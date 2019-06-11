سجلت وزارة الصحة، اليوم، بحسب تقرير اليوم حالات تعافي الجديدة بلغت 2065 حالة، وارتفاعًا في إجمالي حالات التعافي من فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19 ليتجاوز 80 ألف حالة في المملكة.
وسجلت المملكة اليوم 3733 حالة إصابة جديدة.
إجمالي المتعافين من كورونا بالمملكة يتجاوز 80 ألفًا
عقب إعلان "الصحة" اليوم عن تسجيل 2065 حالة جديدة
سجلت وزارة الصحة، اليوم، بحسب تقرير اليوم حالات تعافي الجديدة بلغت 2065 حالة، وارتفاعًا في إجمالي حالات التعافي من فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19 ليتجاوز 80 ألف حالة في المملكة.
وسجلت المملكة اليوم 3733 حالة إصابة جديدة.
سجلت وزارة الصحة، اليوم، بحسب تقرير اليوم حالات تعافي الجديدة بلغت 2065 حالة، وارتفاعًا في إجمالي حالات التعافي من فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19 ليتجاوز 80 ألف حالة في المملكة.
إجمالي المتعافين من كورونا بالمملكة يتجاوز 80 ألفًا
عقب إعلان "الصحة" اليوم عن تسجيل 2065 حالة جديدة
سجلت وزارة الصحة، اليوم، بحسب تقرير اليوم حالات تعافي الجديدة بلغت 2065 حالة، وارتفاعًا في إجمالي حالات التعافي من فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19 ليتجاوز 80 ألف حالة في المملكة.
وسجلت المملكة اليوم 3733 حالة إصابة جديدة.