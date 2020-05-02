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خلال 24 ساعة .. إثيوبيا تسجل الرقم صفر في إصابات كورونا

وصل مجموع الأشخاص الذين شفوا من كوفيد 19 إلى 69 شخصًا

أكدت وزارة الصحة الإثيوبية، السبت، أنه لم يتم الإبلاغ عن أي حالات إضافية مصابة بفيروس كورونا المستجد، بعد إجراء فحوصات مخبرية لـ 2016 عينة تم اختبارها على مدى الساعات الـ 24 الماضية.

وفى تحديثها اليومي لمعدل الإصابات والوفيات بالفيروس، قالت الوزارة إن العينات التي تم فحصها جاءت كلها سلبية.

ووفق سكاي نيوز أضافت أنه تم تسجيل شفاء 3 حالات مصابة بمرض كوفيد 19، ليصل مجموع عدد الأشخاص الذين شفوا من كوفيد 19 إلى 69 شخصًا.

ويخضع حاليًا 59 مريضًا في مراكز طبية خاصة بعلاج مرضى كوفيد - 19 في جميع أنحاء البلاد، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية.

ومن بين إجمالي 770,20 فحصًا مخبريًا أجريت على المواطنين في سائر أنحاء البلاد، سجلت إثيوبيا 133 حالة مؤكدة وثلاث وفيات فقط.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

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خلال 24 ساعة .. إثيوبيا تسجل الرقم صفر في إصابات كورونا
سبق

أكدت وزارة الصحة الإثيوبية، السبت، أنه لم يتم الإبلاغ عن أي حالات إضافية مصابة بفيروس كورونا المستجد، بعد إجراء فحوصات مخبرية لـ 2016 عينة تم اختبارها على مدى الساعات الـ 24 الماضية.

وفى تحديثها اليومي لمعدل الإصابات والوفيات بالفيروس، قالت الوزارة إن العينات التي تم فحصها جاءت كلها سلبية.

ووفق سكاي نيوز أضافت أنه تم تسجيل شفاء 3 حالات مصابة بمرض كوفيد 19، ليصل مجموع عدد الأشخاص الذين شفوا من كوفيد 19 إلى 69 شخصًا.

ويخضع حاليًا 59 مريضًا في مراكز طبية خاصة بعلاج مرضى كوفيد - 19 في جميع أنحاء البلاد، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية.

ومن بين إجمالي 770,20 فحصًا مخبريًا أجريت على المواطنين في سائر أنحاء البلاد، سجلت إثيوبيا 133 حالة مؤكدة وثلاث وفيات فقط.

02 مايو 2020 - 9 رمضان 1441
08:16 PM

خلال 24 ساعة .. إثيوبيا تسجل الرقم صفر في إصابات كورونا

وصل مجموع الأشخاص الذين شفوا من كوفيد 19 إلى 69 شخصًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,807

أكدت وزارة الصحة الإثيوبية، السبت، أنه لم يتم الإبلاغ عن أي حالات إضافية مصابة بفيروس كورونا المستجد، بعد إجراء فحوصات مخبرية لـ 2016 عينة تم اختبارها على مدى الساعات الـ 24 الماضية.

وفى تحديثها اليومي لمعدل الإصابات والوفيات بالفيروس، قالت الوزارة إن العينات التي تم فحصها جاءت كلها سلبية.

ووفق سكاي نيوز أضافت أنه تم تسجيل شفاء 3 حالات مصابة بمرض كوفيد 19، ليصل مجموع عدد الأشخاص الذين شفوا من كوفيد 19 إلى 69 شخصًا.

ويخضع حاليًا 59 مريضًا في مراكز طبية خاصة بعلاج مرضى كوفيد - 19 في جميع أنحاء البلاد، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية.

ومن بين إجمالي 770,20 فحصًا مخبريًا أجريت على المواطنين في سائر أنحاء البلاد، سجلت إثيوبيا 133 حالة مؤكدة وثلاث وفيات فقط.

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