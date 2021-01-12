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عيادة واحدة تخدم مراجعي مستوصف 7 بالشرائع

تكدس وزحام.. وغالبيتهم من كبار السن والأطفال

ناشد مراجعو مركز صحي الشرائع بمخطط 7، صحة مكة المكرمة بضرورة توفيرعيادات تساهم في الحد من التكدس وطول الفترة التي يقضونها أمام عيادة واحدة تخدم الأهالي .

ووقفت "سبق" اليوم، على معاناة زوار مركز صحي الشرائع بمخطط 7، حيث تكدس المراجعون أمام عيادة واحدة فقط، فيما أغلقت أبواب العيادتين الأخرتين في وجه مراجعين غالبيتهم من كبار السن والأطفال .

وتسبب الزحام وطول فترة الانتظار في خروج أحد المراجعين عن صمته، معبرًا عن استيائه لطول فترة الانتظار، ومقدمًا شكوى إلى مدير المركز، الذي استقبل المواطن في مكتبه ونجح في تهدئته، ليتم فتح عيادة أخرى واستقبال المراجعين من خلالها وتقليص مدة الانتظار .

مركز صحي الشرائع مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

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عيادة واحدة تخدم مراجعي مستوصف 7 بالشرائع
سبق

ناشد مراجعو مركز صحي الشرائع بمخطط 7، صحة مكة المكرمة بضرورة توفيرعيادات تساهم في الحد من التكدس وطول الفترة التي يقضونها أمام عيادة واحدة تخدم الأهالي .

ووقفت "سبق" اليوم، على معاناة زوار مركز صحي الشرائع بمخطط 7، حيث تكدس المراجعون أمام عيادة واحدة فقط، فيما أغلقت أبواب العيادتين الأخرتين في وجه مراجعين غالبيتهم من كبار السن والأطفال .

وتسبب الزحام وطول فترة الانتظار في خروج أحد المراجعين عن صمته، معبرًا عن استيائه لطول فترة الانتظار، ومقدمًا شكوى إلى مدير المركز، الذي استقبل المواطن في مكتبه ونجح في تهدئته، ليتم فتح عيادة أخرى واستقبال المراجعين من خلالها وتقليص مدة الانتظار .

12 يناير 2021 - 28 جمادى الأول 1442
02:42 PM

عيادة واحدة تخدم مراجعي مستوصف 7 بالشرائع

تكدس وزحام.. وغالبيتهم من كبار السن والأطفال

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أحمد العبدالله - مكة المكرمة
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481

ناشد مراجعو مركز صحي الشرائع بمخطط 7، صحة مكة المكرمة بضرورة توفيرعيادات تساهم في الحد من التكدس وطول الفترة التي يقضونها أمام عيادة واحدة تخدم الأهالي .

ووقفت "سبق" اليوم، على معاناة زوار مركز صحي الشرائع بمخطط 7، حيث تكدس المراجعون أمام عيادة واحدة فقط، فيما أغلقت أبواب العيادتين الأخرتين في وجه مراجعين غالبيتهم من كبار السن والأطفال .

وتسبب الزحام وطول فترة الانتظار في خروج أحد المراجعين عن صمته، معبرًا عن استيائه لطول فترة الانتظار، ومقدمًا شكوى إلى مدير المركز، الذي استقبل المواطن في مكتبه ونجح في تهدئته، ليتم فتح عيادة أخرى واستقبال المراجعين من خلالها وتقليص مدة الانتظار .

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