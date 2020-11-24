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أسعار النفط تواصل الارتفاع.. و"برنت" عند أعلى مستوى منذ مارس

ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي بنحو 1.1 % إلى 46.57 دولار

واصلت أسعار النفط الارتفاع خلال تعاملات الثلاثاء، مع تطورات جديدة حول لقاح "كورونا"، وبدء إدارة "دونالد ترامب"؛ بالتعاون مع الرئيس المنتخب "جو بايدن"؛ في المرحلة الانتقالية.

وأبلغت إدارة الخدمات العامة الأمريكية الرئيس الديمقراطي المنتخب، بأن انتقال السلطة من الممكن أن يبدأ رسمياً قبل توليه المنصب في العشرين من يناير.

وتتوافر الآن ثلاثة لقاحات ذات فعالية مرتفعة ضد فيروس "كورونا"، في انتظار موافقة الجهات التنظيمية عليها خلال الأسابيع المقبلة لبدء توزيعها عالمياً.

ووفق رويترز على صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يناير بنحو 1.1 % إلى 46.57 دولار للبرميل، في الساعة 08:50 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة، وهو أعلى مستوى منذ مارس.

كما صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم يناير بنسبة 1.3 % مسجلة 43.61 دولار للبرميل، بعدما ارتفعت بنحو 1.5 % عند تسوية تعاملات الإثنين.

ومن المقرر صدور تقديرات مخزونات النفط في الولايات المتحدة عن معهد البترول الأمريكي في وقتٍ لاحقٍ اليوم.

النفط أسعار النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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أسعار النفط تواصل الارتفاع.. و"برنت" عند أعلى مستوى منذ مارس
سبق

واصلت أسعار النفط الارتفاع خلال تعاملات الثلاثاء، مع تطورات جديدة حول لقاح "كورونا"، وبدء إدارة "دونالد ترامب"؛ بالتعاون مع الرئيس المنتخب "جو بايدن"؛ في المرحلة الانتقالية.

وأبلغت إدارة الخدمات العامة الأمريكية الرئيس الديمقراطي المنتخب، بأن انتقال السلطة من الممكن أن يبدأ رسمياً قبل توليه المنصب في العشرين من يناير.

وتتوافر الآن ثلاثة لقاحات ذات فعالية مرتفعة ضد فيروس "كورونا"، في انتظار موافقة الجهات التنظيمية عليها خلال الأسابيع المقبلة لبدء توزيعها عالمياً.

ووفق رويترز على صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يناير بنحو 1.1 % إلى 46.57 دولار للبرميل، في الساعة 08:50 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة، وهو أعلى مستوى منذ مارس.

كما صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم يناير بنسبة 1.3 % مسجلة 43.61 دولار للبرميل، بعدما ارتفعت بنحو 1.5 % عند تسوية تعاملات الإثنين.

ومن المقرر صدور تقديرات مخزونات النفط في الولايات المتحدة عن معهد البترول الأمريكي في وقتٍ لاحقٍ اليوم.

24 نوفمبر 2020 - 9 ربيع الآخر 1442
09:55 AM

أسعار النفط تواصل الارتفاع.. و"برنت" عند أعلى مستوى منذ مارس

ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي بنحو 1.1 % إلى 46.57 دولار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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واصلت أسعار النفط الارتفاع خلال تعاملات الثلاثاء، مع تطورات جديدة حول لقاح "كورونا"، وبدء إدارة "دونالد ترامب"؛ بالتعاون مع الرئيس المنتخب "جو بايدن"؛ في المرحلة الانتقالية.

وأبلغت إدارة الخدمات العامة الأمريكية الرئيس الديمقراطي المنتخب، بأن انتقال السلطة من الممكن أن يبدأ رسمياً قبل توليه المنصب في العشرين من يناير.

وتتوافر الآن ثلاثة لقاحات ذات فعالية مرتفعة ضد فيروس "كورونا"، في انتظار موافقة الجهات التنظيمية عليها خلال الأسابيع المقبلة لبدء توزيعها عالمياً.

ووفق رويترز على صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يناير بنحو 1.1 % إلى 46.57 دولار للبرميل، في الساعة 08:50 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة، وهو أعلى مستوى منذ مارس.

كما صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم يناير بنسبة 1.3 % مسجلة 43.61 دولار للبرميل، بعدما ارتفعت بنحو 1.5 % عند تسوية تعاملات الإثنين.

ومن المقرر صدور تقديرات مخزونات النفط في الولايات المتحدة عن معهد البترول الأمريكي في وقتٍ لاحقٍ اليوم.

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