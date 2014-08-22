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"الاتصالات" تدعو لتقديم المرئيات حول الترخيص المخفف لاستخدام الطيف الترددي

بهدف تمكين وتعزيز الابتكار ضمن أساليب تراخيص مرنة وتلبية احتياجات السوق

دعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات العموم إلى تقديم مرئياتهم حول وثيقة "الترخيص المخفف لاستخدام الطيف الترددي"، حيث تسعى إلى توفير أكثر من 13 جيجاهرتز من الترددات والبدء بترخيص استخدامها بشكل مخفف في بداية العام 2022م.

وأوضحت الهيئة أن الترخيص المخفف للطيف الترددي يسعى إلى تمكين حق الوصول لاستخدام الطيف الترددي بشكل تشاركي بين المستخدمين لمختلف الخدمات الراديوية بهدف تمكين وتعزيز الابتكار ضمن أساليب تراخيص مرنة، وتلبية احتياجات السوق من الطيف الترددي عبر انتهاج أساليب مبتكرة لإدارة الطيف الترددي.

وتسعى الهيئة في إطار دورها كمنظم رقمي لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من خلال توفير تلك الترددات إلى تمكين الاستخدامات المبتكرة من الطيف الترددي وتحفيز التقنيات الناشئة، فضلاً عن إتاحة التجارب في مجموعة من النطاقات الترددية، والحد من القيود التي يتم وضعها على تراخيص استخدام الترددات بما يسهم في تعزيز دور المملكة الريادي دوليًا في تمكين التقنيات والتطبيقات الرقمية المبتكرة.

يشار إلى أن الترخيص المخفف للطيف الترددي يأتي في إطار مبادرة "هيئة الاتصالات" لدعم وتسهيل الاستثمار في التطبيقات اللاسلكية، وتبنّي حزمة من الأساليب المبتكرة والمرنة لإدارة الطيف الترددي وتمكين الاستخدام التشاركي والديناميكي للطيف الترددي، والعمل على ضمان التوافق بين مستخدمي الطيف الترددي.

وتدعو هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات جميع الجهات ذات العلاقة من داخل وخارج المملكة للإفادة بمرئياتها وملاحظاتها حيال الوثيقة، في موعد أقصاه 30 / 09 / 2021م، وذلك من خلال البريد الإلكتروني Spectrum.Strategy@citc.gov.sa أو تسليمها باليد في مقر الهيئة بمدينة الرياض.

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"الاتصالات" تدعو لتقديم المرئيات حول الترخيص المخفف لاستخدام الطيف الترددي
سبق

دعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات العموم إلى تقديم مرئياتهم حول وثيقة "الترخيص المخفف لاستخدام الطيف الترددي"، حيث تسعى إلى توفير أكثر من 13 جيجاهرتز من الترددات والبدء بترخيص استخدامها بشكل مخفف في بداية العام 2022م.

وأوضحت الهيئة أن الترخيص المخفف للطيف الترددي يسعى إلى تمكين حق الوصول لاستخدام الطيف الترددي بشكل تشاركي بين المستخدمين لمختلف الخدمات الراديوية بهدف تمكين وتعزيز الابتكار ضمن أساليب تراخيص مرنة، وتلبية احتياجات السوق من الطيف الترددي عبر انتهاج أساليب مبتكرة لإدارة الطيف الترددي.

وتسعى الهيئة في إطار دورها كمنظم رقمي لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من خلال توفير تلك الترددات إلى تمكين الاستخدامات المبتكرة من الطيف الترددي وتحفيز التقنيات الناشئة، فضلاً عن إتاحة التجارب في مجموعة من النطاقات الترددية، والحد من القيود التي يتم وضعها على تراخيص استخدام الترددات بما يسهم في تعزيز دور المملكة الريادي دوليًا في تمكين التقنيات والتطبيقات الرقمية المبتكرة.

يشار إلى أن الترخيص المخفف للطيف الترددي يأتي في إطار مبادرة "هيئة الاتصالات" لدعم وتسهيل الاستثمار في التطبيقات اللاسلكية، وتبنّي حزمة من الأساليب المبتكرة والمرنة لإدارة الطيف الترددي وتمكين الاستخدام التشاركي والديناميكي للطيف الترددي، والعمل على ضمان التوافق بين مستخدمي الطيف الترددي.

وتدعو هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات جميع الجهات ذات العلاقة من داخل وخارج المملكة للإفادة بمرئياتها وملاحظاتها حيال الوثيقة، في موعد أقصاه 30 / 09 / 2021م، وذلك من خلال البريد الإلكتروني Spectrum.Strategy@citc.gov.sa أو تسليمها باليد في مقر الهيئة بمدينة الرياض.

22 أغسطس 2021 - 14 محرّم 1443
06:09 PM

"الاتصالات" تدعو لتقديم المرئيات حول الترخيص المخفف لاستخدام الطيف الترددي

بهدف تمكين وتعزيز الابتكار ضمن أساليب تراخيص مرنة وتلبية احتياجات السوق

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات العموم إلى تقديم مرئياتهم حول وثيقة "الترخيص المخفف لاستخدام الطيف الترددي"، حيث تسعى إلى توفير أكثر من 13 جيجاهرتز من الترددات والبدء بترخيص استخدامها بشكل مخفف في بداية العام 2022م.

وأوضحت الهيئة أن الترخيص المخفف للطيف الترددي يسعى إلى تمكين حق الوصول لاستخدام الطيف الترددي بشكل تشاركي بين المستخدمين لمختلف الخدمات الراديوية بهدف تمكين وتعزيز الابتكار ضمن أساليب تراخيص مرنة، وتلبية احتياجات السوق من الطيف الترددي عبر انتهاج أساليب مبتكرة لإدارة الطيف الترددي.

وتسعى الهيئة في إطار دورها كمنظم رقمي لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من خلال توفير تلك الترددات إلى تمكين الاستخدامات المبتكرة من الطيف الترددي وتحفيز التقنيات الناشئة، فضلاً عن إتاحة التجارب في مجموعة من النطاقات الترددية، والحد من القيود التي يتم وضعها على تراخيص استخدام الترددات بما يسهم في تعزيز دور المملكة الريادي دوليًا في تمكين التقنيات والتطبيقات الرقمية المبتكرة.

يشار إلى أن الترخيص المخفف للطيف الترددي يأتي في إطار مبادرة "هيئة الاتصالات" لدعم وتسهيل الاستثمار في التطبيقات اللاسلكية، وتبنّي حزمة من الأساليب المبتكرة والمرنة لإدارة الطيف الترددي وتمكين الاستخدام التشاركي والديناميكي للطيف الترددي، والعمل على ضمان التوافق بين مستخدمي الطيف الترددي.

وتدعو هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات جميع الجهات ذات العلاقة من داخل وخارج المملكة للإفادة بمرئياتها وملاحظاتها حيال الوثيقة، في موعد أقصاه 30 / 09 / 2021م، وذلك من خلال البريد الإلكتروني Spectrum.Strategy@citc.gov.sa أو تسليمها باليد في مقر الهيئة بمدينة الرياض.

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