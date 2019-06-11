سجلت وزارة الصحة، اليوم، بحسب تقرير اليوم حالات تعافي الجديدة بلغت 2065 حالة‬⁩، وارتفاعًا في إجمالي حالات التعافي من فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19 ليتجاوز 80 ألف حالة في المملكة. وسجلت المملكة اليوم 3733 حالة إصابة جديدة.

إجمالي المتعافين من كورونا بالمملكة يتجاوز 80 ألفًا محمد المواسي سبق 2020-06-11 سجلت وزارة الصحة، اليوم، بحسب تقرير اليوم حالات تعافي الجديدة بلغت 2065 حالة‬⁩، وارتفاعًا في إجمالي حالات التعافي من فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19 ليتجاوز 80 ألف حالة في المملكة.



وسجلت المملكة اليوم 3733 حالة إصابة جديدة.

11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441 04:02 PM

إجمالي المتعافين من كورونا بالمملكة يتجاوز 80 ألفًا عقب إعلان "الصحة" اليوم عن تسجيل 2065 حالة جديدة





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سجلت وزارة الصحة، اليوم، بحسب تقرير اليوم حالات تعافي الجديدة بلغت 2065 حالة‬⁩، وارتفاعًا في إجمالي حالات التعافي من فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19 ليتجاوز 80 ألف حالة في المملكة.



وسجلت المملكة اليوم 3733 حالة إصابة جديدة.