يُشار إلى أن أسعار البنزين سجلت انخفاضاً مقارنة بأسعار الشهر الماضي.

وأمس، أعلنت "أرامكو السعودية" المراجعة الدورية لأسعار البنزين، وأوضحت أن أسعار شهر أبريل الحالي هي على النحو الآتي:

أكّدت وزارة "التجارة" أنها تتابع التزام محطات الوقود في جميع مناطق المملكة بتطبيق الأسعار المعلنة والتحقّق من مطابقتها في المضخات والشاشات الإلكترونية ومباشرة الفرق الرقابية بلاغات المستهلكين.

"التجارة": نتابع التزام محطات الوقود في جميع المناطق بتطبيق الأسعار المعلنة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-04-11 أكّدت وزارة "التجارة" أنها تتابع التزام محطات الوقود في جميع مناطق المملكة بتطبيق الأسعار المعلنة والتحقّق من مطابقتها في المضخات والشاشات الإلكترونية ومباشرة الفرق الرقابية بلاغات المستهلكين. وقالت: يمكنكم الإبلاغ عن المخالفات عبر مركز بلاغات المستهلك (1900). وأمس، أعلنت "أرامكو السعودية" المراجعة الدورية لأسعار البنزين، وأوضحت أن أسعار شهر أبريل الحالي هي على النحو الآتي: "بنزين 91": 1.31 ريال لكل لتر "بنزين 95": 1.47 ريال لكل لتر. يُشار إلى أن أسعار البنزين سجلت انخفاضاً مقارنة بأسعار الشهر الماضي.

11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441 11:01 AM

"التجارة": نتابع التزام محطات الوقود في جميع المناطق بتطبيق الأسعار المعلنة تتحقّق من مطابقتها في المضخات والشاشات الإلكترونية والفرق تباشر البلاغات





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أكّدت وزارة "التجارة" أنها تتابع التزام محطات الوقود في جميع مناطق المملكة بتطبيق الأسعار المعلنة والتحقّق من مطابقتها في المضخات والشاشات الإلكترونية ومباشرة الفرق الرقابية بلاغات المستهلكين.

وقالت: يمكنكم الإبلاغ عن المخالفات عبر مركز بلاغات المستهلك (1900).

وأمس، أعلنت "أرامكو السعودية" المراجعة الدورية لأسعار البنزين، وأوضحت أن أسعار شهر أبريل الحالي هي على النحو الآتي:

"بنزين 91": 1.31 ريال لكل لتر

"بنزين 95": 1.47 ريال لكل لتر.

يُشار إلى أن أسعار البنزين سجلت انخفاضاً مقارنة بأسعار الشهر الماضي.