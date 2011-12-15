النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

استكشاف "بطني" تحوطي يكشف إصابة شاب بمرض نادر بمستشفى سليمان الحبيب

ساعد اكتشافها على تقديم خدمة علاجية أشمل للمريض.. كان يشتكي من مغص مزمن

فُوجئ فريق طبي جراحي بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي، في أثناء قيامهم بعملية استئصال مرارة عادية لشاب، بانتشار واسع لتكيسات بها أورام صلبة محاطة بسوائل في التجويف البطني، ومنطقة حوض المريض الذي جاء إلى المستشفى أصلاً مشتكياً من مغص مزمن بسبب تكوُّن حصوات في المرارة.

وكان الفريق الطبي يقوم باستكشاف البطن عبر المنظار، لمعرفة ما إذا كانت هناك مسبّبات صحية أخرى للآلام الحادة التي عاناها؛ ليكتشف بشكلٍ عرضي هذه التكيسات المتعدّدة والمنتشرة بشكلٍ واسع، وفي أكثر من عضو داخلي، وقام الفريق باستئصالها في عملية استمرت نحو ساعة، وتمّ ارسالها إلى المختبر لتحليلها وتحديد نوعية خلاياها، فأفادت نتائج التحليل المخبري بأن هذه التكيسات نادرة وتسمّى "تكيس الغشاء البريتوني"، "benign multicystic peritoneal mesothelioma"، وتصيب غشاء جدار البطن الداخلي الذي يغطي الأعضاء الداخلية، وهو مرض لا يصيب الذكور، على وجه الخصوص، إلا في حالات نادرة واستثنائية، تعد أسباب الإصابة به مجهولة، وقد يتسبّب في أعراضٍ وآلامٍ مزمنة في حالات قليلة جداً.

وتدلل هذه الحالة النادرة على أهمية استكشاف البطن كلياً عند إجراء أي جراحة للتجويف البطني بشكلٍ روتيني لكشف الأمراض والإصابات المحتملة التي قد يساعد اكتشافها على تقديم خدمة علاجية أشمل للمريض، كما أن الاكتشافات العرضية تساعد على إثراء الأدبيات الجراحية التي تسهم بدورها في فهم علمي أدق لهذه الظواهر النادرة، ومسبّباتها والإستراتيجية العلاجية الأفضل للتعامل معها.

وقال أ. د. سليمان الماجد؛ المدير الطبي لمستشفى د. سليمان الحبيب بالسويدي، إن الاكتشاف العرضي للأورام، جنّب المريض كثيراً من العواقب الصحية التي كانت ستلحق به حال تأخر معالجة الأورام، حيث إن احتمالات تحوّلها إلى أورام سرطانية كانت كبيرة.

ويحظى مستشفى د. سليمان الحبيب بالسويدي بسجلٍ حافل من الجوائز والشهادات المحلية والعالمية، حيث حصل على شهادة اللجنة الدولية لاعتماد المستشفيات JCI، واعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية CBAHI، إضافة إلى اعتماد الجمعية الأمريكية لعلم الأمراض CAP، وكذلك جائزة الجودة الذهبية من المنظمة العالمية للعناية بالمرضى PLANETREE، والجائزة الوطنية لسلامة المرضى، علاوة على اعتماد الجمعية الأمريكية لنظم إدارة معلومات الرعاية الصحية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
استكشاف "بطني" تحوطي يكشف إصابة شاب بمرض نادر بمستشفى سليمان الحبيب
سبق

فُوجئ فريق طبي جراحي بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي، في أثناء قيامهم بعملية استئصال مرارة عادية لشاب، بانتشار واسع لتكيسات بها أورام صلبة محاطة بسوائل في التجويف البطني، ومنطقة حوض المريض الذي جاء إلى المستشفى أصلاً مشتكياً من مغص مزمن بسبب تكوُّن حصوات في المرارة.

وكان الفريق الطبي يقوم باستكشاف البطن عبر المنظار، لمعرفة ما إذا كانت هناك مسبّبات صحية أخرى للآلام الحادة التي عاناها؛ ليكتشف بشكلٍ عرضي هذه التكيسات المتعدّدة والمنتشرة بشكلٍ واسع، وفي أكثر من عضو داخلي، وقام الفريق باستئصالها في عملية استمرت نحو ساعة، وتمّ ارسالها إلى المختبر لتحليلها وتحديد نوعية خلاياها، فأفادت نتائج التحليل المخبري بأن هذه التكيسات نادرة وتسمّى "تكيس الغشاء البريتوني"، "benign multicystic peritoneal mesothelioma"، وتصيب غشاء جدار البطن الداخلي الذي يغطي الأعضاء الداخلية، وهو مرض لا يصيب الذكور، على وجه الخصوص، إلا في حالات نادرة واستثنائية، تعد أسباب الإصابة به مجهولة، وقد يتسبّب في أعراضٍ وآلامٍ مزمنة في حالات قليلة جداً.

وتدلل هذه الحالة النادرة على أهمية استكشاف البطن كلياً عند إجراء أي جراحة للتجويف البطني بشكلٍ روتيني لكشف الأمراض والإصابات المحتملة التي قد يساعد اكتشافها على تقديم خدمة علاجية أشمل للمريض، كما أن الاكتشافات العرضية تساعد على إثراء الأدبيات الجراحية التي تسهم بدورها في فهم علمي أدق لهذه الظواهر النادرة، ومسبّباتها والإستراتيجية العلاجية الأفضل للتعامل معها.

وقال أ. د. سليمان الماجد؛ المدير الطبي لمستشفى د. سليمان الحبيب بالسويدي، إن الاكتشاف العرضي للأورام، جنّب المريض كثيراً من العواقب الصحية التي كانت ستلحق به حال تأخر معالجة الأورام، حيث إن احتمالات تحوّلها إلى أورام سرطانية كانت كبيرة.

ويحظى مستشفى د. سليمان الحبيب بالسويدي بسجلٍ حافل من الجوائز والشهادات المحلية والعالمية، حيث حصل على شهادة اللجنة الدولية لاعتماد المستشفيات JCI، واعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية CBAHI، إضافة إلى اعتماد الجمعية الأمريكية لعلم الأمراض CAP، وكذلك جائزة الجودة الذهبية من المنظمة العالمية للعناية بالمرضى PLANETREE، والجائزة الوطنية لسلامة المرضى، علاوة على اعتماد الجمعية الأمريكية لنظم إدارة معلومات الرعاية الصحية.

15 ديسمبر 2021 - 11 جمادى الأول 1443
08:51 AM

استكشاف "بطني" تحوطي يكشف إصابة شاب بمرض نادر بمستشفى سليمان الحبيب

ساعد اكتشافها على تقديم خدمة علاجية أشمل للمريض.. كان يشتكي من مغص مزمن

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
2,427

فُوجئ فريق طبي جراحي بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي، في أثناء قيامهم بعملية استئصال مرارة عادية لشاب، بانتشار واسع لتكيسات بها أورام صلبة محاطة بسوائل في التجويف البطني، ومنطقة حوض المريض الذي جاء إلى المستشفى أصلاً مشتكياً من مغص مزمن بسبب تكوُّن حصوات في المرارة.

وكان الفريق الطبي يقوم باستكشاف البطن عبر المنظار، لمعرفة ما إذا كانت هناك مسبّبات صحية أخرى للآلام الحادة التي عاناها؛ ليكتشف بشكلٍ عرضي هذه التكيسات المتعدّدة والمنتشرة بشكلٍ واسع، وفي أكثر من عضو داخلي، وقام الفريق باستئصالها في عملية استمرت نحو ساعة، وتمّ ارسالها إلى المختبر لتحليلها وتحديد نوعية خلاياها، فأفادت نتائج التحليل المخبري بأن هذه التكيسات نادرة وتسمّى "تكيس الغشاء البريتوني"، "benign multicystic peritoneal mesothelioma"، وتصيب غشاء جدار البطن الداخلي الذي يغطي الأعضاء الداخلية، وهو مرض لا يصيب الذكور، على وجه الخصوص، إلا في حالات نادرة واستثنائية، تعد أسباب الإصابة به مجهولة، وقد يتسبّب في أعراضٍ وآلامٍ مزمنة في حالات قليلة جداً.

وتدلل هذه الحالة النادرة على أهمية استكشاف البطن كلياً عند إجراء أي جراحة للتجويف البطني بشكلٍ روتيني لكشف الأمراض والإصابات المحتملة التي قد يساعد اكتشافها على تقديم خدمة علاجية أشمل للمريض، كما أن الاكتشافات العرضية تساعد على إثراء الأدبيات الجراحية التي تسهم بدورها في فهم علمي أدق لهذه الظواهر النادرة، ومسبّباتها والإستراتيجية العلاجية الأفضل للتعامل معها.

وقال أ. د. سليمان الماجد؛ المدير الطبي لمستشفى د. سليمان الحبيب بالسويدي، إن الاكتشاف العرضي للأورام، جنّب المريض كثيراً من العواقب الصحية التي كانت ستلحق به حال تأخر معالجة الأورام، حيث إن احتمالات تحوّلها إلى أورام سرطانية كانت كبيرة.

ويحظى مستشفى د. سليمان الحبيب بالسويدي بسجلٍ حافل من الجوائز والشهادات المحلية والعالمية، حيث حصل على شهادة اللجنة الدولية لاعتماد المستشفيات JCI، واعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية CBAHI، إضافة إلى اعتماد الجمعية الأمريكية لعلم الأمراض CAP، وكذلك جائزة الجودة الذهبية من المنظمة العالمية للعناية بالمرضى PLANETREE، والجائزة الوطنية لسلامة المرضى، علاوة على اعتماد الجمعية الأمريكية لنظم إدارة معلومات الرعاية الصحية.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,533
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,741
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,468
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,409

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

ميزانية تريليونية تؤكد متانة الاقتصاد

ميزانية تريليونية تؤكد متانة الاقتصاد

علي آل شرمة
أشجار الباحة تموت!

أشجار الباحة تموت!

صالح مطر الغامدي
السياحة.. صناعة التاريخ والجغرافيا

السياحة.. صناعة التاريخ والجغرافيا

ماجد آل حسنه
البيض "المبستر" غير موجود!

البيض "المبستر" غير موجود!

محمد باحارث
أهم شيء تصل..!!

أهم شيء تصل..!!

بدر الغامدي
علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

ماجد البريكان
قُبلة على رأس مؤذن

قُبلة على رأس مؤذن

عبدالرحمن المرشد
تكره بعض المشاهير وتتابعهم..!!

تكره بعض المشاهير وتتابعهم..!!

ماجد الحربي
جشع التجار والبضاعة المزيفة

جشع التجار والبضاعة المزيفة

عبدالغني الشيخ
التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

عبدالمحسن الحارثي
السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

ماجد آل حسنه
عام جديد.. فصل غريب

عام جديد.. فصل غريب

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة