء، واستطاع إحراز هدفين، جاء الأول عن طريق نور الدين مرابط عند الدقيقة 16 بعد استثماره عرضية "جوليانو"، وأضاف الأخير الهدف الثاني للضيوف عند الدقيقة 43، بعد تمريرة ولا أجمل من "حمدالله".

حاول العدالة تقليص الفارق مبكرًا، لكن كرة "أندريا" كانت بين أحضان حارس النصر"جونز"عند الدقيقة 57 .

وأضاف "بيتروس" الهدف النصراوي الثالث عند الدقيقة 84، لينهي آمال العدالة في العوده للمباراة.