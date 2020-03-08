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الكويت.. البورصة توقف التداولات 15 دقيقة لتراجعه 03ر5%

بعد أن شهدت في بداية التعاملات انخفاض المؤشر العام 237 نقطة

أوقفت بورصة الكويت التداول في السوق الأول مدة 15 دقيقة في جلسة تداول اليوم، لتراجعه 03ر5% في مستهل التعاملات.

وانخفض مؤشر السوق الأول الساعة 15ر9 صباحًا نحو 3ر321 نقطة ليصل إلى مستوى 6ر6069 نقطة، بنسبة 03ر5% من خلال كمية أسهم بلغت 3ر3 مليون سهم، تمت عبر 226 صفقة بقيمة 6ر1 مليون دينار (نحو 4ر5 مليون دولار).

وكانت البورصة شهدت في بداية التعاملات انخفاض المؤشر العام 237 نقطة ليبلغ مستوى 04ر5551 نقطة، بنسبة 1ر4%.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 3ر13 مليون سهم، تمت من خلال 578 صفقة نقدية بقيمة 18ر2 مليون دينار كويتي (نحو 4ر7 مليون دولار).

الكويت بورصة الكويت تداول

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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الكويت.. البورصة توقف التداولات 15 دقيقة لتراجعه 03ر5%
سبق

أوقفت بورصة الكويت التداول في السوق الأول مدة 15 دقيقة في جلسة تداول اليوم، لتراجعه 03ر5% في مستهل التعاملات.

وانخفض مؤشر السوق الأول الساعة 15ر9 صباحًا نحو 3ر321 نقطة ليصل إلى مستوى 6ر6069 نقطة، بنسبة 03ر5% من خلال كمية أسهم بلغت 3ر3 مليون سهم، تمت عبر 226 صفقة بقيمة 6ر1 مليون دينار (نحو 4ر5 مليون دولار).

وكانت البورصة شهدت في بداية التعاملات انخفاض المؤشر العام 237 نقطة ليبلغ مستوى 04ر5551 نقطة، بنسبة 1ر4%.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 3ر13 مليون سهم، تمت من خلال 578 صفقة نقدية بقيمة 18ر2 مليون دينار كويتي (نحو 4ر7 مليون دولار).

08 مارس 2020 - 13 رجب 1441
11:26 AM

الكويت.. البورصة توقف التداولات 15 دقيقة لتراجعه 03ر5%

بعد أن شهدت في بداية التعاملات انخفاض المؤشر العام 237 نقطة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
4
2,066

أوقفت بورصة الكويت التداول في السوق الأول مدة 15 دقيقة في جلسة تداول اليوم، لتراجعه 03ر5% في مستهل التعاملات.

وانخفض مؤشر السوق الأول الساعة 15ر9 صباحًا نحو 3ر321 نقطة ليصل إلى مستوى 6ر6069 نقطة، بنسبة 03ر5% من خلال كمية أسهم بلغت 3ر3 مليون سهم، تمت عبر 226 صفقة بقيمة 6ر1 مليون دينار (نحو 4ر5 مليون دولار).

وكانت البورصة شهدت في بداية التعاملات انخفاض المؤشر العام 237 نقطة ليبلغ مستوى 04ر5551 نقطة، بنسبة 1ر4%.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 3ر13 مليون سهم، تمت من خلال 578 صفقة نقدية بقيمة 18ر2 مليون دينار كويتي (نحو 4ر7 مليون دولار).

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