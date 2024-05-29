ما المقصود بـ " فُزِّعَ " في قوله تعالى: ﴿ حَتَّىٰ إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ﴾ ..؟ صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-05-29

29 مايو 2019 - 24 رمضان 1440 05:40 PM

اخر تعديل 29 مايو 2019 - 24 رمضان 1440 07:56 PM

ما المقصود بـ " فُزِّعَ " في قوله تعالى: ﴿ حَتَّىٰ إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ﴾ ..؟