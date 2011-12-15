استكشاف "بطني" تحوطي يكشف إصابة شاب بمرض نادر بمستشفى سليمان الحبيب

ساعد اكتشافها على تقديم خدمة علاجية أشمل للمريض.. كان يشتكي من مغص مزمن

فُوجئ فريق طبي جراحي بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي، في أثناء قيامهم بعملية استئصال مرارة عادية لشاب، بانتشار واسع لتكيسات بها أورام صلبة محاطة بسوائل في التجويف البطني، ومنطقة حوض المريض الذي جاء إلى المستشفى أصلاً مشتكياً من مغص مزمن بسبب تكوُّن حصوات في المرارة.

وكان الفريق الطبي يقوم باستكشاف البطن عبر المنظار، لمعرفة ما إذا كانت هناك مسبّبات صحية أخرى للآلام الحادة التي عاناها؛ ليكتشف بشكلٍ عرضي هذه التكيسات المتعدّدة والمنتشرة بشكلٍ واسع، وفي أكثر من عضو داخلي، وقام الفريق باستئصالها في عملية استمرت نحو ساعة، وتمّ ارسالها إلى المختبر لتحليلها وتحديد نوعية خلاياها، فأفادت نتائج التحليل المخبري بأن هذه التكيسات نادرة وتسمّى "تكيس الغشاء البريتوني"، "benign multicystic peritoneal mesothelioma"، وتصيب غشاء جدار البطن الداخلي الذي يغطي الأعضاء الداخلية، وهو مرض لا يصيب الذكور، على وجه الخصوص، إلا في حالات نادرة واستثنائية، تعد أسباب الإصابة به مجهولة، وقد يتسبّب في أعراضٍ وآلامٍ مزمنة في حالات قليلة جداً.

وتدلل هذه الحالة النادرة على أهمية استكشاف البطن كلياً عند إجراء أي جراحة للتجويف البطني بشكلٍ روتيني لكشف الأمراض والإصابات المحتملة التي قد يساعد اكتشافها على تقديم خدمة علاجية أشمل للمريض، كما أن الاكتشافات العرضية تساعد على إثراء الأدبيات الجراحية التي تسهم بدورها في فهم علمي أدق لهذه الظواهر النادرة، ومسبّباتها والإستراتيجية العلاجية الأفضل للتعامل معها.

وقال أ. د. سليمان الماجد؛ المدير الطبي لمستشفى د. سليمان الحبيب بالسويدي، إن الاكتشاف العرضي للأورام، جنّب المريض كثيراً من العواقب الصحية التي كانت ستلحق به حال تأخر معالجة الأورام، حيث إن احتمالات تحوّلها إلى أورام سرطانية كانت كبيرة.

ويحظى مستشفى د. سليمان الحبيب بالسويدي بسجلٍ حافل من الجوائز والشهادات المحلية والعالمية، حيث حصل على شهادة اللجنة الدولية لاعتماد المستشفيات JCI، واعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية CBAHI، إضافة إلى اعتماد الجمعية الأمريكية لعلم الأمراض CAP، وكذلك جائزة الجودة الذهبية من المنظمة العالمية للعناية بالمرضى PLANETREE، والجائزة الوطنية لسلامة المرضى، علاوة على اعتماد الجمعية الأمريكية لنظم إدارة معلومات الرعاية الصحية.