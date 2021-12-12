إعلان مُرتقب باختيار الدرعية عاصمة الثقافة العربية 2030
خلال اجتماع وزراء الثقافة العرب المقرر انعقاده بدولة الإمارات
من المنتظر أن يتم الإعلان عن اختيار "الدرعية " العاصمة العربية للثقافة لعام 2030م، خلال اجتماع وزراء الثقافة العرب، المقرر انعقاده بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 17 ـ 20 ديسمبر الجاري.
ويأتي ذلك بعد أن رفعت المملكة طلباً رسميا إلى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم " الألكسو "، ووافقت عليه اللجنة الدائمة للثقافة التابعة للمنظمة، والتوصية بعرضه في أجندة اجتماع وزراء الثقافة العرب المقبل، للمصادقة على الاختيار خلال الاجتماع الوزاري.
إعلان مُرتقب باختيار الدرعية عاصمة الثقافة العربية 2030
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2021-12-12
من المنتظر أن يتم الإعلان عن اختيار "الدرعية " العاصمة العربية للثقافة لعام 2030م، خلال اجتماع وزراء الثقافة العرب، المقرر انعقاده بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 17 ـ 20 ديسمبر الجاري.
ويأتي ذلك بعد أن رفعت المملكة طلباً رسميا إلى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم " الألكسو "، ووافقت عليه اللجنة الدائمة للثقافة التابعة للمنظمة، والتوصية بعرضه في أجندة اجتماع وزراء الثقافة العرب المقبل، للمصادقة على الاختيار خلال الاجتماع الوزاري.
12 ديسمبر 2021 - 8 جمادى الأول 1443
02:42 PM
إعلان مُرتقب باختيار الدرعية عاصمة الثقافة العربية 2030
خلال اجتماع وزراء الثقافة العرب المقرر انعقاده بدولة الإمارات
من المنتظر أن يتم الإعلان عن اختيار "الدرعية " العاصمة العربية للثقافة لعام 2030م، خلال اجتماع وزراء الثقافة العرب، المقرر انعقاده بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 17 ـ 20 ديسمبر الجاري.
ويأتي ذلك بعد أن رفعت المملكة طلباً رسميا إلى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم " الألكسو "، ووافقت عليه اللجنة الدائمة للثقافة التابعة للمنظمة، والتوصية بعرضه في أجندة اجتماع وزراء الثقافة العرب المقبل، للمصادقة على الاختيار خلال الاجتماع الوزاري.