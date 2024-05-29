ما المقصود بـ " فُزِّعَ " في قوله تعالى: ﴿ حَتَّىٰ إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ﴾ ..؟#كلمات_قرآنية_تُفهم_خطأً رمضان 40هـ
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ما المقصود بـ " فُزِّعَ " في قوله تعالى: ﴿ حَتَّىٰ إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ﴾ ..؟صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-05-29
29 مايو 2019 - 24 رمضان 1440
05:40 PM
اخر تعديل
29 مايو 2019 - 24 رمضان 1440
07:56 PM
ما المقصود بـ " فُزِّعَ " في قوله تعالى: ﴿ حَتَّىٰ إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ﴾ ..؟
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