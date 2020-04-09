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خطر "كورونا".. "الصحة الروسية": احذروا مكيفات الهواء في هذه الأماكن

الوزارة نصحت بالابتعاد عنها حاليًا واستخدام وسائل التهوية التقليدية

حذّرت وزارة الصحة الروسية، اليوم الخميس، من استخدام مكيفات الهواء في الأماكن ذات الخطورة العالية لانتشار فيروس "كوفيد 19"؛ لعملها على سهولة انتقال العدوى بين الأشخاص.

وقالت الوزارة في بيان لها وفق "سبوتنيك": في الأماكن ذات الخطورة العالية لانتشار فيروس "كوفيد 19" يجب استبعاد تشغيل مكيفات الهواء لأنها بالفعل تزيد من سرعة وسهولة انتقال العدوى بين الأشخاص.

ونصحت وزارة الصحة الروسية باستخدام وسائل التهوية التقليدية، والابتعاد في الوقت الحاضر عن استخدام مكيفات الهواء.

وقام الباحثون في المركز الوطني للأمراض المعدية في سنغافورة، في وقت سابق، بتحليل عينة لغرف كان يقبع فيها ثلاثة مرضى بفيروس كورونا، ورغم من أن المرضى كانوا يعانون من أعراض خفيفة للمرض، إلا أنهم عثروا على قطرات صغيرة محملة بالفيروس انتشرت عبر الهواء وترسبت على فتحات التهوية الداخلية في وحدات التكييف، مما يوحي بأن المرض قد يكون معديًا أكثر مما كان يعتقد سابقًا.

وجاءت الدراسة السنغافورية في الوقت الذي سعت فيه شركات الطيران لطمأنة الركاب بأن أنظمة تهوية الطائرات لا تعيد تدوير فيروس كورونا.

وزارة الصحة الروسية فيروس كورونا الجديد

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خطر "كورونا".. "الصحة الروسية": احذروا مكيفات الهواء في هذه الأماكن
سبق

حذّرت وزارة الصحة الروسية، اليوم الخميس، من استخدام مكيفات الهواء في الأماكن ذات الخطورة العالية لانتشار فيروس "كوفيد 19"؛ لعملها على سهولة انتقال العدوى بين الأشخاص.

وقالت الوزارة في بيان لها وفق "سبوتنيك": في الأماكن ذات الخطورة العالية لانتشار فيروس "كوفيد 19" يجب استبعاد تشغيل مكيفات الهواء لأنها بالفعل تزيد من سرعة وسهولة انتقال العدوى بين الأشخاص.

ونصحت وزارة الصحة الروسية باستخدام وسائل التهوية التقليدية، والابتعاد في الوقت الحاضر عن استخدام مكيفات الهواء.

وقام الباحثون في المركز الوطني للأمراض المعدية في سنغافورة، في وقت سابق، بتحليل عينة لغرف كان يقبع فيها ثلاثة مرضى بفيروس كورونا، ورغم من أن المرضى كانوا يعانون من أعراض خفيفة للمرض، إلا أنهم عثروا على قطرات صغيرة محملة بالفيروس انتشرت عبر الهواء وترسبت على فتحات التهوية الداخلية في وحدات التكييف، مما يوحي بأن المرض قد يكون معديًا أكثر مما كان يعتقد سابقًا.

وجاءت الدراسة السنغافورية في الوقت الذي سعت فيه شركات الطيران لطمأنة الركاب بأن أنظمة تهوية الطائرات لا تعيد تدوير فيروس كورونا.

09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441
02:12 PM

خطر "كورونا".. "الصحة الروسية": احذروا مكيفات الهواء في هذه الأماكن

الوزارة نصحت بالابتعاد عنها حاليًا واستخدام وسائل التهوية التقليدية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذّرت وزارة الصحة الروسية، اليوم الخميس، من استخدام مكيفات الهواء في الأماكن ذات الخطورة العالية لانتشار فيروس "كوفيد 19"؛ لعملها على سهولة انتقال العدوى بين الأشخاص.

وقالت الوزارة في بيان لها وفق "سبوتنيك": في الأماكن ذات الخطورة العالية لانتشار فيروس "كوفيد 19" يجب استبعاد تشغيل مكيفات الهواء لأنها بالفعل تزيد من سرعة وسهولة انتقال العدوى بين الأشخاص.

ونصحت وزارة الصحة الروسية باستخدام وسائل التهوية التقليدية، والابتعاد في الوقت الحاضر عن استخدام مكيفات الهواء.

وقام الباحثون في المركز الوطني للأمراض المعدية في سنغافورة، في وقت سابق، بتحليل عينة لغرف كان يقبع فيها ثلاثة مرضى بفيروس كورونا، ورغم من أن المرضى كانوا يعانون من أعراض خفيفة للمرض، إلا أنهم عثروا على قطرات صغيرة محملة بالفيروس انتشرت عبر الهواء وترسبت على فتحات التهوية الداخلية في وحدات التكييف، مما يوحي بأن المرض قد يكون معديًا أكثر مما كان يعتقد سابقًا.

وجاءت الدراسة السنغافورية في الوقت الذي سعت فيه شركات الطيران لطمأنة الركاب بأن أنظمة تهوية الطائرات لا تعيد تدوير فيروس كورونا.

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