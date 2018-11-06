فاز الدكتور إبراهيم القناص رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه، بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للكاراتيه، لأربع سنوات جديدة، خلال انتخابات الكونجرس الدولي في مدينة مدريد الإسبانية.
"القناص" يفوز بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للكاراتيه
لأربع سنوات جديدة خلال انتخابات الكونجرس الدولي في مدريد
فاز الدكتور إبراهيم القناص رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه، بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للكاراتيه، لأربع سنوات جديدة، خلال انتخابات الكونجرس الدولي في مدينة مدريد الإسبانية.
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"القناص" يفوز بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للكاراتيهصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2018-11-06
06 نوفمبر 2018 - 28 صفر 1440
09:56 AM
اخر تعديل
07 نوفمبر 2018 - 29 صفر 1440
01:43 PM
"القناص" يفوز بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للكاراتيه
لأربع سنوات جديدة خلال انتخابات الكونجرس الدولي في مدريد
فاز الدكتور إبراهيم القناص رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه، بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للكاراتيه، لأربع سنوات جديدة، خلال انتخابات الكونجرس الدولي في مدينة مدريد الإسبانية.
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