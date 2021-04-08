النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"ابن دلبوح" يرأس اجتماع لجنة أصدقاء المرضى بالمجاردة.. وهذه أهم التوصيات

اللجنة دعت رجال الأعمال والموسرين إلى دعمها حتى تتمكن من القيام بمهامها

عقد مجلس إدارة لجنة أصدقاء المرضى بمحافظة المجاردة أمس الأربعاء اجتماعها الدوري لمناقشة جدول الأعمال، وذلك برعاية محافظ المجاردة سعيد بن علي بن دلبوح الرئيس الفخري للجنة أصدقاء المرضى، بحضور مدير القطاع الصحي والمشرف على مستشفى المجاردة العام حسن بن ناصر السلومي.

واتخذت اللجنة عددًا من التوصيات، من أبرزها الموافقة على ترشيح علي عقيل الشهري أمينًا عامًّا للجنة أصدقاء المرضى، وترشيح محمد بن عاطف الزيلعي مسؤولاً ماليًّا للجنة أصدقاء المرضى، واعتماد مبلغ (1200) ريال عضوية سنوية لكل عضو من أعضاء اللجنة.

كما أعلن محافظ المجاردة آل دلبوح دعم لجنة التنمية السياحية للجنة أصدقاء المرضى بمبلغ 5 آلاف ريال، وقدم عدد من رجال الأعمال مبلغ 25 ألف ريال.

وفي ختام اللقاء شكر محافظ المجاردة الداعمين على دعمهم للجنة سائلاً الله تعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم.

كما دعت اللجنة رجال الأعمال والموسرين وأهل الخير إلى دعم اللجنة حتى تتمكن من القيام بمهامها من خلال حسابَيْها في البنك الأهلي 43900000104908، والبنك الراجحي 321608010032193 .

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"ابن دلبوح" يرأس اجتماع لجنة أصدقاء المرضى بالمجاردة.. وهذه أهم التوصيات
سبق

عقد مجلس إدارة لجنة أصدقاء المرضى بمحافظة المجاردة أمس الأربعاء اجتماعها الدوري لمناقشة جدول الأعمال، وذلك برعاية محافظ المجاردة سعيد بن علي بن دلبوح الرئيس الفخري للجنة أصدقاء المرضى، بحضور مدير القطاع الصحي والمشرف على مستشفى المجاردة العام حسن بن ناصر السلومي.

واتخذت اللجنة عددًا من التوصيات، من أبرزها الموافقة على ترشيح علي عقيل الشهري أمينًا عامًّا للجنة أصدقاء المرضى، وترشيح محمد بن عاطف الزيلعي مسؤولاً ماليًّا للجنة أصدقاء المرضى، واعتماد مبلغ (1200) ريال عضوية سنوية لكل عضو من أعضاء اللجنة.

كما أعلن محافظ المجاردة آل دلبوح دعم لجنة التنمية السياحية للجنة أصدقاء المرضى بمبلغ 5 آلاف ريال، وقدم عدد من رجال الأعمال مبلغ 25 ألف ريال.

وفي ختام اللقاء شكر محافظ المجاردة الداعمين على دعمهم للجنة سائلاً الله تعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم.

كما دعت اللجنة رجال الأعمال والموسرين وأهل الخير إلى دعم اللجنة حتى تتمكن من القيام بمهامها من خلال حسابَيْها في البنك الأهلي 43900000104908، والبنك الراجحي 321608010032193 .

08 إبريل 2021 - 26 شعبان 1442
12:26 AM

"ابن دلبوح" يرأس اجتماع لجنة أصدقاء المرضى بالمجاردة.. وهذه أهم التوصيات

اللجنة دعت رجال الأعمال والموسرين إلى دعمها حتى تتمكن من القيام بمهامها

A A A
عبدالعزيز الشهري - عسير
0
34

عقد مجلس إدارة لجنة أصدقاء المرضى بمحافظة المجاردة أمس الأربعاء اجتماعها الدوري لمناقشة جدول الأعمال، وذلك برعاية محافظ المجاردة سعيد بن علي بن دلبوح الرئيس الفخري للجنة أصدقاء المرضى، بحضور مدير القطاع الصحي والمشرف على مستشفى المجاردة العام حسن بن ناصر السلومي.

واتخذت اللجنة عددًا من التوصيات، من أبرزها الموافقة على ترشيح علي عقيل الشهري أمينًا عامًّا للجنة أصدقاء المرضى، وترشيح محمد بن عاطف الزيلعي مسؤولاً ماليًّا للجنة أصدقاء المرضى، واعتماد مبلغ (1200) ريال عضوية سنوية لكل عضو من أعضاء اللجنة.

كما أعلن محافظ المجاردة آل دلبوح دعم لجنة التنمية السياحية للجنة أصدقاء المرضى بمبلغ 5 آلاف ريال، وقدم عدد من رجال الأعمال مبلغ 25 ألف ريال.

وفي ختام اللقاء شكر محافظ المجاردة الداعمين على دعمهم للجنة سائلاً الله تعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم.

كما دعت اللجنة رجال الأعمال والموسرين وأهل الخير إلى دعم اللجنة حتى تتمكن من القيام بمهامها من خلال حسابَيْها في البنك الأهلي 43900000104908، والبنك الراجحي 321608010032193 .

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,944
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,919
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,101
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,211

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

السعودية وحماية البيئة

السعودية وحماية البيئة

غسان محمد عسيلان
جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

برجس البرجس
جيلٌ لا يشبه أحدًا

جيلٌ لا يشبه أحدًا

مها الجبر
أعيدوا جمجمة العرب!!

أعيدوا جمجمة العرب!!

عبدالمحسن الحارثي
رمضان و"عراك" ما قبل الإفطار..!!

رمضان و"عراك" ما قبل الإفطار..!!

محمد الصيعري
مـا ضيَّعـنا إلا الشلليـة

مـا ضيَّعـنا إلا الشلليـة

أحمد عجب
عهد زاهر ينتظر الصناعة السعودية

عهد زاهر ينتظر الصناعة السعودية

علي آل شرمة
الريادة السعودية في الطاقتَيْن

الريادة السعودية في الطاقتَيْن

عبدالمحسن الحارثي
التسوُّل يغري الإرهابيين

التسوُّل يغري الإرهابيين

عبدالغني الشيخ
رمضان.. شهر الإسراف!!

رمضان.. شهر الإسراف!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة