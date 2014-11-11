الطيران المدني الكويتي: حركة الملاحة لم تتأثر بالإضراب

"الفداغي" يؤكد تسيير 19 رحلة في مواعيدها المجدولة

أكدت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، أن حركة الملاحة في مطار الكويت الدولي اليوم تعمل بشكل طبيعي.

وأوضحت أن عمليات التشغيل في مرافق المطار لم تتأثر بالإضراب الذي دعا إليه بعض موظفي الطيران المدني.

وقال نائب المدير العام لشؤون مطار الكويت الدولي في الطيران المدني صالح الفداغي، في بيان صحفي: حركة الركاب شهدت تسيير 19 رحلة في مواعيدها المجدولة، منها خمس رحلات قادمة و14 رحلة مغادرة.

وكانت إدارة "الطيران المدني" قد أعلنت أمس الأول توحيد البدلات للعاملين بنظام النوبة في مطار الكويت الدولي وبرج المراقبة والرادار.