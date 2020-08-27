"الفيحاء" يتعاقد مع "الغدير" حتى نهاية الموسم
شكر البرتغالي "سيماو" على جهوده مع الفريق
قرر مجلس إدارة نادي الفيحاء برئاسة عبدالله أبانمي، إنهاء عقد المدير الفني للفريق الأول البرتغالي خورخي سيماو، والتعاقد مع المدرب الوطني يوسف الغدير، وذلك حتى نهاية الموسم الرياضي الجاري 2019-2020.
وقدم المجلس شكره لـ"سيماو" على ما قدمه خلال فترة تواجده مع الفريق.
وعبّر المجلس عن ثقته بالمدرب الوطني، متمنياً له التوفيق في مهمته مع الفريق فيما تبقى من مباريات الموسم.
إدارة نادي الفيحاء
المدرب الوطني يوسف الغدير
"الفيحاء" يتعاقد مع "الغدير" حتى نهاية الموسم
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-08-27
قرر مجلس إدارة نادي الفيحاء برئاسة عبدالله أبانمي، إنهاء عقد المدير الفني للفريق الأول البرتغالي خورخي سيماو، والتعاقد مع المدرب الوطني يوسف الغدير، وذلك حتى نهاية الموسم الرياضي الجاري 2019-2020.
وقدم المجلس شكره لـ"سيماو" على ما قدمه خلال فترة تواجده مع الفريق.
وعبّر المجلس عن ثقته بالمدرب الوطني، متمنياً له التوفيق في مهمته مع الفريق فيما تبقى من مباريات الموسم.
27 أغسطس 2020 - 8 محرّم 1442
04:51 PM
"الفيحاء" يتعاقد مع "الغدير" حتى نهاية الموسم
شكر البرتغالي "سيماو" على جهوده مع الفريق
قرر مجلس إدارة نادي الفيحاء برئاسة عبدالله أبانمي، إنهاء عقد المدير الفني للفريق الأول البرتغالي خورخي سيماو، والتعاقد مع المدرب الوطني يوسف الغدير، وذلك حتى نهاية الموسم الرياضي الجاري 2019-2020.
وقدم المجلس شكره لـ"سيماو" على ما قدمه خلال فترة تواجده مع الفريق.
وعبّر المجلس عن ثقته بالمدرب الوطني، متمنياً له التوفيق في مهمته مع الفريق فيما تبقى من مباريات الموسم.