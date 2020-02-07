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"خطورة الثورات" و"حرمة الدماء".. 8 محاضرات نسائية في "أمن وأمان" بمكة

برنامج تحت رعاية الوزير "آل الشيخ" يناقش موضوعات تهتم بتحصين الأسرة فكريًّا

تُواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ ممثلة في فرعها في منطقة مكة المكرمة، تنفيذَ برنامج "أمن وأمان" النسائي الأول بالمنطقة، بمشاركة نخبة من الأخوات الداعيات، والذي انطلقت فعالياته بمساجد وجوامع المنطقة يوم الاثنين الفائت، ويستمر بسلسلة متصلة من المحاضرات العلمية حتى نهاية الشهر الجاري لعام 1441هـ، برعاية ومتابعة من الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ضِمن برامج الوزارة في مجال الأمن الفكري.

ففي يوم السبت الخامس عشر من شهر جمادى الآخرة، تقام محاضرتان بمكة المكرمة، تلقي الأولى منها الداعية منيرة بنت عبدالعزيز آل الشيخ، محاضرة بعنوان "ترسيخ المفاهيم العقدية الصحيحة في النفوس"، بعد صلاة المغرب في جامع أم المؤمنين عائشة بمكة.. وتلقى المحاضرة الثانية الداعية سعيدة بنت دخيل الله الرشيدي، محاضرة بعنوان "طاعة ولي الأمر وأثرها في حياة الفرد والمجتمع" بعد صلاة العشاء بجامع الأميرة حصة السديري بمكة.

ويشهد يوم الأحد السادس عشر من شهر جمادى الآخرة، تنظيم 6 محاضرات علمية في مكة ومحافظتي الطائف وجدة؛ حيث تلقي الداعية جيهان بنت محمد السراج محاضرة بعنوان "دور المواطن في تحقيق الأمن" بعد صلاة المغرب بجامع عائشة الراجحي بمكة، وتلقي الداعية بدرية بنت عبدالله الغامدي بعنوان "خطورة الثورات" بجامع العباس بمحافظة الطائف.

وفي محافظة جدة، يشهد مسجد الإحسان بحي الشاطئ، ثلاث محاضرات علمية في شرح "أصول عقيدة أهل السنة والجماعة للالكائي"؛ الأولى بعد صلاة العصر تلقيها الداعية عائشة بنت سعيد القحطاني، والثانية بعد صلاة المغرب تلقيها الداعية نورة بنت عبدالرحمن القحطاني، والمحاضرة الثالثة بعد صلاة العشاء تلقيها الداعية منيرة بنت عبدالعزيز عبدالله آل الشيخ، فيما يختتم اليوم بمحاضرة علمية تلقيها الداعية إيمان بنت عبدالعزيز الشلفان بعنوان "حرمة الدماء المعصومة" بمسجد عائشة كعكي بجدة.

يُذكر أن برنامج "أمن وأمان" النسائي يأتي في إطار البرامج المتخصصة في مجال الأمن الفكري والموجه للمرأة، التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية في مختلف مناطق المملكة؛ حيث انطلق البرنامج من منطقة الرياض بسلسلة من المحاضرات والندوات التي تهدف في مجملها إلى تحصين النساء والفتيات والأسر من الأفكار الضالة، والحرص على سلامة الفكر لأفراد المجتمع من كل ما يخالف تعاليم الإسلام الحنيف وأنظمة الدولة، والتحلي بمنهج الوسطية والاعتدال.

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، برنامج أمن وأمان النسائي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"خطورة الثورات" و"حرمة الدماء".. 8 محاضرات نسائية في "أمن وأمان" بمكة
سبق

تُواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ ممثلة في فرعها في منطقة مكة المكرمة، تنفيذَ برنامج "أمن وأمان" النسائي الأول بالمنطقة، بمشاركة نخبة من الأخوات الداعيات، والذي انطلقت فعالياته بمساجد وجوامع المنطقة يوم الاثنين الفائت، ويستمر بسلسلة متصلة من المحاضرات العلمية حتى نهاية الشهر الجاري لعام 1441هـ، برعاية ومتابعة من الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ضِمن برامج الوزارة في مجال الأمن الفكري.

ففي يوم السبت الخامس عشر من شهر جمادى الآخرة، تقام محاضرتان بمكة المكرمة، تلقي الأولى منها الداعية منيرة بنت عبدالعزيز آل الشيخ، محاضرة بعنوان "ترسيخ المفاهيم العقدية الصحيحة في النفوس"، بعد صلاة المغرب في جامع أم المؤمنين عائشة بمكة.. وتلقى المحاضرة الثانية الداعية سعيدة بنت دخيل الله الرشيدي، محاضرة بعنوان "طاعة ولي الأمر وأثرها في حياة الفرد والمجتمع" بعد صلاة العشاء بجامع الأميرة حصة السديري بمكة.

ويشهد يوم الأحد السادس عشر من شهر جمادى الآخرة، تنظيم 6 محاضرات علمية في مكة ومحافظتي الطائف وجدة؛ حيث تلقي الداعية جيهان بنت محمد السراج محاضرة بعنوان "دور المواطن في تحقيق الأمن" بعد صلاة المغرب بجامع عائشة الراجحي بمكة، وتلقي الداعية بدرية بنت عبدالله الغامدي بعنوان "خطورة الثورات" بجامع العباس بمحافظة الطائف.

وفي محافظة جدة، يشهد مسجد الإحسان بحي الشاطئ، ثلاث محاضرات علمية في شرح "أصول عقيدة أهل السنة والجماعة للالكائي"؛ الأولى بعد صلاة العصر تلقيها الداعية عائشة بنت سعيد القحطاني، والثانية بعد صلاة المغرب تلقيها الداعية نورة بنت عبدالرحمن القحطاني، والمحاضرة الثالثة بعد صلاة العشاء تلقيها الداعية منيرة بنت عبدالعزيز عبدالله آل الشيخ، فيما يختتم اليوم بمحاضرة علمية تلقيها الداعية إيمان بنت عبدالعزيز الشلفان بعنوان "حرمة الدماء المعصومة" بمسجد عائشة كعكي بجدة.

يُذكر أن برنامج "أمن وأمان" النسائي يأتي في إطار البرامج المتخصصة في مجال الأمن الفكري والموجه للمرأة، التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية في مختلف مناطق المملكة؛ حيث انطلق البرنامج من منطقة الرياض بسلسلة من المحاضرات والندوات التي تهدف في مجملها إلى تحصين النساء والفتيات والأسر من الأفكار الضالة، والحرص على سلامة الفكر لأفراد المجتمع من كل ما يخالف تعاليم الإسلام الحنيف وأنظمة الدولة، والتحلي بمنهج الوسطية والاعتدال.

07 فبراير 2020 - 13 جمادى الآخر 1441
04:12 PM

"خطورة الثورات" و"حرمة الدماء".. 8 محاضرات نسائية في "أمن وأمان" بمكة

برنامج تحت رعاية الوزير "آل الشيخ" يناقش موضوعات تهتم بتحصين الأسرة فكريًّا

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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تُواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ ممثلة في فرعها في منطقة مكة المكرمة، تنفيذَ برنامج "أمن وأمان" النسائي الأول بالمنطقة، بمشاركة نخبة من الأخوات الداعيات، والذي انطلقت فعالياته بمساجد وجوامع المنطقة يوم الاثنين الفائت، ويستمر بسلسلة متصلة من المحاضرات العلمية حتى نهاية الشهر الجاري لعام 1441هـ، برعاية ومتابعة من الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ضِمن برامج الوزارة في مجال الأمن الفكري.

ففي يوم السبت الخامس عشر من شهر جمادى الآخرة، تقام محاضرتان بمكة المكرمة، تلقي الأولى منها الداعية منيرة بنت عبدالعزيز آل الشيخ، محاضرة بعنوان "ترسيخ المفاهيم العقدية الصحيحة في النفوس"، بعد صلاة المغرب في جامع أم المؤمنين عائشة بمكة.. وتلقى المحاضرة الثانية الداعية سعيدة بنت دخيل الله الرشيدي، محاضرة بعنوان "طاعة ولي الأمر وأثرها في حياة الفرد والمجتمع" بعد صلاة العشاء بجامع الأميرة حصة السديري بمكة.

ويشهد يوم الأحد السادس عشر من شهر جمادى الآخرة، تنظيم 6 محاضرات علمية في مكة ومحافظتي الطائف وجدة؛ حيث تلقي الداعية جيهان بنت محمد السراج محاضرة بعنوان "دور المواطن في تحقيق الأمن" بعد صلاة المغرب بجامع عائشة الراجحي بمكة، وتلقي الداعية بدرية بنت عبدالله الغامدي بعنوان "خطورة الثورات" بجامع العباس بمحافظة الطائف.

وفي محافظة جدة، يشهد مسجد الإحسان بحي الشاطئ، ثلاث محاضرات علمية في شرح "أصول عقيدة أهل السنة والجماعة للالكائي"؛ الأولى بعد صلاة العصر تلقيها الداعية عائشة بنت سعيد القحطاني، والثانية بعد صلاة المغرب تلقيها الداعية نورة بنت عبدالرحمن القحطاني، والمحاضرة الثالثة بعد صلاة العشاء تلقيها الداعية منيرة بنت عبدالعزيز عبدالله آل الشيخ، فيما يختتم اليوم بمحاضرة علمية تلقيها الداعية إيمان بنت عبدالعزيز الشلفان بعنوان "حرمة الدماء المعصومة" بمسجد عائشة كعكي بجدة.

يُذكر أن برنامج "أمن وأمان" النسائي يأتي في إطار البرامج المتخصصة في مجال الأمن الفكري والموجه للمرأة، التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية في مختلف مناطق المملكة؛ حيث انطلق البرنامج من منطقة الرياض بسلسلة من المحاضرات والندوات التي تهدف في مجملها إلى تحصين النساء والفتيات والأسر من الأفكار الضالة، والحرص على سلامة الفكر لأفراد المجتمع من كل ما يخالف تعاليم الإسلام الحنيف وأنظمة الدولة، والتحلي بمنهج الوسطية والاعتدال.

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