كما دعا إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات، واتباع قواعد السير، متمنياً من جميع المواطنين التعاون مع المسعفين وإفساح الطريق لهم لمرور سيارات الإسعاف وقت الطوارئ، وعدم التجمهر عند الحوادث؛ حتى لا تتم إعاقتهم عند تقديم الخدمة الطبية الإسعافية والقيام بواجبهم الإنساني.

وأهاب أبوزيد بالمواطنين والمقيمين إلى المبادرة وإبلاغ غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي على الرقم (997) عند حدوث أي عارض صحي لا قدر الله.

ودعا المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبوزيد، جميع المواطنين والمقيمين، خاصة من لديهم أمراض تنفسية بعدم مغادرة منازلهم والتعرض للغبار والأتربة.

حثت الإدارة العامة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة، مستخدمي الطرق، على أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، وذلك بسبب تدني الرؤية نتيجة موجة الغبار التي تشهدها المحافظة.

موجة غبار تضرب جدة والهلال الأحمر يدعو للحيطة والحذر صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-01-27 حثت الإدارة العامة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة، مستخدمي الطرق، على أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، وذلك بسبب تدني الرؤية نتيجة موجة الغبار التي تشهدها المحافظة. ودعا المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبوزيد، جميع المواطنين والمقيمين، خاصة من لديهم أمراض تنفسية بعدم مغادرة منازلهم والتعرض للغبار والأتربة. وأهاب أبوزيد بالمواطنين والمقيمين إلى المبادرة وإبلاغ غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي على الرقم (997) عند حدوث أي عارض صحي لا قدر الله. كما دعا إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات، واتباع قواعد السير، متمنياً من جميع المواطنين التعاون مع المسعفين وإفساح الطريق لهم لمرور سيارات الإسعاف وقت الطوارئ، وعدم التجمهر عند الحوادث؛ حتى لا تتم إعاقتهم عند تقديم الخدمة الطبية الإسعافية والقيام بواجبهم الإنساني.

27 يناير 2019 - 21 جمادى الأول 1440 05:35 PM

موجة غبار تضرب جدة والهلال الأحمر يدعو للحيطة والحذر حث من يعانون من أمراض تنفسية بعدم مغادرة منازلهم





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حثت الإدارة العامة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة، مستخدمي الطرق، على أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، وذلك بسبب تدني الرؤية نتيجة موجة الغبار التي تشهدها المحافظة.

ودعا المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبوزيد، جميع المواطنين والمقيمين، خاصة من لديهم أمراض تنفسية بعدم مغادرة منازلهم والتعرض للغبار والأتربة.

وأهاب أبوزيد بالمواطنين والمقيمين إلى المبادرة وإبلاغ غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي على الرقم (997) عند حدوث أي عارض صحي لا قدر الله.

كما دعا إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات، واتباع قواعد السير، متمنياً من جميع المواطنين التعاون مع المسعفين وإفساح الطريق لهم لمرور سيارات الإسعاف وقت الطوارئ، وعدم التجمهر عند الحوادث؛ حتى لا تتم إعاقتهم عند تقديم الخدمة الطبية الإسعافية والقيام بواجبهم الإنساني.