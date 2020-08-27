"الفيحاء" يتعاقد مع "الغدير" حتى نهاية الموسم

شكر البرتغالي "سيماو" على جهوده مع الفريق

قرر مجلس إدارة نادي الفيحاء برئاسة عبدالله أبانمي، إنهاء عقد المدير الفني للفريق الأول البرتغالي خورخي سيماو، والتعاقد مع المدرب الوطني يوسف الغدير، وذلك حتى نهاية الموسم الرياضي الجاري 2019-2020.

وقدم المجلس شكره لـ"سيماو" على ما قدمه خلال فترة تواجده مع الفريق.

وعبّر المجلس عن ثقته بالمدرب الوطني، متمنياً له التوفيق في مهمته مع الفريق فيما تبقى من مباريات الموسم.