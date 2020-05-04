سلطنة عُمان تسجّل 69 إصابة جديدة بفيروس كورونا

العدد الكلي للحالات المسجلة 2637 ومنها 12 وفاة

أعلنت وزارة الصحة بسلطنة عُمان، اليوم، الإثنين، تسجيل 69 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، بالتزامن مع توسيع نطاق الفحوص في السلطنة؛ منها 37 حالة لعُمانيين، و32 حالة لغير عُمانيين؛ ليصبح العدد الكلي للحالات المسجلة 2637 حالة؛ منها 12 وفاة.

ووفقا لصحيفة الشبيبة، أكدت الوزارة أن 816 حالة تماثلت للشفاء.

واتخذت سلطنة عُمان، الأسابيع الماضية، عدة قرارات قبل شهر رمضان لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، منها تجنّب التجمعات خلال شهر رمضان الفضيل أياً كان نوعها، واستمرار غلق الجوامع والمساجد إلا لرفع الأذان، وعدم إقامة الصلوات فيها بما في ذلك صلاة التراويح.

كما تم منع إقامة التجمعات الرمضانية مثل إفطار صائم في الجوامع أو المساجد أو غيرها من الأماكن مثل الخيام والمجالس العامّة والأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية وغيرها من الأنشطة الجماعية.

كما قررت تمديد إغلاق محافظة مسقط من خلال نقاط التحكم والسيطرة حتى الساعة العاشرة من صباح الجمعة 8 مايو 2020م.