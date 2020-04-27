النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

4000 شاب وفتاة يقودون أعمالاً تطوعية لتوزيع مبادرات الدعم التنموي بجازان

تبرز مهامهم في تعبئة وتغليف السلال والوجبات الغذائية ورسم منهجية التوزيع للمستفيدين

يشارك 4000 متطوع ومتطوعة من شباب وفتيات منطقة جازان ميدانيًا في تنفيذ أعمال مبادرات الدعم التنموي بمنطقة جازان، التي تنفذها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع الهيئة العامة للأوقاف وصندوق الوقف الصحي ومجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة.

وتبرز مهام المتطوعين والمتطوعات في تعبئة وتغليف السلال والوجبات الغذائية، ورسم منهجية التوزيع للمستفيدين، ومن ثم القيام بمهام التوزيع للسلال والوجبات، وتوصيل الأدوية وجميع المساعدات المعتمدة ضمن المبادرات.

وأثمر حماس شباب وفتيات جازان وإدراكهم لأهمية العمل التطوعي في تعزيز دور الفِرق التطوعية بالجمعيات الخيرية ولجان التنمية ومراكز النشاط والوحدات الكشفية والجمعيات التطوعية، ودعم مشاركة تلك الفِرق الفاعلة تجاه تحقيق أهداف مبادرات الدعم المجتمعي.

كما عززت جهود الشباب والفتيات المتطوعين والمتطوعات بجازان من قدرة الجمعيات ولجان التنمية بالمنطقة لمواكبة رؤية المملكة 2030 التي أولت الأعمال التطوعية اهتمامًا كبيرًا، إيمانًا بدورها الحيوي والمهم في التنمية والتطور وبناء مستقبل أفضل، فيما تسعى الجمعيات والجهات المشرفة على المتطوعين والمتطوعات في توفير بيئة مناسبة وإيجابية تساعد الشباب والفتيات وتحفزهم للمشاركة وأداء مهامهم التطوعية بشكل متميز.

وأثنى المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس اللجنة الفرعية للدعم المجتمعي بمنطقة جازان المهندس أحمد بن محمد القنفذي على جهود الشباب والفتيات في التوزيع الميداني للمساعدات وإيصالها للمستفيدين، مؤكدًا أن شباب وفتيات جازان سباقون للمشاركة الإيجابية والتطوعية في جميع المناسبات والأحداث التي تتطلب وجودهم، فهم مشاركون بأفكارهم وآرائهم ومجهوداتهم الميدانية التي ترسم حاليًا ملامح النجاح خلال المرحلة الحالية من توزيع المبادرات المعتمدة لمساعدة الأسر المحتاجة.

من جانب آخر، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية معين التطوعية لخدمة المجتمع بجازان خالد بن عبدالعزيز عارضي أن شباب وفتيات جازان سباقون دائمًا للمشاركة بفاعلية في جميع المهام التطوعية التي تعود بنتائج متميزة وإيجابية للمجتمع، مؤكدًا أن الجمعية تسخّر كل إمكاناتها لتوفير بيئة عمل تطوعية جاذبة لتسهيل مهام المتطوعين لخدمة مجتمعهم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
4000 شاب وفتاة يقودون أعمالاً تطوعية لتوزيع مبادرات الدعم التنموي بجازان
سبق

يشارك 4000 متطوع ومتطوعة من شباب وفتيات منطقة جازان ميدانيًا في تنفيذ أعمال مبادرات الدعم التنموي بمنطقة جازان، التي تنفذها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع الهيئة العامة للأوقاف وصندوق الوقف الصحي ومجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة.

وتبرز مهام المتطوعين والمتطوعات في تعبئة وتغليف السلال والوجبات الغذائية، ورسم منهجية التوزيع للمستفيدين، ومن ثم القيام بمهام التوزيع للسلال والوجبات، وتوصيل الأدوية وجميع المساعدات المعتمدة ضمن المبادرات.

وأثمر حماس شباب وفتيات جازان وإدراكهم لأهمية العمل التطوعي في تعزيز دور الفِرق التطوعية بالجمعيات الخيرية ولجان التنمية ومراكز النشاط والوحدات الكشفية والجمعيات التطوعية، ودعم مشاركة تلك الفِرق الفاعلة تجاه تحقيق أهداف مبادرات الدعم المجتمعي.

كما عززت جهود الشباب والفتيات المتطوعين والمتطوعات بجازان من قدرة الجمعيات ولجان التنمية بالمنطقة لمواكبة رؤية المملكة 2030 التي أولت الأعمال التطوعية اهتمامًا كبيرًا، إيمانًا بدورها الحيوي والمهم في التنمية والتطور وبناء مستقبل أفضل، فيما تسعى الجمعيات والجهات المشرفة على المتطوعين والمتطوعات في توفير بيئة مناسبة وإيجابية تساعد الشباب والفتيات وتحفزهم للمشاركة وأداء مهامهم التطوعية بشكل متميز.

وأثنى المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس اللجنة الفرعية للدعم المجتمعي بمنطقة جازان المهندس أحمد بن محمد القنفذي على جهود الشباب والفتيات في التوزيع الميداني للمساعدات وإيصالها للمستفيدين، مؤكدًا أن شباب وفتيات جازان سباقون للمشاركة الإيجابية والتطوعية في جميع المناسبات والأحداث التي تتطلب وجودهم، فهم مشاركون بأفكارهم وآرائهم ومجهوداتهم الميدانية التي ترسم حاليًا ملامح النجاح خلال المرحلة الحالية من توزيع المبادرات المعتمدة لمساعدة الأسر المحتاجة.

من جانب آخر، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية معين التطوعية لخدمة المجتمع بجازان خالد بن عبدالعزيز عارضي أن شباب وفتيات جازان سباقون دائمًا للمشاركة بفاعلية في جميع المهام التطوعية التي تعود بنتائج متميزة وإيجابية للمجتمع، مؤكدًا أن الجمعية تسخّر كل إمكاناتها لتوفير بيئة عمل تطوعية جاذبة لتسهيل مهام المتطوعين لخدمة مجتمعهم.

27 إبريل 2020 - 4 رمضان 1441
01:07 AM

4000 شاب وفتاة يقودون أعمالاً تطوعية لتوزيع مبادرات الدعم التنموي بجازان

تبرز مهامهم في تعبئة وتغليف السلال والوجبات الغذائية ورسم منهجية التوزيع للمستفيدين

A A A
فهد كاملي - جازان
2
3,021

يشارك 4000 متطوع ومتطوعة من شباب وفتيات منطقة جازان ميدانيًا في تنفيذ أعمال مبادرات الدعم التنموي بمنطقة جازان، التي تنفذها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع الهيئة العامة للأوقاف وصندوق الوقف الصحي ومجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة.

وتبرز مهام المتطوعين والمتطوعات في تعبئة وتغليف السلال والوجبات الغذائية، ورسم منهجية التوزيع للمستفيدين، ومن ثم القيام بمهام التوزيع للسلال والوجبات، وتوصيل الأدوية وجميع المساعدات المعتمدة ضمن المبادرات.

وأثمر حماس شباب وفتيات جازان وإدراكهم لأهمية العمل التطوعي في تعزيز دور الفِرق التطوعية بالجمعيات الخيرية ولجان التنمية ومراكز النشاط والوحدات الكشفية والجمعيات التطوعية، ودعم مشاركة تلك الفِرق الفاعلة تجاه تحقيق أهداف مبادرات الدعم المجتمعي.

كما عززت جهود الشباب والفتيات المتطوعين والمتطوعات بجازان من قدرة الجمعيات ولجان التنمية بالمنطقة لمواكبة رؤية المملكة 2030 التي أولت الأعمال التطوعية اهتمامًا كبيرًا، إيمانًا بدورها الحيوي والمهم في التنمية والتطور وبناء مستقبل أفضل، فيما تسعى الجمعيات والجهات المشرفة على المتطوعين والمتطوعات في توفير بيئة مناسبة وإيجابية تساعد الشباب والفتيات وتحفزهم للمشاركة وأداء مهامهم التطوعية بشكل متميز.

وأثنى المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس اللجنة الفرعية للدعم المجتمعي بمنطقة جازان المهندس أحمد بن محمد القنفذي على جهود الشباب والفتيات في التوزيع الميداني للمساعدات وإيصالها للمستفيدين، مؤكدًا أن شباب وفتيات جازان سباقون للمشاركة الإيجابية والتطوعية في جميع المناسبات والأحداث التي تتطلب وجودهم، فهم مشاركون بأفكارهم وآرائهم ومجهوداتهم الميدانية التي ترسم حاليًا ملامح النجاح خلال المرحلة الحالية من توزيع المبادرات المعتمدة لمساعدة الأسر المحتاجة.

من جانب آخر، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية معين التطوعية لخدمة المجتمع بجازان خالد بن عبدالعزيز عارضي أن شباب وفتيات جازان سباقون دائمًا للمشاركة بفاعلية في جميع المهام التطوعية التي تعود بنتائج متميزة وإيجابية للمجتمع، مؤكدًا أن الجمعية تسخّر كل إمكاناتها لتوفير بيئة عمل تطوعية جاذبة لتسهيل مهام المتطوعين لخدمة مجتمعهم.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,579
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,179
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,628
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,659

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

إعادة المفصولين للعمل

إعادة المفصولين للعمل

أحمد عجب
اختبار الأزمة

اختبار الأزمة

سعيد آل جندب
شهر رمضان فرصة للتحول نحو الأفضل

شهر رمضان فرصة للتحول نحو الأفضل

حسن آل عمير
البخل مع سبق الإصرار والتمادي..!!

البخل مع سبق الإصرار والتمادي..!!

محمد الصيـعري
الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

علي آل شرمة
"كورونا" وإنصاف المعلمين..!!

"كورونا" وإنصاف المعلمين..!!

ساير المنيعي
أمننا الغذائي.. كيف يتحقق في زمن كورونا؟

أمننا الغذائي.. كيف يتحقق في زمن كورونا؟

عبدالرحمن المرشد
حظر التجوُّل وجماح المراهقين..!!

حظر التجوُّل وجماح المراهقين..!!

عبدالغني الشيخ
محنة شديدة علَّمتنا مواقف عديدة

محنة شديدة علَّمتنا مواقف عديدة

سارة الجهني
حراج التشهير بالناس

حراج التشهير بالناس

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة