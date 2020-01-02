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فرنسا: لن نسلم غصن إذا دخل أراضينا

"روناشيه": حكومة باريس لا تسلم رعاياها

أعلنت وزيرة الدولة الفرنسية للاقتصاد أنيس بانييه روناشيه، أن حكومة باريس لن تسلم إلى طوكيو الرئيس السابق لمجموعة "رينو-نيسان" كارلوس غصن، الذي فرّ مؤخرًا من المحاكمة في اليابان إلى لبنان، إذا دخل أراضي فرنسا، طبقًا لصحيفة "نيويورك تايمز".

وقالت الوزيرة الفرنسية إن حكومة باريس لا تسلم رعاياها، وتعتمد هذه المعايير بحق "غصن" كأي مواطن آخر. وتابعت: "هذه هي قواعد اللعبة".

وردًّا على سؤال عما إذا كان غصن الذي يواجه في اليابان اتهامات جنائية متعلقة بمخالفات مالية مزعومة، هرب إلى لبنان بسبب وجود خطر على حياته؛ قالت الوزيرة الفرنسية إن ظروف إقامة رئيس "رينو-نيسان" السابق في اليابان في الأشهر الأخيرة كانت قاسية، غير أن حياته لم تتعرّض لأي خطر.

وأفادت تقارير إعلامية بأن غصن الذي يحمل جنسية لبنان وفرنسا والبرازيل، وسلم ثلاثة جوازات سفر خاصة به إلى محاميه؛ هرب من اليابان باستخدام جواز سفر فرنسي ثان.


وأشارت "نيويورك تايمز" إلى أن رحلة جديدة إلى فرنسا كانت ستعد خطوة محفوفة بالخطر البالغ بالنسبة لغصن؛ إذ سيضطر في هذه الحالة إلى عبور المجال الجوي لعدة دول بإمكان كلٍّ منها توقيفه.

فرنسا كارلوس غصن

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فرنسا: لن نسلم غصن إذا دخل أراضينا
سبق

أعلنت وزيرة الدولة الفرنسية للاقتصاد أنيس بانييه روناشيه، أن حكومة باريس لن تسلم إلى طوكيو الرئيس السابق لمجموعة "رينو-نيسان" كارلوس غصن، الذي فرّ مؤخرًا من المحاكمة في اليابان إلى لبنان، إذا دخل أراضي فرنسا، طبقًا لصحيفة "نيويورك تايمز".

وقالت الوزيرة الفرنسية إن حكومة باريس لا تسلم رعاياها، وتعتمد هذه المعايير بحق "غصن" كأي مواطن آخر. وتابعت: "هذه هي قواعد اللعبة".

وردًّا على سؤال عما إذا كان غصن الذي يواجه في اليابان اتهامات جنائية متعلقة بمخالفات مالية مزعومة، هرب إلى لبنان بسبب وجود خطر على حياته؛ قالت الوزيرة الفرنسية إن ظروف إقامة رئيس "رينو-نيسان" السابق في اليابان في الأشهر الأخيرة كانت قاسية، غير أن حياته لم تتعرّض لأي خطر.

وأفادت تقارير إعلامية بأن غصن الذي يحمل جنسية لبنان وفرنسا والبرازيل، وسلم ثلاثة جوازات سفر خاصة به إلى محاميه؛ هرب من اليابان باستخدام جواز سفر فرنسي ثان.


وأشارت "نيويورك تايمز" إلى أن رحلة جديدة إلى فرنسا كانت ستعد خطوة محفوفة بالخطر البالغ بالنسبة لغصن؛ إذ سيضطر في هذه الحالة إلى عبور المجال الجوي لعدة دول بإمكان كلٍّ منها توقيفه.

02 يناير 2020 - 7 جمادى الأول 1441
05:25 PM

فرنسا: لن نسلم غصن إذا دخل أراضينا

"روناشيه": حكومة باريس لا تسلم رعاياها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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11,062

أعلنت وزيرة الدولة الفرنسية للاقتصاد أنيس بانييه روناشيه، أن حكومة باريس لن تسلم إلى طوكيو الرئيس السابق لمجموعة "رينو-نيسان" كارلوس غصن، الذي فرّ مؤخرًا من المحاكمة في اليابان إلى لبنان، إذا دخل أراضي فرنسا، طبقًا لصحيفة "نيويورك تايمز".

وقالت الوزيرة الفرنسية إن حكومة باريس لا تسلم رعاياها، وتعتمد هذه المعايير بحق "غصن" كأي مواطن آخر. وتابعت: "هذه هي قواعد اللعبة".

وردًّا على سؤال عما إذا كان غصن الذي يواجه في اليابان اتهامات جنائية متعلقة بمخالفات مالية مزعومة، هرب إلى لبنان بسبب وجود خطر على حياته؛ قالت الوزيرة الفرنسية إن ظروف إقامة رئيس "رينو-نيسان" السابق في اليابان في الأشهر الأخيرة كانت قاسية، غير أن حياته لم تتعرّض لأي خطر.

وأفادت تقارير إعلامية بأن غصن الذي يحمل جنسية لبنان وفرنسا والبرازيل، وسلم ثلاثة جوازات سفر خاصة به إلى محاميه؛ هرب من اليابان باستخدام جواز سفر فرنسي ثان.


وأشارت "نيويورك تايمز" إلى أن رحلة جديدة إلى فرنسا كانت ستعد خطوة محفوفة بالخطر البالغ بالنسبة لغصن؛ إذ سيضطر في هذه الحالة إلى عبور المجال الجوي لعدة دول بإمكان كلٍّ منها توقيفه.

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