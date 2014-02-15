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أخضر السيدات يكثف تحضيراته للإطلالة الدولية الأولى

يخوض المنتخب السعودي لكرة القدم أولى مبارياته الدولية، يومي 20 و24 فبراير الجاري، أمام سيشل والمالديف، على ملعب الأخير.

وامتدح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، التطور الكبير الذي حققته الكرة النسائية السعودية، بعد نجاح تنظيم أول دوري مؤخرًا.

ويقود أخضر السيدات "فنياً"، الألمانية مونيكا ستاب، التي تملك خبرات كبيرة في الملاعب، سواء كلاعبة أو مدربة.

وتم تشكيل المنتخب، بعد تنظيم النسخة الأولى من الدوري السعودي للسيدات، والذي اختتم الشهر الماضي بمشاركة 8 أندية تأهلت بعد المنافسة في دوري المناطق.

في حين بدأت المرحلة الأولى من استعداد الأخضر بمدينة جدة، وتتواصل المرحلة الثانية حتى الغد في الرياض، قبل التوجه إلى المالديف.

أخضر السيدات الدوري السعودي للسيدات

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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أخضر السيدات يكثف تحضيراته للإطلالة الدولية الأولى
سبق

يخوض المنتخب السعودي لكرة القدم أولى مبارياته الدولية، يومي 20 و24 فبراير الجاري، أمام سيشل والمالديف، على ملعب الأخير.

وامتدح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، التطور الكبير الذي حققته الكرة النسائية السعودية، بعد نجاح تنظيم أول دوري مؤخرًا.

ويقود أخضر السيدات "فنياً"، الألمانية مونيكا ستاب، التي تملك خبرات كبيرة في الملاعب، سواء كلاعبة أو مدربة.

وتم تشكيل المنتخب، بعد تنظيم النسخة الأولى من الدوري السعودي للسيدات، والذي اختتم الشهر الماضي بمشاركة 8 أندية تأهلت بعد المنافسة في دوري المناطق.

في حين بدأت المرحلة الأولى من استعداد الأخضر بمدينة جدة، وتتواصل المرحلة الثانية حتى الغد في الرياض، قبل التوجه إلى المالديف.

15 فبراير 2022 - 14 رجب 1443
04:06 PM
اخر تعديل
15 فبراير 2022 - 14 رجب 1443
05:36 PM

أخضر السيدات يكثف تحضيراته للإطلالة الدولية الأولى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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990

يخوض المنتخب السعودي لكرة القدم أولى مبارياته الدولية، يومي 20 و24 فبراير الجاري، أمام سيشل والمالديف، على ملعب الأخير.

وامتدح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، التطور الكبير الذي حققته الكرة النسائية السعودية، بعد نجاح تنظيم أول دوري مؤخرًا.

ويقود أخضر السيدات "فنياً"، الألمانية مونيكا ستاب، التي تملك خبرات كبيرة في الملاعب، سواء كلاعبة أو مدربة.

وتم تشكيل المنتخب، بعد تنظيم النسخة الأولى من الدوري السعودي للسيدات، والذي اختتم الشهر الماضي بمشاركة 8 أندية تأهلت بعد المنافسة في دوري المناطق.

في حين بدأت المرحلة الأولى من استعداد الأخضر بمدينة جدة، وتتواصل المرحلة الثانية حتى الغد في الرياض، قبل التوجه إلى المالديف.

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بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,971
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,481
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,154
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,120

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