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بالصور.. المدينة المنورة تكتسي بـ"الأخضر" احتفاء باليوم الوطني ٩١

اكتست المدينة المنورة باللون الأخضر ولبست أجمل حللها ابتهاجاً باليوم الوطني الـ٩١ في منظر مهيب وجذاب يبعث السرور والبهجة في النفوس.

وانتشرت اللوحات في شوارع المدينة المنورة، وكتبت عليها عبارات الولاء والإخلاص، وأجمل معاني الحب وتجديد البيعة والولاء للقيادة الرشيدة.

ووضعت أمانة المدينة المنورة الأعلام على الطرقات والشوارع والميادين المختلفة وتتزين أكثر من 3000 علم وسارية احتفاء باليوم الوطني، إضافة إلى الألوان المضيئة واللوحات، كما زينت المحلات التجارية والمراكز والمولات التجارية بالأعلام وصور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله -.

ويأتي ذلك وسط مجموعة من الأنشطة والفعاليات المختلفة في المدينة المنورة موزعة في حديقة الملك فهد المركزية وجادة قباء وفي المراكز التجارية والمولات المعروفة في المدينة المنورة، بمشاركة القطاعات الحكومية والخاصة.

كما شهدت المكتبات والقرطاسيات إقبالاً من المواطنين لشراء الأعلام بمختلف المقاسات والأحجام وشعار المملكة والأوشحة والإكسسوارات المختلفة التي تحمل العبارات المختلفة، وتعبر عن مدى حب الوطن، وسط استعداد الجهات الحكومية لتنفيذ الخطط المعدة لليوم الوطني.

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بالصور.. المدينة المنورة تكتسي بـ"الأخضر" احتفاء باليوم الوطني ٩١
سبق

اكتست المدينة المنورة باللون الأخضر ولبست أجمل حللها ابتهاجاً باليوم الوطني الـ٩١ في منظر مهيب وجذاب يبعث السرور والبهجة في النفوس.

وانتشرت اللوحات في شوارع المدينة المنورة، وكتبت عليها عبارات الولاء والإخلاص، وأجمل معاني الحب وتجديد البيعة والولاء للقيادة الرشيدة.

ووضعت أمانة المدينة المنورة الأعلام على الطرقات والشوارع والميادين المختلفة وتتزين أكثر من 3000 علم وسارية احتفاء باليوم الوطني، إضافة إلى الألوان المضيئة واللوحات، كما زينت المحلات التجارية والمراكز والمولات التجارية بالأعلام وصور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله -.

ويأتي ذلك وسط مجموعة من الأنشطة والفعاليات المختلفة في المدينة المنورة موزعة في حديقة الملك فهد المركزية وجادة قباء وفي المراكز التجارية والمولات المعروفة في المدينة المنورة، بمشاركة القطاعات الحكومية والخاصة.

كما شهدت المكتبات والقرطاسيات إقبالاً من المواطنين لشراء الأعلام بمختلف المقاسات والأحجام وشعار المملكة والأوشحة والإكسسوارات المختلفة التي تحمل العبارات المختلفة، وتعبر عن مدى حب الوطن، وسط استعداد الجهات الحكومية لتنفيذ الخطط المعدة لليوم الوطني.

22 سبتمبر 2021 - 15 صفر 1443
07:57 PM

بالصور.. المدينة المنورة تكتسي بـ"الأخضر" احتفاء باليوم الوطني ٩١

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يوسف سفر - المدينة المنورة
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1,213

اكتست المدينة المنورة باللون الأخضر ولبست أجمل حللها ابتهاجاً باليوم الوطني الـ٩١ في منظر مهيب وجذاب يبعث السرور والبهجة في النفوس.

وانتشرت اللوحات في شوارع المدينة المنورة، وكتبت عليها عبارات الولاء والإخلاص، وأجمل معاني الحب وتجديد البيعة والولاء للقيادة الرشيدة.

ووضعت أمانة المدينة المنورة الأعلام على الطرقات والشوارع والميادين المختلفة وتتزين أكثر من 3000 علم وسارية احتفاء باليوم الوطني، إضافة إلى الألوان المضيئة واللوحات، كما زينت المحلات التجارية والمراكز والمولات التجارية بالأعلام وصور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله -.

ويأتي ذلك وسط مجموعة من الأنشطة والفعاليات المختلفة في المدينة المنورة موزعة في حديقة الملك فهد المركزية وجادة قباء وفي المراكز التجارية والمولات المعروفة في المدينة المنورة، بمشاركة القطاعات الحكومية والخاصة.

كما شهدت المكتبات والقرطاسيات إقبالاً من المواطنين لشراء الأعلام بمختلف المقاسات والأحجام وشعار المملكة والأوشحة والإكسسوارات المختلفة التي تحمل العبارات المختلفة، وتعبر عن مدى حب الوطن، وسط استعداد الجهات الحكومية لتنفيذ الخطط المعدة لليوم الوطني.

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