فيديو.. انقض الصقر على دجاجة ومَن تصدى له أذهل الجميع

الصقر الضخم آثر السلامة والهروب من المزرعة

"يُعرف الصديق وقت الشدة"، وهذا ما حدث في مزرعة بهولندا، حينما تَمكّن صقر من اقتناص دجاجة؛ لكن تصدت له بقية الحيوانات، فحاربه الديك، واندفع نحوه الماعز ضاربًا الصقر بقرنيه؛ حتى اضطر إلى ترك الفريسة والهرب من المكان.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث يوم 5 سبتمبر الجاري، حين كان الهولندي ياب بيتس (59 عامًا)، في مزرعته بمقاطعة جيلدرلاند وسط هولندا.

ويُظهر الفيديو المروع الذي التقطته كاميرا المراقبة، لحظة انقضاض الصقر الضخم كقنبلة هابطة من السماء على دجاجة بنية اللون كانت تجلس على العشب وسط الحقل.

وقد تَمكّن الصقر من اقتناص الدجاجة رغم مقاومتها حتى تطاير الريش حولهما.

وظن كل من شاهد الفيديو أن أمر الدجاجة قد انتهى، وهنا ظهرت قيمة الصداقة ودفاع الأسرة الواحدة عن أفرادها؛ فقد اندفع أحد الديوك، ووقف في وجه الصقر بشجاعة؛ مما أربك الطائر الجارح، ومنح الفرصة لبقية الحيوانات للتحرك.

وحسب الصحيفة، ظهر الماعز الشجاع "بروين"، وقد جاء مندفعًا من الجانب الآخر للحقل، وانقض بقرنيه على الطائر الجارح، الذي أصابه الارتباك الشديد حين وجد نفسه في مواجهة الديك والماعز.

وهنا تمكنت الدجاجة من الإفلات من مخالبه، فهربت إلى داخل الحظيرة؛ فيما كانت بقية الدجاجات تسرع بالدخول للحماية من الصقر، كما تَمَكّن الماعز والديك من إبعاد الصقر الذي آثر السلامة والهروب من المزرعة.

وتعليقًا على الحادث، قال المزارع "بيتس"، الذي يعيش مع زوجته كارينا: "خرجتُ بسرعة عندما سمعت الصراخ والصياح وأصوات الفوضى في المزرعة؛ لكن كان كل شيء قد انتهى، وحين شاهدت الفيديو، الذي لم يزد عن 17 ثانية، شعرت بالفخر لما فعله الديك والماعز دفاعًا عن دجاجتنا، لقد أصيبت بإصابات طفيفة وهي بحالة جيدة".

وأضاف "بيتس": "هذا هو الهجوم الثالث للصقور خلال السنوات الأخيرة، وفي المرتين السابقتين تصدى الماعز والديوك الرومي للمهاجمين".

وقد تمت مشاهدة اللقطات المذهلة لعملية الإنقاذ أكثر من 447 ألف مرة على وسائل التواصل الاجتماعي؛ حيث أشاد الناس بالماعز مؤكدين أنه "بطل" وقارن بعضهم عملية الإنقاذ بما يحدث في أفلام "مغامرات ديزني".