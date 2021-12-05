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"أرامكو" تعلن دخولها سوق زيوت التشحيم بطرح مجموعة منتجات "أورايزن" في الأسواق

بالتزامن مع انطلاق سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا1 في جدة

أعلنت أرامكو السعودية اليوم عن دخولها مجال زيوت التشحيم في السوق المحلية، من خلال طرح زيوت تشحيم خاصة بالسيارات تحت العلامة التجارية أورايزن®. وتدشّن أرامكو السعودية منتجات أورايزن® بالتزامن مع انطلاق سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا1 في جدة، حيث إن الشركة راعٍ عالمي لسباق الفورمولا1.

وتستهدف أرامكو السعودية السوق التي تخدم المستهلكين مباشرةً في أكثر من 20 مدينة، حيث خصّصت أول دفعة من المنتجات للموزعين في الرياض، وجدة، والمنطقة الشرقية، وتخطط للتوسع في مزيد من المواقع.

ويشتمل خط إنتاج أورايزن® على الزيت المركب بالكامل والمركب الجزئي لمحركات البنزين، ومحركات الديزل شديدة التحمّل، وزيوت مجموعة نقل الحركة، ومواد التشحيم، وسوائل المكابح. وتعمل الشركة على توسيع نطاق علامتها التجارية لتشمل أورايزن برو®، وهو خط عالي الأداء في القطاع الصناعي.

وتعليقًا على دخول الشركة هذا المجال، قال النائب الرئيس للوقود والزيوت في أرامكو السعودية، ياسر مفتي: "يُعد دخول سوق زيوت تشحيم السيارات خطوةً مهمة للغاية للشركة، فيما نواصل توسيع وجودنا في كافة مراحل سلسلة قيمة قطاع التكرير والمعالجة والتسويق. وستستفيد منتجات أورايزن ® من قدرات أرامكو السعودية الكبيرة في مجال البحث والتطوير، الأمر الذي يجعلها منتجات تشحيم ذات جودة عالية تعزز المعروض في السوق المحلي، وتُحسِّن الخيارات المتاحة للمستهلكين. ويأتي إطلاق أورايزن ® مكملًا لوجود أرامكو السعودية في قطاع النقل المباشر للمستهلكين في المملكة، بعد افتتاح أول محطتي خدمة في الرياض وسيهات مؤخرًا".

وقد صُممت منتجات أورايزن® وفقًا لأعلى المعايير، وتلبّي المتطلبات الخاصة بزيوت التشحيم المعتمدة من قبل الشركات المصنّعة للمعدّات الأصلية (OEMs). وتسعى أرامكو السعودية لتصبح مزوّدًا موثوقًا لزيوت ومواد التشحيم ذات الجودة الفائقة في الأسواق الاستهلاكية المحلية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أرامكو" تعلن دخولها سوق زيوت التشحيم بطرح مجموعة منتجات "أورايزن" في الأسواق
سبق

أعلنت أرامكو السعودية اليوم عن دخولها مجال زيوت التشحيم في السوق المحلية، من خلال طرح زيوت تشحيم خاصة بالسيارات تحت العلامة التجارية أورايزن®. وتدشّن أرامكو السعودية منتجات أورايزن® بالتزامن مع انطلاق سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا1 في جدة، حيث إن الشركة راعٍ عالمي لسباق الفورمولا1.

وتستهدف أرامكو السعودية السوق التي تخدم المستهلكين مباشرةً في أكثر من 20 مدينة، حيث خصّصت أول دفعة من المنتجات للموزعين في الرياض، وجدة، والمنطقة الشرقية، وتخطط للتوسع في مزيد من المواقع.

ويشتمل خط إنتاج أورايزن® على الزيت المركب بالكامل والمركب الجزئي لمحركات البنزين، ومحركات الديزل شديدة التحمّل، وزيوت مجموعة نقل الحركة، ومواد التشحيم، وسوائل المكابح. وتعمل الشركة على توسيع نطاق علامتها التجارية لتشمل أورايزن برو®، وهو خط عالي الأداء في القطاع الصناعي.

وتعليقًا على دخول الشركة هذا المجال، قال النائب الرئيس للوقود والزيوت في أرامكو السعودية، ياسر مفتي: "يُعد دخول سوق زيوت تشحيم السيارات خطوةً مهمة للغاية للشركة، فيما نواصل توسيع وجودنا في كافة مراحل سلسلة قيمة قطاع التكرير والمعالجة والتسويق. وستستفيد منتجات أورايزن ® من قدرات أرامكو السعودية الكبيرة في مجال البحث والتطوير، الأمر الذي يجعلها منتجات تشحيم ذات جودة عالية تعزز المعروض في السوق المحلي، وتُحسِّن الخيارات المتاحة للمستهلكين. ويأتي إطلاق أورايزن ® مكملًا لوجود أرامكو السعودية في قطاع النقل المباشر للمستهلكين في المملكة، بعد افتتاح أول محطتي خدمة في الرياض وسيهات مؤخرًا".

وقد صُممت منتجات أورايزن® وفقًا لأعلى المعايير، وتلبّي المتطلبات الخاصة بزيوت التشحيم المعتمدة من قبل الشركات المصنّعة للمعدّات الأصلية (OEMs). وتسعى أرامكو السعودية لتصبح مزوّدًا موثوقًا لزيوت ومواد التشحيم ذات الجودة الفائقة في الأسواق الاستهلاكية المحلية.

05 ديسمبر 2021 - 1 جمادى الأول 1443
05:57 PM

"أرامكو" تعلن دخولها سوق زيوت التشحيم بطرح مجموعة منتجات "أورايزن" في الأسواق

بالتزامن مع انطلاق سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا1 في جدة

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حامد العلي - الظهران
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أعلنت أرامكو السعودية اليوم عن دخولها مجال زيوت التشحيم في السوق المحلية، من خلال طرح زيوت تشحيم خاصة بالسيارات تحت العلامة التجارية أورايزن®. وتدشّن أرامكو السعودية منتجات أورايزن® بالتزامن مع انطلاق سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا1 في جدة، حيث إن الشركة راعٍ عالمي لسباق الفورمولا1.

وتستهدف أرامكو السعودية السوق التي تخدم المستهلكين مباشرةً في أكثر من 20 مدينة، حيث خصّصت أول دفعة من المنتجات للموزعين في الرياض، وجدة، والمنطقة الشرقية، وتخطط للتوسع في مزيد من المواقع.

ويشتمل خط إنتاج أورايزن® على الزيت المركب بالكامل والمركب الجزئي لمحركات البنزين، ومحركات الديزل شديدة التحمّل، وزيوت مجموعة نقل الحركة، ومواد التشحيم، وسوائل المكابح. وتعمل الشركة على توسيع نطاق علامتها التجارية لتشمل أورايزن برو®، وهو خط عالي الأداء في القطاع الصناعي.

وتعليقًا على دخول الشركة هذا المجال، قال النائب الرئيس للوقود والزيوت في أرامكو السعودية، ياسر مفتي: "يُعد دخول سوق زيوت تشحيم السيارات خطوةً مهمة للغاية للشركة، فيما نواصل توسيع وجودنا في كافة مراحل سلسلة قيمة قطاع التكرير والمعالجة والتسويق. وستستفيد منتجات أورايزن ® من قدرات أرامكو السعودية الكبيرة في مجال البحث والتطوير، الأمر الذي يجعلها منتجات تشحيم ذات جودة عالية تعزز المعروض في السوق المحلي، وتُحسِّن الخيارات المتاحة للمستهلكين. ويأتي إطلاق أورايزن ® مكملًا لوجود أرامكو السعودية في قطاع النقل المباشر للمستهلكين في المملكة، بعد افتتاح أول محطتي خدمة في الرياض وسيهات مؤخرًا".

وقد صُممت منتجات أورايزن® وفقًا لأعلى المعايير، وتلبّي المتطلبات الخاصة بزيوت التشحيم المعتمدة من قبل الشركات المصنّعة للمعدّات الأصلية (OEMs). وتسعى أرامكو السعودية لتصبح مزوّدًا موثوقًا لزيوت ومواد التشحيم ذات الجودة الفائقة في الأسواق الاستهلاكية المحلية.

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