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كوريا الجنوبية تسجل 131 إصابة جديدة بـ "كورونا"

بنما تعلن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بالفيروس

سجلت كوريا الجنوبية 131 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 7513 حالة.

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، أن 54 شخصاً لقوا مصرعهم حتى الآن من جرّاء الإصابة بالفيروس في البلاد.

من ناحية أخرى، أعلن الرئيس البنمي لاورينتينو كورتيزو؛ أمس، تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، وتتعلق بمواطنة بنمية تبلغ 40 عاماً، عادت يوم الأحد من إسبانيا.

وقال كورتيزو: "بعد تطبيق جميع بروتوكولات منظمة الصحة العالمية، يمكننا تأكيد الحالة الأولى للإصابة بـ "كوفيدـ 19"، مؤكداً أن بلاده على استعداد للتصدّي للفيروس ومعالجته.

وأوضحت وزيرة الصحة روساريو تيرنر؛ في مؤتمر صحفي، أن المواطنة المصابة دخلت بنما قادمة من إسبانيا عبر مطار "باراخاس" بالعاصمة مدريد، مشيرة إلى أن وضعها مستقر وتم عزلها بمقر إقامتها.

وأضافت أن المريضة توجّهت إلى أحد المستشفيات بالعاصمة بنما، صباح الإثنين، بعدما ظهرت عليها أعراض المرض، حيث خضعت للاختبارات ذات الصلة، التي أكّدت إصابتها بالفيروس.

فيروس كورونا الجديد كوريا الجنوبية

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كوريا الجنوبية تسجل 131 إصابة جديدة بـ "كورونا"
سبق

سجلت كوريا الجنوبية 131 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 7513 حالة.

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، أن 54 شخصاً لقوا مصرعهم حتى الآن من جرّاء الإصابة بالفيروس في البلاد.

من ناحية أخرى، أعلن الرئيس البنمي لاورينتينو كورتيزو؛ أمس، تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، وتتعلق بمواطنة بنمية تبلغ 40 عاماً، عادت يوم الأحد من إسبانيا.

وقال كورتيزو: "بعد تطبيق جميع بروتوكولات منظمة الصحة العالمية، يمكننا تأكيد الحالة الأولى للإصابة بـ "كوفيدـ 19"، مؤكداً أن بلاده على استعداد للتصدّي للفيروس ومعالجته.

وأوضحت وزيرة الصحة روساريو تيرنر؛ في مؤتمر صحفي، أن المواطنة المصابة دخلت بنما قادمة من إسبانيا عبر مطار "باراخاس" بالعاصمة مدريد، مشيرة إلى أن وضعها مستقر وتم عزلها بمقر إقامتها.

وأضافت أن المريضة توجّهت إلى أحد المستشفيات بالعاصمة بنما، صباح الإثنين، بعدما ظهرت عليها أعراض المرض، حيث خضعت للاختبارات ذات الصلة، التي أكّدت إصابتها بالفيروس.

10 مارس 2020 - 15 رجب 1441
08:24 AM

كوريا الجنوبية تسجل 131 إصابة جديدة بـ "كورونا"

بنما تعلن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بالفيروس

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - سيئول
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سجلت كوريا الجنوبية 131 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 7513 حالة.

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، أن 54 شخصاً لقوا مصرعهم حتى الآن من جرّاء الإصابة بالفيروس في البلاد.

من ناحية أخرى، أعلن الرئيس البنمي لاورينتينو كورتيزو؛ أمس، تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، وتتعلق بمواطنة بنمية تبلغ 40 عاماً، عادت يوم الأحد من إسبانيا.

وقال كورتيزو: "بعد تطبيق جميع بروتوكولات منظمة الصحة العالمية، يمكننا تأكيد الحالة الأولى للإصابة بـ "كوفيدـ 19"، مؤكداً أن بلاده على استعداد للتصدّي للفيروس ومعالجته.

وأوضحت وزيرة الصحة روساريو تيرنر؛ في مؤتمر صحفي، أن المواطنة المصابة دخلت بنما قادمة من إسبانيا عبر مطار "باراخاس" بالعاصمة مدريد، مشيرة إلى أن وضعها مستقر وتم عزلها بمقر إقامتها.

وأضافت أن المريضة توجّهت إلى أحد المستشفيات بالعاصمة بنما، صباح الإثنين، بعدما ظهرت عليها أعراض المرض، حيث خضعت للاختبارات ذات الصلة، التي أكّدت إصابتها بالفيروس.

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