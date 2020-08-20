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"بلدي جدة" يناقش تجويد أعمال السفلتة والرقابة على مختبرات التربة

في اجتماعه الـ67.. واستعرض المشاريع المعتمدة في ميزانية الأمانة 2020م

استعرض المجلس البلدي بجدة خلال جلسته السابعة والستين التي عُقدت بمقر المجلس البلدي بأبرق الرغامة برئاسة عبدالله بن دخيل الله المحمدي، العرض المرئي لمكتب تنسيق المشاريع بأمانة محافظة جدة، الذي قدّمه المهندس ثامر الزهراني مدير مكتب تنسيق المشاريع.

وناقش المجلس الهيكل التنظيمي لمكتب التنسيق، وآلية العمل في المكتب، ودور المكتب في الربط والتنسيق بين الجهات الخدمية على مستوى محافظة جدة، والتي بلغ عددها (53) جهة وتداخلات عدد من الأعضاء ورئيس المجلس.

وأبان أن الملاحظ للعيان في الغالب عدمُ إعادة أعمال السفلتة لوضعها السابق قبل أعمال الحفر؛ مما يتطلب العمل على تشديد الرقابة على مختبرات التربة التي تُبَيّن نسبة الدك وتجويد أعمال إعادة السفلتة ومتابعة تحديث آليات الاستلام من قِبَل استشاريي الجهات الخدمية لتلافي هبوط الحُفَر وتشقق الأسفلت.

وأوضح المحمدي أن المجلس ناقش العديد من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال من ضمنها خطاب نائب الأمين لقطاع المشاريع والبيئة بشأن المشاريع المعتمدة في ميزانية الأمانة 2020م والمشتمل على رد إدارة المشاريع بالأمانة للمجلس؛ حيث تَقرر إرسالها للسادة الأعضاء وإحالتها أيضًا للجنة المشاريع بالمجلس؛ لدراستها وإعداد تقرير مفصل عنها، وإبداء الملاحظات والمرئيات إن وجدت.

وعرض رئيس المجلس لخطاب الأمين العام لشؤون المجالس البلدية حول توصية المجلس البلدي لأمانة محافظة دعم استكمال تنفيذ الطريق الدائري الثاني لدى وزارة النقل لأهميته الاستراتيجية لجدة، وتخفيف الازدحام المروري بطريق الحرمين، ونقل حركة الشاحنات بعيدًا عن وسط المدينة؛ مثمنًا تجاوب وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة النقل في كل ما من شأنه خدمة المواطن.

أمانة محافظة جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"بلدي جدة" يناقش تجويد أعمال السفلتة والرقابة على مختبرات التربة
سبق

استعرض المجلس البلدي بجدة خلال جلسته السابعة والستين التي عُقدت بمقر المجلس البلدي بأبرق الرغامة برئاسة عبدالله بن دخيل الله المحمدي، العرض المرئي لمكتب تنسيق المشاريع بأمانة محافظة جدة، الذي قدّمه المهندس ثامر الزهراني مدير مكتب تنسيق المشاريع.

وناقش المجلس الهيكل التنظيمي لمكتب التنسيق، وآلية العمل في المكتب، ودور المكتب في الربط والتنسيق بين الجهات الخدمية على مستوى محافظة جدة، والتي بلغ عددها (53) جهة وتداخلات عدد من الأعضاء ورئيس المجلس.

وأبان أن الملاحظ للعيان في الغالب عدمُ إعادة أعمال السفلتة لوضعها السابق قبل أعمال الحفر؛ مما يتطلب العمل على تشديد الرقابة على مختبرات التربة التي تُبَيّن نسبة الدك وتجويد أعمال إعادة السفلتة ومتابعة تحديث آليات الاستلام من قِبَل استشاريي الجهات الخدمية لتلافي هبوط الحُفَر وتشقق الأسفلت.

وأوضح المحمدي أن المجلس ناقش العديد من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال من ضمنها خطاب نائب الأمين لقطاع المشاريع والبيئة بشأن المشاريع المعتمدة في ميزانية الأمانة 2020م والمشتمل على رد إدارة المشاريع بالأمانة للمجلس؛ حيث تَقرر إرسالها للسادة الأعضاء وإحالتها أيضًا للجنة المشاريع بالمجلس؛ لدراستها وإعداد تقرير مفصل عنها، وإبداء الملاحظات والمرئيات إن وجدت.

وعرض رئيس المجلس لخطاب الأمين العام لشؤون المجالس البلدية حول توصية المجلس البلدي لأمانة محافظة دعم استكمال تنفيذ الطريق الدائري الثاني لدى وزارة النقل لأهميته الاستراتيجية لجدة، وتخفيف الازدحام المروري بطريق الحرمين، ونقل حركة الشاحنات بعيدًا عن وسط المدينة؛ مثمنًا تجاوب وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة النقل في كل ما من شأنه خدمة المواطن.

20 أغسطس 2020 - 1 محرّم 1442
01:03 PM

"بلدي جدة" يناقش تجويد أعمال السفلتة والرقابة على مختبرات التربة

في اجتماعه الـ67.. واستعرض المشاريع المعتمدة في ميزانية الأمانة 2020م

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عبدالله الراجحي - جدة
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استعرض المجلس البلدي بجدة خلال جلسته السابعة والستين التي عُقدت بمقر المجلس البلدي بأبرق الرغامة برئاسة عبدالله بن دخيل الله المحمدي، العرض المرئي لمكتب تنسيق المشاريع بأمانة محافظة جدة، الذي قدّمه المهندس ثامر الزهراني مدير مكتب تنسيق المشاريع.

وناقش المجلس الهيكل التنظيمي لمكتب التنسيق، وآلية العمل في المكتب، ودور المكتب في الربط والتنسيق بين الجهات الخدمية على مستوى محافظة جدة، والتي بلغ عددها (53) جهة وتداخلات عدد من الأعضاء ورئيس المجلس.

وأبان أن الملاحظ للعيان في الغالب عدمُ إعادة أعمال السفلتة لوضعها السابق قبل أعمال الحفر؛ مما يتطلب العمل على تشديد الرقابة على مختبرات التربة التي تُبَيّن نسبة الدك وتجويد أعمال إعادة السفلتة ومتابعة تحديث آليات الاستلام من قِبَل استشاريي الجهات الخدمية لتلافي هبوط الحُفَر وتشقق الأسفلت.

وأوضح المحمدي أن المجلس ناقش العديد من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال من ضمنها خطاب نائب الأمين لقطاع المشاريع والبيئة بشأن المشاريع المعتمدة في ميزانية الأمانة 2020م والمشتمل على رد إدارة المشاريع بالأمانة للمجلس؛ حيث تَقرر إرسالها للسادة الأعضاء وإحالتها أيضًا للجنة المشاريع بالمجلس؛ لدراستها وإعداد تقرير مفصل عنها، وإبداء الملاحظات والمرئيات إن وجدت.

وعرض رئيس المجلس لخطاب الأمين العام لشؤون المجالس البلدية حول توصية المجلس البلدي لأمانة محافظة دعم استكمال تنفيذ الطريق الدائري الثاني لدى وزارة النقل لأهميته الاستراتيجية لجدة، وتخفيف الازدحام المروري بطريق الحرمين، ونقل حركة الشاحنات بعيدًا عن وسط المدينة؛ مثمنًا تجاوب وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة النقل في كل ما من شأنه خدمة المواطن.

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