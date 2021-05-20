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الأمن العراقي يعتقل 6 إرهابيين من "داعش" في نينوى

اثنان منهما يحملان الجنسية السورية

اعتقلت قوات الأمن العراقية ستة مسلحين من تنظيم "داعش" الإرهابي في مناطق متفرقة من محافظة نينوى في شمال البلاد، بحسب ما أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم (الخميس).

وأوضحت الخلية أن اثنين من المعتقلين يحملان الجنسية السورية، وألقت السلطات القبض عليهما خلال كمين محكم أثناء تسللهما إلى الأراضي العراقية من سوريا؛ وفقًا لوكالة الأنباء العراقية "واع".

وأضافت أن قوات الأمن اعتقلت أربعة مسلحين آخرين ينتمون إلى ما يعرف بـ"ديواني الجند والغنائم التابع لولاية الجزيرة" في التنظيم.

وبيّنت الخلية أن الموقوفين الأربعة شاركوا في سلب ممتلكات المواطنين، علاوة على صد تقدم القوات العسكرية خلال عمليات التحرير.

الرئيسية/ أخبار العالم

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الأمن العراقي يعتقل 6 إرهابيين من "داعش" في نينوى
سبق

اعتقلت قوات الأمن العراقية ستة مسلحين من تنظيم "داعش" الإرهابي في مناطق متفرقة من محافظة نينوى في شمال البلاد، بحسب ما أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم (الخميس).

وأوضحت الخلية أن اثنين من المعتقلين يحملان الجنسية السورية، وألقت السلطات القبض عليهما خلال كمين محكم أثناء تسللهما إلى الأراضي العراقية من سوريا؛ وفقًا لوكالة الأنباء العراقية "واع".

وأضافت أن قوات الأمن اعتقلت أربعة مسلحين آخرين ينتمون إلى ما يعرف بـ"ديواني الجند والغنائم التابع لولاية الجزيرة" في التنظيم.

وبيّنت الخلية أن الموقوفين الأربعة شاركوا في سلب ممتلكات المواطنين، علاوة على صد تقدم القوات العسكرية خلال عمليات التحرير.

20 مايو 2021 - 8 شوّال 1442
04:43 PM

الأمن العراقي يعتقل 6 إرهابيين من "داعش" في نينوى

اثنان منهما يحملان الجنسية السورية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اعتقلت قوات الأمن العراقية ستة مسلحين من تنظيم "داعش" الإرهابي في مناطق متفرقة من محافظة نينوى في شمال البلاد، بحسب ما أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم (الخميس).

وأوضحت الخلية أن اثنين من المعتقلين يحملان الجنسية السورية، وألقت السلطات القبض عليهما خلال كمين محكم أثناء تسللهما إلى الأراضي العراقية من سوريا؛ وفقًا لوكالة الأنباء العراقية "واع".

وأضافت أن قوات الأمن اعتقلت أربعة مسلحين آخرين ينتمون إلى ما يعرف بـ"ديواني الجند والغنائم التابع لولاية الجزيرة" في التنظيم.

وبيّنت الخلية أن الموقوفين الأربعة شاركوا في سلب ممتلكات المواطنين، علاوة على صد تقدم القوات العسكرية خلال عمليات التحرير.

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