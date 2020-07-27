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"الحربي" يوجّه بسرعة إنجاز "تطوير مركز الضبط الأمني النموذجي بالشميسي"

"الضبيب": المشروع يلبي الطموح ويعدّ واجهة معمارية حضارية وبصرية

وجّه مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، رئيس اللجنة الأمنية بالحج، قيادة القوات الخاصة لأمن الطرق برفع وتيرة الأداء وسرعة إنجاز مشروع تطوير مركز الضبط الأمني النموذجي بالشميسي الذي شارف على الانتهاء على جانبي الطريق الرابط بين مكة المكرمة ومحافظة جدة.

وأكد على ضرورة دعم الاحتياج بالكوادر البشرية والآلية والأجهزة التقنية المتقدمة التي تساهم رفع مستوى الأداء الأمثل لخدمة المواطنين والمقيمين.

جاء ذلك أثناء الجولة التي قام بها "الحربي" إلى المشروع الذي وجهت القيادة الرشيدة بإنشائه.

وعند وصوله إلى مقر المشروع، استمع "الحربي" إلى شرح وافِ من قائد القوات الخاصة لأمن الطرق اللواء خالد الضبيب الذي قال: هذا المشروع النموذجي يلبي الطموح ويعد واجهة معمارية حضارية وبصرية تصافح أبصار وقلوب القادمين لمكة المكرمة من الحجاج والمعتمرين والزائرين وتسهم بالتيسير على القادمين لمكة المكرمة بتقليص فترة الانتظار خلال أوقات الذروة، كما روعي فيه أن يشتمل على عدد 16 مسارًا للمركبات ومكاتب إدارية ومسجد ومباني نوعية لعدد من الأجهزة الحكومية التي تقدم الخدمة لسالكي الطريق.

وقام مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج بزيارة تفقدية إلى قيادة أمن الطرق بالشميسي يرافقه عدد من قيادات الأمن العام يتقدمهم نائب مدير الأمن العام اللواء زايد الطويان قائد قوات أمن الحج، دشن خلالها عدداً من المراكز الأمنية التابعة للقوات الخاصة لأمن الطرق الجديدة التي بدأت أعمالها ومهامها الأمنية والمرورية والإنسانية.

وأعلن "الحربي" عن انطلاق مراكز جديدة لقيادات أمن الطرق وتتمثل في مراكز قيادة أمن الطرق بالهدا ودوريات أمن الطرق بالحديبية ودوريات أمن الطرق بالكر ومركز الضبط الأمني بالحديبية ليبدأ فور التدشين رجال الأمن بتنفيذ مهامهم الموكلة إليهم.

والتقى قيادات أمن الطرق في منطقة مكة المكرمة حيث نوقشت عدد من الخطوات التطويرية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحربي" يوجّه بسرعة إنجاز "تطوير مركز الضبط الأمني النموذجي بالشميسي"
سبق

وجّه مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، رئيس اللجنة الأمنية بالحج، قيادة القوات الخاصة لأمن الطرق برفع وتيرة الأداء وسرعة إنجاز مشروع تطوير مركز الضبط الأمني النموذجي بالشميسي الذي شارف على الانتهاء على جانبي الطريق الرابط بين مكة المكرمة ومحافظة جدة.

وأكد على ضرورة دعم الاحتياج بالكوادر البشرية والآلية والأجهزة التقنية المتقدمة التي تساهم رفع مستوى الأداء الأمثل لخدمة المواطنين والمقيمين.

جاء ذلك أثناء الجولة التي قام بها "الحربي" إلى المشروع الذي وجهت القيادة الرشيدة بإنشائه.

وعند وصوله إلى مقر المشروع، استمع "الحربي" إلى شرح وافِ من قائد القوات الخاصة لأمن الطرق اللواء خالد الضبيب الذي قال: هذا المشروع النموذجي يلبي الطموح ويعد واجهة معمارية حضارية وبصرية تصافح أبصار وقلوب القادمين لمكة المكرمة من الحجاج والمعتمرين والزائرين وتسهم بالتيسير على القادمين لمكة المكرمة بتقليص فترة الانتظار خلال أوقات الذروة، كما روعي فيه أن يشتمل على عدد 16 مسارًا للمركبات ومكاتب إدارية ومسجد ومباني نوعية لعدد من الأجهزة الحكومية التي تقدم الخدمة لسالكي الطريق.

وقام مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج بزيارة تفقدية إلى قيادة أمن الطرق بالشميسي يرافقه عدد من قيادات الأمن العام يتقدمهم نائب مدير الأمن العام اللواء زايد الطويان قائد قوات أمن الحج، دشن خلالها عدداً من المراكز الأمنية التابعة للقوات الخاصة لأمن الطرق الجديدة التي بدأت أعمالها ومهامها الأمنية والمرورية والإنسانية.

وأعلن "الحربي" عن انطلاق مراكز جديدة لقيادات أمن الطرق وتتمثل في مراكز قيادة أمن الطرق بالهدا ودوريات أمن الطرق بالحديبية ودوريات أمن الطرق بالكر ومركز الضبط الأمني بالحديبية ليبدأ فور التدشين رجال الأمن بتنفيذ مهامهم الموكلة إليهم.

والتقى قيادات أمن الطرق في منطقة مكة المكرمة حيث نوقشت عدد من الخطوات التطويرية.

27 يوليو 2020 - 6 ذو الحجة 1441
02:24 PM

"الحربي" يوجّه بسرعة إنجاز "تطوير مركز الضبط الأمني النموذجي بالشميسي"

"الضبيب": المشروع يلبي الطموح ويعدّ واجهة معمارية حضارية وبصرية

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أحمد العبدالله - مكة المكرمة
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وجّه مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، رئيس اللجنة الأمنية بالحج، قيادة القوات الخاصة لأمن الطرق برفع وتيرة الأداء وسرعة إنجاز مشروع تطوير مركز الضبط الأمني النموذجي بالشميسي الذي شارف على الانتهاء على جانبي الطريق الرابط بين مكة المكرمة ومحافظة جدة.

وأكد على ضرورة دعم الاحتياج بالكوادر البشرية والآلية والأجهزة التقنية المتقدمة التي تساهم رفع مستوى الأداء الأمثل لخدمة المواطنين والمقيمين.

جاء ذلك أثناء الجولة التي قام بها "الحربي" إلى المشروع الذي وجهت القيادة الرشيدة بإنشائه.

وعند وصوله إلى مقر المشروع، استمع "الحربي" إلى شرح وافِ من قائد القوات الخاصة لأمن الطرق اللواء خالد الضبيب الذي قال: هذا المشروع النموذجي يلبي الطموح ويعد واجهة معمارية حضارية وبصرية تصافح أبصار وقلوب القادمين لمكة المكرمة من الحجاج والمعتمرين والزائرين وتسهم بالتيسير على القادمين لمكة المكرمة بتقليص فترة الانتظار خلال أوقات الذروة، كما روعي فيه أن يشتمل على عدد 16 مسارًا للمركبات ومكاتب إدارية ومسجد ومباني نوعية لعدد من الأجهزة الحكومية التي تقدم الخدمة لسالكي الطريق.

وقام مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج بزيارة تفقدية إلى قيادة أمن الطرق بالشميسي يرافقه عدد من قيادات الأمن العام يتقدمهم نائب مدير الأمن العام اللواء زايد الطويان قائد قوات أمن الحج، دشن خلالها عدداً من المراكز الأمنية التابعة للقوات الخاصة لأمن الطرق الجديدة التي بدأت أعمالها ومهامها الأمنية والمرورية والإنسانية.

وأعلن "الحربي" عن انطلاق مراكز جديدة لقيادات أمن الطرق وتتمثل في مراكز قيادة أمن الطرق بالهدا ودوريات أمن الطرق بالحديبية ودوريات أمن الطرق بالكر ومركز الضبط الأمني بالحديبية ليبدأ فور التدشين رجال الأمن بتنفيذ مهامهم الموكلة إليهم.

والتقى قيادات أمن الطرق في منطقة مكة المكرمة حيث نوقشت عدد من الخطوات التطويرية.

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