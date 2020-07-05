الإمارات: إلغاء وتحويل 50% من مراكز الخدمة الحكومية لمنصات رقمية

إنشاء وزارة للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تعمل على تطوير القطاع بالدولة

أعلنت دولة الإمارات عن إلغاء وتحويل 50% من مراكز الخدمة الحكومية لمنصات رقمية وفق الهيكل الجديد للحكومة.

وقال الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع وحاكم إمارة دبي: نعلن اليوم أيها الإخوة والأخوات عن دمج وزارات وهيئات.. وتغيير صلاحيات ومسؤوليات.. وإعادة تشكيل حكومة الإمارات.

وأوضح قائلًا: هدفنا من التغييرات الهيكلية اليوم، هو حكومة أسرع في اتخاذ القرار.. وأكثر مواكبة للمتغيرات.. وأفضل في اقتناص الفرص وفي التعامل مع المرحلة الجديدة في تاريخنا.. حكومة مرنة وسريعة هدفها تعزيز منجزات ومكتسبات الوطن.

وأضاف: إلغاء 50% من مراكز الخدمة الحكومية وتحويلها لمنصات رقمية خلال عامين.. ودمج حوالى 50% من الهيئات الاتحادية مع بعضها أو ضمن وزارات.. واستحداث مناصب وزراء دولة جدد.. وخلق مناصب رؤساء تنفيذيين في قطاعات تخصصية نحتاجها للعبور بقوة للمستقبل.

وأضاف: إنشاء وزارة للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تعمل على تطوير القطاع الصناعي بالدولة.. ودمج هيئة المواصفات والمقاييس معها.. ونقل وزيرة الدولة للعلوم المتقدمة لتكون تحت مظلتها.. وتعيين الأخ سلطان الجابر وزيرًا للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

وتابع: دمج المجلس الوطني للإعلام والمؤسسة الاتحادية للشباب مع وزارة الثقافة لتكون وزارة الثقافة والشباب.. وتضم وزيرين (شما المزروعي وزيرة دولة للشباب، ونورة الكعبي وزيرة للثقافة والشباب)، ونقل وكالة أنباء الإمارات لشؤون الرئاسة.

وأردف: إلحاق الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء ومجموعة بريد الإمارات ومؤسسة الإمارات العامة للنقل ومؤسسة الإمارات العقارية، بجهاز الإمارات للاستثمار.. وإعداد استراتيجية استثمارية حكومية جديدة للمرحلة القادمة.