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"القناص" يفوز بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للكاراتيه

لأربع سنوات جديدة خلال انتخابات الكونجرس الدولي في مدريد

فاز الدكتور إبراهيم القناص رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه، بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للكاراتيه، لأربع سنوات جديدة، خلال انتخابات الكونجرس الدولي في مدينة مدريد الإسبانية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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"القناص" يفوز بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للكاراتيه
سبق

فاز الدكتور إبراهيم القناص رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه، بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للكاراتيه، لأربع سنوات جديدة، خلال انتخابات الكونجرس الدولي في مدينة مدريد الإسبانية.

06 نوفمبر 2018 - 28 صفر 1440
09:56 AM
اخر تعديل
07 نوفمبر 2018 - 29 صفر 1440
01:43 PM

"القناص" يفوز بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للكاراتيه

لأربع سنوات جديدة خلال انتخابات الكونجرس الدولي في مدريد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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فاز الدكتور إبراهيم القناص رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه، بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للكاراتيه، لأربع سنوات جديدة، خلال انتخابات الكونجرس الدولي في مدينة مدريد الإسبانية.

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