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أمير منطقة الرياض يستقبل أمين عام مركز الإدارة المحلية

استمع إلى مقترح إنشاء مركز اتصال لخدمة المواطنين

استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، الأربعاء؛ أمين عام مركز الإدارة المحلية الدكتور زاهر بن عبدالرحمن عثمان.

وقدم الدكتور "زاهر" مقترحًا عن إمكانية إنشاء مركز اتصال شامل وموحد لخدمة المواطنين في مدينة الرياض، بتوفير بوابة شاملة وموحدة للمواطنين لطلب الخدمات أو الاستفسار أو نحو ذلك، بحيث لا تقتصر على الخدمات البلدية فحسب، بل تتعدّاها إلى جميع القطاعات الخدمية الأخرى؛ كالجوازات والمرور والأحوال المدنية والخدمات الاجتماعية.

وأعرب أمير منطقة الرياض عن تقديره واهتمامه بالفكرة المقدمة وبحثها للدراسة والتفعيل العام، معربًا عن شكره وامتنانه لكل من ساهم فيها.

حضر الاستقبال وكيل إمارة الرياض المساعد للشؤون التنموية سعود بن عبدالعزيز العريفي.

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أمير منطقة الرياض يستقبل أمين عام مركز الإدارة المحلية
سبق

استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، الأربعاء؛ أمين عام مركز الإدارة المحلية الدكتور زاهر بن عبدالرحمن عثمان.

وقدم الدكتور "زاهر" مقترحًا عن إمكانية إنشاء مركز اتصال شامل وموحد لخدمة المواطنين في مدينة الرياض، بتوفير بوابة شاملة وموحدة للمواطنين لطلب الخدمات أو الاستفسار أو نحو ذلك، بحيث لا تقتصر على الخدمات البلدية فحسب، بل تتعدّاها إلى جميع القطاعات الخدمية الأخرى؛ كالجوازات والمرور والأحوال المدنية والخدمات الاجتماعية.

وأعرب أمير منطقة الرياض عن تقديره واهتمامه بالفكرة المقدمة وبحثها للدراسة والتفعيل العام، معربًا عن شكره وامتنانه لكل من ساهم فيها.

حضر الاستقبال وكيل إمارة الرياض المساعد للشؤون التنموية سعود بن عبدالعزيز العريفي.

02 أكتوبر 2019 - 3 صفر 1441
05:04 PM

أمير منطقة الرياض يستقبل أمين عام مركز الإدارة المحلية

استمع إلى مقترح إنشاء مركز اتصال لخدمة المواطنين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، الأربعاء؛ أمين عام مركز الإدارة المحلية الدكتور زاهر بن عبدالرحمن عثمان.

وقدم الدكتور "زاهر" مقترحًا عن إمكانية إنشاء مركز اتصال شامل وموحد لخدمة المواطنين في مدينة الرياض، بتوفير بوابة شاملة وموحدة للمواطنين لطلب الخدمات أو الاستفسار أو نحو ذلك، بحيث لا تقتصر على الخدمات البلدية فحسب، بل تتعدّاها إلى جميع القطاعات الخدمية الأخرى؛ كالجوازات والمرور والأحوال المدنية والخدمات الاجتماعية.

وأعرب أمير منطقة الرياض عن تقديره واهتمامه بالفكرة المقدمة وبحثها للدراسة والتفعيل العام، معربًا عن شكره وامتنانه لكل من ساهم فيها.

حضر الاستقبال وكيل إمارة الرياض المساعد للشؤون التنموية سعود بن عبدالعزيز العريفي.

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