النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

رئيس بلدية صامطة يستقبل مدير مكتب التعليم في المحافظة

دعم نشر ثقافة مسابقة "مدرستي" عبر القنوات الإعلانية

استقبل رئيس بلدية محافظة صامطة الدكتور سالم بن منيف، في مكتبه بالبلدية، مدير مكتب تعليم صامطة عبدالرزاق بن محمد الصميلي، في إطار التعاون المشترك والشراكة المجتمعية بين الدوائر الحكومية بالمحافظة.

واستعرض "الصميلي" خلال اللقاء مسابقة "مدرستي" الرقمية للتعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد التي أطلقتْها وزارة التعليم ووصفها وأهدافها ومجالاتها والمنتجات المقدمة والمشاركين في المسابقة من منسوبي التعليم أو المهتمين به وكل شرائح المجتمع.

وناقش سبل التعاون بين البلدية والتعليم بالمحافظة من حيث دعم البلدية في نشر ثقافة مسابقة "مدرستي"، عبر قنواتها الإعلانية، وحثّ منسوبيها على المشاركة.

وقال "منيف": إن بلدية صامطة تعدّ إحدى الجهات التي تعمل على تفعيل الشراكات مع الجهات الحكومية بالمحافظة، بما يخدم أبناء وبنات الوطن.

وأضاف: من منطلق وطني ودعمًا لتوجه الدولة باستمرار العملية التعليمية ودعم المبدعين والمبدعات، وإيمانًا بأهمية دور التعليم في تفعيل هذه الرسالة، سيتم دعم المسابقة الوزارية والمشاركة عبر اللوحات الدعائية لإيصالها لجميع فئات المجتمع.

ومن جانبه قدم مدير مكتب التعليم شكره وتقديره لرئيس البلدية، على حسن الاستقبال، مبديًا إعجابه وثقته بنجاح أي شراكة تتم مع بلدية المحافظة وفق رؤية الوطن 2030، وتوجيهات القيادة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
رئيس بلدية صامطة يستقبل مدير مكتب التعليم في المحافظة
سبق

استقبل رئيس بلدية محافظة صامطة الدكتور سالم بن منيف، في مكتبه بالبلدية، مدير مكتب تعليم صامطة عبدالرزاق بن محمد الصميلي، في إطار التعاون المشترك والشراكة المجتمعية بين الدوائر الحكومية بالمحافظة.

واستعرض "الصميلي" خلال اللقاء مسابقة "مدرستي" الرقمية للتعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد التي أطلقتْها وزارة التعليم ووصفها وأهدافها ومجالاتها والمنتجات المقدمة والمشاركين في المسابقة من منسوبي التعليم أو المهتمين به وكل شرائح المجتمع.

وناقش سبل التعاون بين البلدية والتعليم بالمحافظة من حيث دعم البلدية في نشر ثقافة مسابقة "مدرستي"، عبر قنواتها الإعلانية، وحثّ منسوبيها على المشاركة.

وقال "منيف": إن بلدية صامطة تعدّ إحدى الجهات التي تعمل على تفعيل الشراكات مع الجهات الحكومية بالمحافظة، بما يخدم أبناء وبنات الوطن.

وأضاف: من منطلق وطني ودعمًا لتوجه الدولة باستمرار العملية التعليمية ودعم المبدعين والمبدعات، وإيمانًا بأهمية دور التعليم في تفعيل هذه الرسالة، سيتم دعم المسابقة الوزارية والمشاركة عبر اللوحات الدعائية لإيصالها لجميع فئات المجتمع.

ومن جانبه قدم مدير مكتب التعليم شكره وتقديره لرئيس البلدية، على حسن الاستقبال، مبديًا إعجابه وثقته بنجاح أي شراكة تتم مع بلدية المحافظة وفق رؤية الوطن 2030، وتوجيهات القيادة.

27 أكتوبر 2020 - 10 ربيع الأول 1442
05:22 PM

رئيس بلدية صامطة يستقبل مدير مكتب التعليم في المحافظة

دعم نشر ثقافة مسابقة "مدرستي" عبر القنوات الإعلانية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
134

استقبل رئيس بلدية محافظة صامطة الدكتور سالم بن منيف، في مكتبه بالبلدية، مدير مكتب تعليم صامطة عبدالرزاق بن محمد الصميلي، في إطار التعاون المشترك والشراكة المجتمعية بين الدوائر الحكومية بالمحافظة.

واستعرض "الصميلي" خلال اللقاء مسابقة "مدرستي" الرقمية للتعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد التي أطلقتْها وزارة التعليم ووصفها وأهدافها ومجالاتها والمنتجات المقدمة والمشاركين في المسابقة من منسوبي التعليم أو المهتمين به وكل شرائح المجتمع.

وناقش سبل التعاون بين البلدية والتعليم بالمحافظة من حيث دعم البلدية في نشر ثقافة مسابقة "مدرستي"، عبر قنواتها الإعلانية، وحثّ منسوبيها على المشاركة.

وقال "منيف": إن بلدية صامطة تعدّ إحدى الجهات التي تعمل على تفعيل الشراكات مع الجهات الحكومية بالمحافظة، بما يخدم أبناء وبنات الوطن.

وأضاف: من منطلق وطني ودعمًا لتوجه الدولة باستمرار العملية التعليمية ودعم المبدعين والمبدعات، وإيمانًا بأهمية دور التعليم في تفعيل هذه الرسالة، سيتم دعم المسابقة الوزارية والمشاركة عبر اللوحات الدعائية لإيصالها لجميع فئات المجتمع.

ومن جانبه قدم مدير مكتب التعليم شكره وتقديره لرئيس البلدية، على حسن الاستقبال، مبديًا إعجابه وثقته بنجاح أي شراكة تتم مع بلدية المحافظة وفق رؤية الوطن 2030، وتوجيهات القيادة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,307
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,713
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,569
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,763

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

"دبلوماسية البنغ بونغ"

"دبلوماسية البنغ بونغ"

عبدالسلام المشيطي
السنافر..!

السنافر..!

بدر الغامدي
الذكاء الاصطناعي وبناء المستقبل

الذكاء الاصطناعي وبناء المستقبل

غسان محمد عسيلان
أنين تركيا من حملة المقاطعة الشعبية

أنين تركيا من حملة المقاطعة الشعبية

ماجد البريكان
ذكاء اصطناعي يغمر مملكتنا

ذكاء اصطناعي يغمر مملكتنا

حواء القرني
كفاكم أيها الأتراك!!

كفاكم أيها الأتراك!!

غسان محمد عسيلان
طبيب لكن أخلاقه تجارية!

طبيب لكن أخلاقه تجارية!

عبدالغني الشيخ
مبادرة رائدة ومعانٍ متعددة

مبادرة رائدة ومعانٍ متعددة

علي آل شرمة
من الذي أخبر محمدًا؟!

من الذي أخبر محمدًا؟!

محمد الرطيان
هؤلاء أَوْلَى بالإسكان

هؤلاء أَوْلَى بالإسكان

أحمد عجب
فساد التوظيف الأكاديمي.. إلى أين؟

فساد التوظيف الأكاديمي.. إلى أين؟

ابتسام منصور القحطاني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة