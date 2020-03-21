النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"تركي الفيصل" راوياً قصة اقتحام سفارتَينا بالسودان وفرنسا: هذا الرئيس لم يتورّط

منظمات فلسطينية أقدمت على الواقعتين في 1973 للنيل من موقف السعودية وثوابتها

كشف رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق الأمير تركي الفيصل؛ كواليس اقتحام سفارتَي المملكة في السودان وفرنسا عام 1973.

وقال الفيصل، خلال برنامج "في السطر"، على قناة"mbc"، إنه "في عام 1973 كانت تحتفل سفارة المملكة في السودان باليوم الوطني، بحضور عدد من الدبلوماسيين، قبل أن تقدم منظمات فلسطينية على اقتحام السفارة واحتجاز بعض الموجودين".

وأضاف: "تلك المنظمات كانت لها بعض المطالب، منها الحصول على أموال، إلى جانب نشر بيان باسم المملكة لتأييد هذه الفئات"، مشيراً إلى أن "مقتحمي السفارة قتلوا السفير الأمريكي والقائم بأعمال السفارة البلجيكية، قبل أن يسلّموا أنفسهم ويُطلق سراحهم بعد ذلك من قِبل السودان عبر مساومات مع تلك الجماعات".

وعن اقتحام سفارة المملكة في فرنسا، قال "الفيصل"؛ بحسب "سبوتنيك عربي، إنه "في العام نفسه اقتحمت مجموعة من جماعة أبو نضال الفلسطيني سفارة المملكة بباريس، واحتجزوا مجموعة من الرهائن؛ للمطالبة بإطلاق سراح محمد داود عودة؛ المحتجز في الأردن"، مبيناً أن "المملكة تلقت من جهات عدة، معلومات عن الحادثة، حيث كانت هناك منظمات فلسطينية عدة لها أجندات مختلفة، وكان منهم أبو نضال؛ الذي انشق عن منظمة فتح، واستخدم هذه الوسائل لإبراز إمكاناته وتثبيت الطموح الذي كان لديه".

ولفت إلى أن "المملكة كانت في نظر هذه المنظمات عدواً وكانت لها علاقة مميزة بالولايات المتحدة، وما سُمي في ذلك الحين بالدول الغربية، حيث أرادت تلك المنظمات من خلال تلك الأساليب النيل من موقف السعودية الإسلامي"، نافياً تلقي المملكة معلومات تشير إلى تورُّط الرئيس العراقي أحمد حسن البكر؛ مستدركاً أن "العراق كان من الدول المؤيدة لعديدٍ من هذه المنظمات من خلال نهجها العقائدي والبعثي".

يُشار إلى أن أحمد حسن البكر؛ تولى رئاسة جمهورية العراق، عقب انقلاب 1968 ولحين 1979.

الأمير تركي الفيصل

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"تركي الفيصل" راوياً قصة اقتحام سفارتَينا بالسودان وفرنسا: هذا الرئيس لم يتورّط
سبق

كشف رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق الأمير تركي الفيصل؛ كواليس اقتحام سفارتَي المملكة في السودان وفرنسا عام 1973.

وقال الفيصل، خلال برنامج "في السطر"، على قناة"mbc"، إنه "في عام 1973 كانت تحتفل سفارة المملكة في السودان باليوم الوطني، بحضور عدد من الدبلوماسيين، قبل أن تقدم منظمات فلسطينية على اقتحام السفارة واحتجاز بعض الموجودين".

وأضاف: "تلك المنظمات كانت لها بعض المطالب، منها الحصول على أموال، إلى جانب نشر بيان باسم المملكة لتأييد هذه الفئات"، مشيراً إلى أن "مقتحمي السفارة قتلوا السفير الأمريكي والقائم بأعمال السفارة البلجيكية، قبل أن يسلّموا أنفسهم ويُطلق سراحهم بعد ذلك من قِبل السودان عبر مساومات مع تلك الجماعات".

وعن اقتحام سفارة المملكة في فرنسا، قال "الفيصل"؛ بحسب "سبوتنيك عربي، إنه "في العام نفسه اقتحمت مجموعة من جماعة أبو نضال الفلسطيني سفارة المملكة بباريس، واحتجزوا مجموعة من الرهائن؛ للمطالبة بإطلاق سراح محمد داود عودة؛ المحتجز في الأردن"، مبيناً أن "المملكة تلقت من جهات عدة، معلومات عن الحادثة، حيث كانت هناك منظمات فلسطينية عدة لها أجندات مختلفة، وكان منهم أبو نضال؛ الذي انشق عن منظمة فتح، واستخدم هذه الوسائل لإبراز إمكاناته وتثبيت الطموح الذي كان لديه".

ولفت إلى أن "المملكة كانت في نظر هذه المنظمات عدواً وكانت لها علاقة مميزة بالولايات المتحدة، وما سُمي في ذلك الحين بالدول الغربية، حيث أرادت تلك المنظمات من خلال تلك الأساليب النيل من موقف السعودية الإسلامي"، نافياً تلقي المملكة معلومات تشير إلى تورُّط الرئيس العراقي أحمد حسن البكر؛ مستدركاً أن "العراق كان من الدول المؤيدة لعديدٍ من هذه المنظمات من خلال نهجها العقائدي والبعثي".

يُشار إلى أن أحمد حسن البكر؛ تولى رئاسة جمهورية العراق، عقب انقلاب 1968 ولحين 1979.

21 مارس 2020 - 26 رجب 1441
12:48 PM
اخر تعديل
21 مارس 2020 - 26 رجب 1441
02:00 PM

"تركي الفيصل" راوياً قصة اقتحام سفارتَينا بالسودان وفرنسا: هذا الرئيس لم يتورّط

منظمات فلسطينية أقدمت على الواقعتين في 1973 للنيل من موقف السعودية وثوابتها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
9,896

كشف رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق الأمير تركي الفيصل؛ كواليس اقتحام سفارتَي المملكة في السودان وفرنسا عام 1973.

وقال الفيصل، خلال برنامج "في السطر"، على قناة"mbc"، إنه "في عام 1973 كانت تحتفل سفارة المملكة في السودان باليوم الوطني، بحضور عدد من الدبلوماسيين، قبل أن تقدم منظمات فلسطينية على اقتحام السفارة واحتجاز بعض الموجودين".

وأضاف: "تلك المنظمات كانت لها بعض المطالب، منها الحصول على أموال، إلى جانب نشر بيان باسم المملكة لتأييد هذه الفئات"، مشيراً إلى أن "مقتحمي السفارة قتلوا السفير الأمريكي والقائم بأعمال السفارة البلجيكية، قبل أن يسلّموا أنفسهم ويُطلق سراحهم بعد ذلك من قِبل السودان عبر مساومات مع تلك الجماعات".

وعن اقتحام سفارة المملكة في فرنسا، قال "الفيصل"؛ بحسب "سبوتنيك عربي، إنه "في العام نفسه اقتحمت مجموعة من جماعة أبو نضال الفلسطيني سفارة المملكة بباريس، واحتجزوا مجموعة من الرهائن؛ للمطالبة بإطلاق سراح محمد داود عودة؛ المحتجز في الأردن"، مبيناً أن "المملكة تلقت من جهات عدة، معلومات عن الحادثة، حيث كانت هناك منظمات فلسطينية عدة لها أجندات مختلفة، وكان منهم أبو نضال؛ الذي انشق عن منظمة فتح، واستخدم هذه الوسائل لإبراز إمكاناته وتثبيت الطموح الذي كان لديه".

ولفت إلى أن "المملكة كانت في نظر هذه المنظمات عدواً وكانت لها علاقة مميزة بالولايات المتحدة، وما سُمي في ذلك الحين بالدول الغربية، حيث أرادت تلك المنظمات من خلال تلك الأساليب النيل من موقف السعودية الإسلامي"، نافياً تلقي المملكة معلومات تشير إلى تورُّط الرئيس العراقي أحمد حسن البكر؛ مستدركاً أن "العراق كان من الدول المؤيدة لعديدٍ من هذه المنظمات من خلال نهجها العقائدي والبعثي".

يُشار إلى أن أحمد حسن البكر؛ تولى رئاسة جمهورية العراق، عقب انقلاب 1968 ولحين 1979.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,471
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,011
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,892
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,214

المقالات

(غبر شاربك) خلال أزمة كورونا

(غبر شاربك) خلال أزمة كورونا

حسن آل عمير
هاجس كورونا بين جدل القوة القاهرة والظروف الطارئة

هاجس كورونا بين جدل القوة القاهرة والظروف الطارئة

أحمد الهرماس
ما بين الأزمة والحكمة

ما بين الأزمة والحكمة

سارة عفتان
ولكورونا فوائد!!

ولكورونا فوائد!!

علي آل شرمة
وصفة القضاء على "كورونا"

وصفة القضاء على "كورونا"

حواء القرني
"كورونا" حتى في المنام!

"كورونا" حتى في المنام!

لؤي المطبقاني
ندعمهم ويطعنون ظهورنا!

ندعمهم ويطعنون ظهورنا!

صالح مطر الغامدي
الحب في زمن الكورونا.. ولاء وانتماء

الحب في زمن الكورونا.. ولاء وانتماء

عبدالغني الشيخ
كورونا ومعادن التجار..!

كورونا ومعادن التجار..!

سعيد آل جندب
بين طيَّات المِحَن تأتي المِنَح

بين طيَّات المِحَن تأتي المِنَح

مها عبدالله الحقباني
"كورونا" وتعامُل الدول المتباين

"كورونا" وتعامُل الدول المتباين

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة