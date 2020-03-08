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تركي بن محمد يهنئ الأعضاء المنتخبين بعمومية "بناء"

قال إن الجمعية تعد أنموذجاً في خدمة الأيتام بالمملكة

نقل نائب رئيس مجلس إدارة جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية، المهندس خالد الزامل، تحيات وتقدير وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة جمعية بناء، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، لأعضاء المجلس السابقين والمنتخبين.

جاء ذلك عقب انعقاد الجمعية العمومية العاشرة لانتخاب مجلس الإدارة في دورته الثالثة والبالغ عددهم 15 عضواً، والأعضاء المنتخبون هم: المهندس خالد الزامل، والمهندس محمد الدبل، إبراهيم الجميح، بدر العبد الكريم، المهندس تركي القحطاني، خالد القحطاني، خالد البواردي، سعود الدوسري، د.صالح الحميدان، عبدالحكيم الخالدي، عبدالعزيز التركي، عبدالله المجدوعي، عبدالله الهريش، عبدالمحسن العثمان

وكان نائب رئيس مجلس الإدارة المهندس خالد الزامل قد ترأس الاجتماع بحضور مندوب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وقال المهندس خالد الزامل إن الجمعية حظيت بأعضاء مجلس متميز كان له دور كبير فيما وصلت إليه من تميز وعطاء متكامل واحترافية في العمل، مما انعكس بشكل إيجابي على جودة الخدمات والبرامج التي تقدمها الجمعية في خدمة الأيتام وتطوير القطاع غير الربحي، وحازت على إثره الجمعية على العديد من الجوائز نظير تميزها.

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تركي بن محمد يهنئ الأعضاء المنتخبين بعمومية "بناء"
سبق

نقل نائب رئيس مجلس إدارة جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية، المهندس خالد الزامل، تحيات وتقدير وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة جمعية بناء، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، لأعضاء المجلس السابقين والمنتخبين.

جاء ذلك عقب انعقاد الجمعية العمومية العاشرة لانتخاب مجلس الإدارة في دورته الثالثة والبالغ عددهم 15 عضواً، والأعضاء المنتخبون هم: المهندس خالد الزامل، والمهندس محمد الدبل، إبراهيم الجميح، بدر العبد الكريم، المهندس تركي القحطاني، خالد القحطاني، خالد البواردي، سعود الدوسري، د.صالح الحميدان، عبدالحكيم الخالدي، عبدالعزيز التركي، عبدالله المجدوعي، عبدالله الهريش، عبدالمحسن العثمان

وكان نائب رئيس مجلس الإدارة المهندس خالد الزامل قد ترأس الاجتماع بحضور مندوب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وقال المهندس خالد الزامل إن الجمعية حظيت بأعضاء مجلس متميز كان له دور كبير فيما وصلت إليه من تميز وعطاء متكامل واحترافية في العمل، مما انعكس بشكل إيجابي على جودة الخدمات والبرامج التي تقدمها الجمعية في خدمة الأيتام وتطوير القطاع غير الربحي، وحازت على إثره الجمعية على العديد من الجوائز نظير تميزها.

08 مارس 2020 - 13 رجب 1441
04:20 PM

تركي بن محمد يهنئ الأعضاء المنتخبين بعمومية "بناء"

قال إن الجمعية تعد أنموذجاً في خدمة الأيتام بالمملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نقل نائب رئيس مجلس إدارة جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية، المهندس خالد الزامل، تحيات وتقدير وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة جمعية بناء، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، لأعضاء المجلس السابقين والمنتخبين.

جاء ذلك عقب انعقاد الجمعية العمومية العاشرة لانتخاب مجلس الإدارة في دورته الثالثة والبالغ عددهم 15 عضواً، والأعضاء المنتخبون هم: المهندس خالد الزامل، والمهندس محمد الدبل، إبراهيم الجميح، بدر العبد الكريم، المهندس تركي القحطاني، خالد القحطاني، خالد البواردي، سعود الدوسري، د.صالح الحميدان، عبدالحكيم الخالدي، عبدالعزيز التركي، عبدالله المجدوعي، عبدالله الهريش، عبدالمحسن العثمان

وكان نائب رئيس مجلس الإدارة المهندس خالد الزامل قد ترأس الاجتماع بحضور مندوب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وقال المهندس خالد الزامل إن الجمعية حظيت بأعضاء مجلس متميز كان له دور كبير فيما وصلت إليه من تميز وعطاء متكامل واحترافية في العمل، مما انعكس بشكل إيجابي على جودة الخدمات والبرامج التي تقدمها الجمعية في خدمة الأيتام وتطوير القطاع غير الربحي، وحازت على إثره الجمعية على العديد من الجوائز نظير تميزها.

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