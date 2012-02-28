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شاهد بالصور.. جمال "قرية الباحة التراثية" يخلق جواً من المنافسة بين المصورين

​المخرج الزهراني: الفيديوهات المعدة داخل القرية تعتبر الأنجح وحققت معدل مشاهدات عالية

خلقت قرية الباحة التراثية بالجنادرية تنافساً بين مصوري قرية الباحة التراثية ومصوري الجنادرية بسبب جمال تصاميمها ودقة تصميم حصونها.

وقال المصور أحمد محمد سليمان: "القرية تجذبك تصاميمها وتجبرك بأن تقوم بالتقاط صور احترافية لها كون تصميمها فريداً يحاكي القرى التراثية القديمة داخل المنطقة، وقد شاركت بالعديد من الصور الملتقطة للقرية في العديد من المعارض".

وبين مصور اللجنة الإعلامية ناصر العصيمي أن "تصاميم القرية وفعالياتها تحفزك للخروج بصور تستحق المشاهدة"، مضيفاً أن "الصور الملتقطة في القرية عادة تلقى رواجاً ومتابعة كبيرة لجمالها".

وأضاف المصور رائد الزهراني أنه يحرص على التقاط صور لقرية الباحة لجمالياتها وجودة محتواها، معتبراً أنها فرصة لجميع المصورين للخروج بصور جميلة بكافة زواياها.

وبين المصورون إسماعيل الزهراني وياسر روثان وريان مله، أن صورهم الملتقطة لقرية الباحة التراثية عادة تحقق معدلات مشاهدات عالية لجمالها.

من جانبه، أكد المخرج والمصور التلفزيوني عماد الزهراني، أن الفيديوهات المعدة داخل القرية تعتبر الأنجح، وحققت معدلات مشاهدات عالية، داعياً الجميع إلى الاستمتاع بما يتم بثه من مواد مصورة لقرية الباحة التراثية، مضيفاً أنه أعد العديد من الأعمال، والتي حفزته للمشاركة بها في مسابقات عالمية ومحلية في مجال التصوير.

يذكر أن القرية جذبت الكثير من المصورين من مختلف المناطق والدول العربية والأجنبية للتصوير والخروج بصور احترافية، وشهدت القرية هواة التصوير وهم يلتقطون الصور من عدة زوايا، والتي شملت كافة أركانها؛ لما تتمتع به القرية من جمال طبيعي وتصميم معماري يحاكي طبيعة منطقة الباحة، فيما شهدت زيارة العديد من مشاهير السوشل ميديا من داخل المملكة وخارجها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد بالصور.. جمال "قرية الباحة التراثية" يخلق جواً من المنافسة بين المصورين
سبق

خلقت قرية الباحة التراثية بالجنادرية تنافساً بين مصوري قرية الباحة التراثية ومصوري الجنادرية بسبب جمال تصاميمها ودقة تصميم حصونها.

وقال المصور أحمد محمد سليمان: "القرية تجذبك تصاميمها وتجبرك بأن تقوم بالتقاط صور احترافية لها كون تصميمها فريداً يحاكي القرى التراثية القديمة داخل المنطقة، وقد شاركت بالعديد من الصور الملتقطة للقرية في العديد من المعارض".

وبين مصور اللجنة الإعلامية ناصر العصيمي أن "تصاميم القرية وفعالياتها تحفزك للخروج بصور تستحق المشاهدة"، مضيفاً أن "الصور الملتقطة في القرية عادة تلقى رواجاً ومتابعة كبيرة لجمالها".

وأضاف المصور رائد الزهراني أنه يحرص على التقاط صور لقرية الباحة لجمالياتها وجودة محتواها، معتبراً أنها فرصة لجميع المصورين للخروج بصور جميلة بكافة زواياها.

وبين المصورون إسماعيل الزهراني وياسر روثان وريان مله، أن صورهم الملتقطة لقرية الباحة التراثية عادة تحقق معدلات مشاهدات عالية لجمالها.

من جانبه، أكد المخرج والمصور التلفزيوني عماد الزهراني، أن الفيديوهات المعدة داخل القرية تعتبر الأنجح، وحققت معدلات مشاهدات عالية، داعياً الجميع إلى الاستمتاع بما يتم بثه من مواد مصورة لقرية الباحة التراثية، مضيفاً أنه أعد العديد من الأعمال، والتي حفزته للمشاركة بها في مسابقات عالمية ومحلية في مجال التصوير.

يذكر أن القرية جذبت الكثير من المصورين من مختلف المناطق والدول العربية والأجنبية للتصوير والخروج بصور احترافية، وشهدت القرية هواة التصوير وهم يلتقطون الصور من عدة زوايا، والتي شملت كافة أركانها؛ لما تتمتع به القرية من جمال طبيعي وتصميم معماري يحاكي طبيعة منطقة الباحة، فيما شهدت زيارة العديد من مشاهير السوشل ميديا من داخل المملكة وخارجها.

27 فبراير 2018 - 11 جمادى الآخر 1439
08:10 PM

شاهد بالصور.. جمال "قرية الباحة التراثية" يخلق جواً من المنافسة بين المصورين

​المخرج الزهراني: الفيديوهات المعدة داخل القرية تعتبر الأنجح وحققت معدل مشاهدات عالية

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ياسر العتيبي - الرياض
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خلقت قرية الباحة التراثية بالجنادرية تنافساً بين مصوري قرية الباحة التراثية ومصوري الجنادرية بسبب جمال تصاميمها ودقة تصميم حصونها.

وقال المصور أحمد محمد سليمان: "القرية تجذبك تصاميمها وتجبرك بأن تقوم بالتقاط صور احترافية لها كون تصميمها فريداً يحاكي القرى التراثية القديمة داخل المنطقة، وقد شاركت بالعديد من الصور الملتقطة للقرية في العديد من المعارض".

وبين مصور اللجنة الإعلامية ناصر العصيمي أن "تصاميم القرية وفعالياتها تحفزك للخروج بصور تستحق المشاهدة"، مضيفاً أن "الصور الملتقطة في القرية عادة تلقى رواجاً ومتابعة كبيرة لجمالها".

وأضاف المصور رائد الزهراني أنه يحرص على التقاط صور لقرية الباحة لجمالياتها وجودة محتواها، معتبراً أنها فرصة لجميع المصورين للخروج بصور جميلة بكافة زواياها.

وبين المصورون إسماعيل الزهراني وياسر روثان وريان مله، أن صورهم الملتقطة لقرية الباحة التراثية عادة تحقق معدلات مشاهدات عالية لجمالها.

من جانبه، أكد المخرج والمصور التلفزيوني عماد الزهراني، أن الفيديوهات المعدة داخل القرية تعتبر الأنجح، وحققت معدلات مشاهدات عالية، داعياً الجميع إلى الاستمتاع بما يتم بثه من مواد مصورة لقرية الباحة التراثية، مضيفاً أنه أعد العديد من الأعمال، والتي حفزته للمشاركة بها في مسابقات عالمية ومحلية في مجال التصوير.

يذكر أن القرية جذبت الكثير من المصورين من مختلف المناطق والدول العربية والأجنبية للتصوير والخروج بصور احترافية، وشهدت القرية هواة التصوير وهم يلتقطون الصور من عدة زوايا، والتي شملت كافة أركانها؛ لما تتمتع به القرية من جمال طبيعي وتصميم معماري يحاكي طبيعة منطقة الباحة، فيما شهدت زيارة العديد من مشاهير السوشل ميديا من داخل المملكة وخارجها.

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