النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الحقباني: نجحنا بتطوير الأفكار في الأندية الرياضية على مدى السنوات

استضافته "منشآت" لعرض تجربته السابقة في وقت اللياقة

كشف فهد الحقباني الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أرماح الرياضية، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي السابق في شركة لجام (وقت اللياقة)، عن أبرز محطات نجاحاته والعقبات التي واجهته في مجال الأندية الرياضية، بعد أن حلّ ضيفاً على الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) في فعالية (#ضيف_منشآت)، إلى جانب ماجد الحكير رائد الاستثمار الترفيهي، بحضور عدد كبير من رواد الأعمال والإعلاميين.

واعتبر الحقباني أن الفشل والتعثر هو بداية النجاح وليس النهاية، مستذكراً أول تعثر قوي له حينما تولى منصب الرئيس التنفيذي في وقت اللياقة عام 2016، ولم تكن النتائج والأرباح جيدة أول 3 أشهر، وهو ما صادف الأزمة الاقتصادية التي مرت بها المملكة في تلك الفترة، وسرعان ما حقق مع فريق العمل نتائج أفضل خلال التسعة أشهر التي تلتها؛ مما أدى في النهاية إلى نتائج فصلية قياسية في عام ٢٠١٦م فاقت التوقعات.

وأرجع سبب التميز والنجاح إلى حب العمل والشغف، مع التركيز في مجال العمل وتطوير الأفكار والنماذج، بدلًا من التخدير بالنتائج الجيدة والركود وعدم التفكير بجدية في التوقعات المستقبلية، مبينًا أن تجربتهم في أندية "بودي ماسترز" عندما بدأها عبدالمحسن الحقباني في ١٩٩٤م كانت جديدة على المجتمع السعودي في ظل غياب الوعي الرياضي والصحي في ذلك الوقت، ثم انتقلوا إلى تجربة وأفكار جديدة في وقت اللياقة عام ٢٠٠٥م، حتى تم الإعلان عن شركة أرماح الرياضية في ٢٠١٩م لإنشاء أندية ذكية؛ وهي المرحلة التي أعتبرها بأنها ستكون نقلة نوعية في عالم الأندية الرياضية في السعودية والمنطقة وعلى مستوى العالم.

وأشاد الحقباني بما تقدمه منشآت من دعم ومساندة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ولكل رائد ومستثمر يرغب في الانطلاقة الصحيحة والإرشاد والاستشارة، والاستفادة من التجارب الناجحة لأصحاب الخبرات في المملكة، مؤكدًا أن كثيرًا من رواد الأعمال يملكون أفكارًا حديثة وطموحات كبيرة.

الجدير بالذكر أن الحقباني أعلن عبر شركة أرماح الرياضية عن إنشاء 50 ناديًا رياضيًّا (ذكيًّا) في المملكة خلال 5 سنوات ستحدث تغييرًا فكريًّا كبيرًا في مفهوم الرياضة والصحة للمجتمع السعودي وتزامنًا مع رؤية المملكة 2030.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
الحقباني: نجحنا بتطوير الأفكار في الأندية الرياضية على مدى السنوات
سبق

كشف فهد الحقباني الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أرماح الرياضية، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي السابق في شركة لجام (وقت اللياقة)، عن أبرز محطات نجاحاته والعقبات التي واجهته في مجال الأندية الرياضية، بعد أن حلّ ضيفاً على الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) في فعالية (#ضيف_منشآت)، إلى جانب ماجد الحكير رائد الاستثمار الترفيهي، بحضور عدد كبير من رواد الأعمال والإعلاميين.

واعتبر الحقباني أن الفشل والتعثر هو بداية النجاح وليس النهاية، مستذكراً أول تعثر قوي له حينما تولى منصب الرئيس التنفيذي في وقت اللياقة عام 2016، ولم تكن النتائج والأرباح جيدة أول 3 أشهر، وهو ما صادف الأزمة الاقتصادية التي مرت بها المملكة في تلك الفترة، وسرعان ما حقق مع فريق العمل نتائج أفضل خلال التسعة أشهر التي تلتها؛ مما أدى في النهاية إلى نتائج فصلية قياسية في عام ٢٠١٦م فاقت التوقعات.

وأرجع سبب التميز والنجاح إلى حب العمل والشغف، مع التركيز في مجال العمل وتطوير الأفكار والنماذج، بدلًا من التخدير بالنتائج الجيدة والركود وعدم التفكير بجدية في التوقعات المستقبلية، مبينًا أن تجربتهم في أندية "بودي ماسترز" عندما بدأها عبدالمحسن الحقباني في ١٩٩٤م كانت جديدة على المجتمع السعودي في ظل غياب الوعي الرياضي والصحي في ذلك الوقت، ثم انتقلوا إلى تجربة وأفكار جديدة في وقت اللياقة عام ٢٠٠٥م، حتى تم الإعلان عن شركة أرماح الرياضية في ٢٠١٩م لإنشاء أندية ذكية؛ وهي المرحلة التي أعتبرها بأنها ستكون نقلة نوعية في عالم الأندية الرياضية في السعودية والمنطقة وعلى مستوى العالم.

وأشاد الحقباني بما تقدمه منشآت من دعم ومساندة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ولكل رائد ومستثمر يرغب في الانطلاقة الصحيحة والإرشاد والاستشارة، والاستفادة من التجارب الناجحة لأصحاب الخبرات في المملكة، مؤكدًا أن كثيرًا من رواد الأعمال يملكون أفكارًا حديثة وطموحات كبيرة.

الجدير بالذكر أن الحقباني أعلن عبر شركة أرماح الرياضية عن إنشاء 50 ناديًا رياضيًّا (ذكيًّا) في المملكة خلال 5 سنوات ستحدث تغييرًا فكريًّا كبيرًا في مفهوم الرياضة والصحة للمجتمع السعودي وتزامنًا مع رؤية المملكة 2030.

28 يونيو 2019 - 25 شوّال 1440
07:10 PM

الحقباني: نجحنا بتطوير الأفكار في الأندية الرياضية على مدى السنوات

استضافته "منشآت" لعرض تجربته السابقة في وقت اللياقة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,964

كشف فهد الحقباني الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أرماح الرياضية، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي السابق في شركة لجام (وقت اللياقة)، عن أبرز محطات نجاحاته والعقبات التي واجهته في مجال الأندية الرياضية، بعد أن حلّ ضيفاً على الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) في فعالية (#ضيف_منشآت)، إلى جانب ماجد الحكير رائد الاستثمار الترفيهي، بحضور عدد كبير من رواد الأعمال والإعلاميين.

واعتبر الحقباني أن الفشل والتعثر هو بداية النجاح وليس النهاية، مستذكراً أول تعثر قوي له حينما تولى منصب الرئيس التنفيذي في وقت اللياقة عام 2016، ولم تكن النتائج والأرباح جيدة أول 3 أشهر، وهو ما صادف الأزمة الاقتصادية التي مرت بها المملكة في تلك الفترة، وسرعان ما حقق مع فريق العمل نتائج أفضل خلال التسعة أشهر التي تلتها؛ مما أدى في النهاية إلى نتائج فصلية قياسية في عام ٢٠١٦م فاقت التوقعات.

وأرجع سبب التميز والنجاح إلى حب العمل والشغف، مع التركيز في مجال العمل وتطوير الأفكار والنماذج، بدلًا من التخدير بالنتائج الجيدة والركود وعدم التفكير بجدية في التوقعات المستقبلية، مبينًا أن تجربتهم في أندية "بودي ماسترز" عندما بدأها عبدالمحسن الحقباني في ١٩٩٤م كانت جديدة على المجتمع السعودي في ظل غياب الوعي الرياضي والصحي في ذلك الوقت، ثم انتقلوا إلى تجربة وأفكار جديدة في وقت اللياقة عام ٢٠٠٥م، حتى تم الإعلان عن شركة أرماح الرياضية في ٢٠١٩م لإنشاء أندية ذكية؛ وهي المرحلة التي أعتبرها بأنها ستكون نقلة نوعية في عالم الأندية الرياضية في السعودية والمنطقة وعلى مستوى العالم.

وأشاد الحقباني بما تقدمه منشآت من دعم ومساندة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ولكل رائد ومستثمر يرغب في الانطلاقة الصحيحة والإرشاد والاستشارة، والاستفادة من التجارب الناجحة لأصحاب الخبرات في المملكة، مؤكدًا أن كثيرًا من رواد الأعمال يملكون أفكارًا حديثة وطموحات كبيرة.

الجدير بالذكر أن الحقباني أعلن عبر شركة أرماح الرياضية عن إنشاء 50 ناديًا رياضيًّا (ذكيًّا) في المملكة خلال 5 سنوات ستحدث تغييرًا فكريًّا كبيرًا في مفهوم الرياضة والصحة للمجتمع السعودي وتزامنًا مع رؤية المملكة 2030.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,352
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,194
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,708
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,083

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

الطلاق.. حقائق مخيفة

الطلاق.. حقائق مخيفة

ساير المنيعي
استاند آب كوميدي..؟!

استاند آب كوميدي..؟!

ماجد الحربي
النظام الصحي الذي ننشده

النظام الصحي الذي ننشده

ماجد البريكان
لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

صالح مطر الغامدي
"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

عبدالغني الشيخ
بين القلم والكراسي

بين القلم والكراسي

بدر الغامدي
المملكة تتحدث لغة جديدة

المملكة تتحدث لغة جديدة

ماجد البريكان
نطمئن هنا ويلطمون هناك!

نطمئن هنا ويلطمون هناك!

سلطان رديف
الألعاب النارية وتخصصي العيون

الألعاب النارية وتخصصي العيون

منى الرشيدي
السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة