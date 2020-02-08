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فيديو.. أُم كورية تلتقي ابنتها بعد 4 سنوات من وفاتها

تحدثت معها ولمستها

ساعدت تقنية الواقع الافتراضي أُمًّا كورية، تُدعى جانج، على لقاء ابنتها المتوفاة منذ أربع سنوات، حسبما نقلت "الحرة" اليوم السبت عن فيديو بعنوان "قابلتكم"، نُشر ضمن تقرير لصحيفة "أجو بيزنس ديلي" الكورية الجنوبية.

وبدت "جانج" في الفيديو واقفة أمام شاشة خضراء ضخمة مرتدية سماعة رأس وقفازين، وهي تتحدث إلى ابنتها وتلمسها، وتحاول احتضانها.

وانخرطت الأم في البكاء في اللحظة التي وقفت فيها ابنتها أمامها، محاولة لمسها واحتضانها.

وتوفيت الطفلة نايون عن عمر 7 سنوات بسبب مرض عضال في 2016.

وعن تجربة الواقع الافتراضي ذكرت الأم أن ابنتها قابلتها بابتسامة، وقضت معها وقتًا سعيدًا للغاية.

وأوضحت صحيفة "أجو بيزنس ديلي" أن فريق الإنتاج قضى ثمانية أشهر في المشروع، وصمموا الحديقة الافتراضية وفقًا لحديقة كانت الأم وابنتها قد زارتاها في العالم الحقيقي.

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فيديو.. أُم كورية تلتقي ابنتها بعد 4 سنوات من وفاتها
سبق

ساعدت تقنية الواقع الافتراضي أُمًّا كورية، تُدعى جانج، على لقاء ابنتها المتوفاة منذ أربع سنوات، حسبما نقلت "الحرة" اليوم السبت عن فيديو بعنوان "قابلتكم"، نُشر ضمن تقرير لصحيفة "أجو بيزنس ديلي" الكورية الجنوبية.

وبدت "جانج" في الفيديو واقفة أمام شاشة خضراء ضخمة مرتدية سماعة رأس وقفازين، وهي تتحدث إلى ابنتها وتلمسها، وتحاول احتضانها.

وانخرطت الأم في البكاء في اللحظة التي وقفت فيها ابنتها أمامها، محاولة لمسها واحتضانها.

وتوفيت الطفلة نايون عن عمر 7 سنوات بسبب مرض عضال في 2016.

وعن تجربة الواقع الافتراضي ذكرت الأم أن ابنتها قابلتها بابتسامة، وقضت معها وقتًا سعيدًا للغاية.

وأوضحت صحيفة "أجو بيزنس ديلي" أن فريق الإنتاج قضى ثمانية أشهر في المشروع، وصمموا الحديقة الافتراضية وفقًا لحديقة كانت الأم وابنتها قد زارتاها في العالم الحقيقي.

08 فبراير 2020 - 14 جمادى الآخر 1441
10:20 PM

فيديو.. أُم كورية تلتقي ابنتها بعد 4 سنوات من وفاتها

تحدثت معها ولمستها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
5,310

ساعدت تقنية الواقع الافتراضي أُمًّا كورية، تُدعى جانج، على لقاء ابنتها المتوفاة منذ أربع سنوات، حسبما نقلت "الحرة" اليوم السبت عن فيديو بعنوان "قابلتكم"، نُشر ضمن تقرير لصحيفة "أجو بيزنس ديلي" الكورية الجنوبية.

وبدت "جانج" في الفيديو واقفة أمام شاشة خضراء ضخمة مرتدية سماعة رأس وقفازين، وهي تتحدث إلى ابنتها وتلمسها، وتحاول احتضانها.

وانخرطت الأم في البكاء في اللحظة التي وقفت فيها ابنتها أمامها، محاولة لمسها واحتضانها.

وتوفيت الطفلة نايون عن عمر 7 سنوات بسبب مرض عضال في 2016.

وعن تجربة الواقع الافتراضي ذكرت الأم أن ابنتها قابلتها بابتسامة، وقضت معها وقتًا سعيدًا للغاية.

وأوضحت صحيفة "أجو بيزنس ديلي" أن فريق الإنتاج قضى ثمانية أشهر في المشروع، وصمموا الحديقة الافتراضية وفقًا لحديقة كانت الأم وابنتها قد زارتاها في العالم الحقيقي.

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