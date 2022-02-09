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وسط انهيار حوثي.. الجيش اليمني يحرر سلسلة جبال إستراتيجية في حجة

سقوط عناصر المليشيا بين قتيل وجريح

حققت قوات الجيش الوطني اليمني، وألوية اليمن السعيد، اليوم (الأربعاء)، تقدماً جديداً شرق مديرية حرض بمحافظة حجة، وسط انهيار وخسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف مليشيا الحوثي الإيرانية.

وأوضح مصدر عسكري، أن وحدات من قوات الجيش الوطني شنّت هجوماً نوعياً حررت خلاله سلسلة جبال الهيجة الإستراتيجية، شرق معسكر المحصام إلى الشرق من مديرية حرض، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وبين أن العشرات من عناصر مليشيا الحوثي سقطوا بين قتيل وجريح، إضافة إلى خسائر أخرى في العتاد بقصف مدفعي لقوات الجيش وبغارات مركّزة لطيران تحالف دعم الشرعية.

وذكر المصدر أن هذا التقدم يأتي في سياق العملية العسكرية، التي أطلقتها المنطقة العسكرية الخامسة، لتحرير مديرية حرض وتأمينها وتمكين أبنائها من العودة إلى منازلهم للعيش بأمن وسلام.

الرئيسية/ أخبار العالم

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وسط انهيار حوثي.. الجيش اليمني يحرر سلسلة جبال إستراتيجية في حجة
سبق

حققت قوات الجيش الوطني اليمني، وألوية اليمن السعيد، اليوم (الأربعاء)، تقدماً جديداً شرق مديرية حرض بمحافظة حجة، وسط انهيار وخسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف مليشيا الحوثي الإيرانية.

وأوضح مصدر عسكري، أن وحدات من قوات الجيش الوطني شنّت هجوماً نوعياً حررت خلاله سلسلة جبال الهيجة الإستراتيجية، شرق معسكر المحصام إلى الشرق من مديرية حرض، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وبين أن العشرات من عناصر مليشيا الحوثي سقطوا بين قتيل وجريح، إضافة إلى خسائر أخرى في العتاد بقصف مدفعي لقوات الجيش وبغارات مركّزة لطيران تحالف دعم الشرعية.

وذكر المصدر أن هذا التقدم يأتي في سياق العملية العسكرية، التي أطلقتها المنطقة العسكرية الخامسة، لتحرير مديرية حرض وتأمينها وتمكين أبنائها من العودة إلى منازلهم للعيش بأمن وسلام.

09 فبراير 2022 - 8 رجب 1443
06:43 PM

وسط انهيار حوثي.. الجيش اليمني يحرر سلسلة جبال إستراتيجية في حجة

سقوط عناصر المليشيا بين قتيل وجريح

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حققت قوات الجيش الوطني اليمني، وألوية اليمن السعيد، اليوم (الأربعاء)، تقدماً جديداً شرق مديرية حرض بمحافظة حجة، وسط انهيار وخسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف مليشيا الحوثي الإيرانية.

وأوضح مصدر عسكري، أن وحدات من قوات الجيش الوطني شنّت هجوماً نوعياً حررت خلاله سلسلة جبال الهيجة الإستراتيجية، شرق معسكر المحصام إلى الشرق من مديرية حرض، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وبين أن العشرات من عناصر مليشيا الحوثي سقطوا بين قتيل وجريح، إضافة إلى خسائر أخرى في العتاد بقصف مدفعي لقوات الجيش وبغارات مركّزة لطيران تحالف دعم الشرعية.

وذكر المصدر أن هذا التقدم يأتي في سياق العملية العسكرية، التي أطلقتها المنطقة العسكرية الخامسة، لتحرير مديرية حرض وتأمينها وتمكين أبنائها من العودة إلى منازلهم للعيش بأمن وسلام.

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