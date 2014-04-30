طفل يستقل سيارة والده ويهرب بها من الليث إلى جدة والشرطة تبحث عنه

والده لـ"سبق": شوهد يوم الجمعة في حي النزلة قبل أن يختفي عن الأنظار

تواصل أسرة "البركاتي" بمحافظة الليث، وبمساعدة من الجهات الأمنية بالمحافظة ممثلة في مخفر شرطة الشواق، البحث عن ابنها الطفل "عبدالله بن على بن عبدالعزيز البركاتي" (13 عاما) والمفقود منذ مساء يوم الخميس الماضي.

وروى والده لـ"سبق" قصة فقدانه قائلا: "ابني كان برفقتي في أحد مواقع بيع الشاي بقرية الوسقة جنوب محافظة الليث، وعند الساعة 12 من مساء الخميس الماضي، استقل سيارتي الخاصة وهي من نوع هايلكس غمارتين موديل 2013 لوحة رقم (2719 أ ن ل)، واعتقدت أنه سوف يذهب للمنزل ويعود، لكنه تأخر كثيرا".

وتابع: "اتصلت بوالدته، والتي أخبرتني أنه لم يعد للمنزل منذ ذهابه معي، فتوقعت أنه قد ذهب لموقع (العزبة)، وهو موقع أقوم فيه بتربية المواشي، فأخبرني العامل أنه مر به وقام بإنزال أكياس الشعير التي كانت في السيارة، ثم غادر الموقع".

وأضاف الوالد: "في اليوم التالي قمت بإبلاغ مخفر شرطة الشواق جنوب الليث، بعد أن وصلتني معلومة مؤكدة من أحد الأقرباء في محافظة جدة بأنه شاهد ابني ومعه السيارة عند الساعة 9 من صباح يوم الجمعة بحي النزلة، ثم اختفى عن الأنظار".

وأكد ولي الأمر أن والدة الطفل تمر بحالة نفسية سيئة بسبب فقدان ابنها، مبدياً استغرابه من تصرفات ابنه الغريبة وغير المتوقعة، وذهابه من محافظة الليث إلى جدة وهو يقود سيارة بمفرده دون أن يتم استيقافه في نقاط التفتيش، وبقائه طوال هذه الفترة مستقلا للسيارة دون أن يتم القبض عليه.

وناشد "البركاتي" كل من لديه معلومات عن ابنه "عبدالله" الاتصال على الأرقام التالية: 0544844077-0553548769.