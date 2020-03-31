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تركيا بصدد الإفراج المؤقت عن 45 ألف سجين لمواجهة تفشي "كورونا"

الإجراء لا يشمل جرائم الإرهاب والمخدرات والعنف ضد المرأة

أعلن الحزب الحاكم في تركيا، اليوم الثلاثاء، أنه طرح مشروع قانون للإفراج عما يقرب من 45000 سجين، بشكل مؤقت في مواجهة خطر تفشي فيروس "كورونا" المستجد داخل السجون.

وبين نائب رئيس الحزب جاهد أوزكان للصحفيين، أن السجناء الذين أتموا نصف المدة يستوفون شروط الإفراج بموجب الخطة، التي لا تشمل المدانين في جرائم الإرهاب أو المخدرات والجرائم ذات الطابع الجنسي والقتل والعنف ضد المرأة، وفقاً لـ"رويترز".

وذكر "أوزكان" أن من يتم الإفراج عنهم مؤقتاً بموجب الإجراء المتخذ في مواجهة تفشي "كورونا" سيتم نقلهم من السجن المفتوح إلى الإقامة الجبرية بالمنزل.

وأشار إلى أن أعضاء البرلمان سيبدأون مناقشة الخطوة الثلاثاء المقبل.

وهناك نحو 300 ألف داخل أسوار السجون التركية المكتظة، وتعمل الحكومة على إصلاحات؛ لتخفيف الضغط على المنظومة.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن زادت حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 10827 أمس، خلال أقل من ثلاثة أسابيع منذ تسجيل أول إصابة، وبلغ إجمالي وفيات الفيروس 168 على مستوى البلاد.

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تركيا بصدد الإفراج المؤقت عن 45 ألف سجين لمواجهة تفشي "كورونا"
سبق

أعلن الحزب الحاكم في تركيا، اليوم الثلاثاء، أنه طرح مشروع قانون للإفراج عما يقرب من 45000 سجين، بشكل مؤقت في مواجهة خطر تفشي فيروس "كورونا" المستجد داخل السجون.

وبين نائب رئيس الحزب جاهد أوزكان للصحفيين، أن السجناء الذين أتموا نصف المدة يستوفون شروط الإفراج بموجب الخطة، التي لا تشمل المدانين في جرائم الإرهاب أو المخدرات والجرائم ذات الطابع الجنسي والقتل والعنف ضد المرأة، وفقاً لـ"رويترز".

وذكر "أوزكان" أن من يتم الإفراج عنهم مؤقتاً بموجب الإجراء المتخذ في مواجهة تفشي "كورونا" سيتم نقلهم من السجن المفتوح إلى الإقامة الجبرية بالمنزل.

وأشار إلى أن أعضاء البرلمان سيبدأون مناقشة الخطوة الثلاثاء المقبل.

وهناك نحو 300 ألف داخل أسوار السجون التركية المكتظة، وتعمل الحكومة على إصلاحات؛ لتخفيف الضغط على المنظومة.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن زادت حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 10827 أمس، خلال أقل من ثلاثة أسابيع منذ تسجيل أول إصابة، وبلغ إجمالي وفيات الفيروس 168 على مستوى البلاد.

31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
07:49 PM
اخر تعديل
31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
10:09 PM

تركيا بصدد الإفراج المؤقت عن 45 ألف سجين لمواجهة تفشي "كورونا"

الإجراء لا يشمل جرائم الإرهاب والمخدرات والعنف ضد المرأة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الحزب الحاكم في تركيا، اليوم الثلاثاء، أنه طرح مشروع قانون للإفراج عما يقرب من 45000 سجين، بشكل مؤقت في مواجهة خطر تفشي فيروس "كورونا" المستجد داخل السجون.

وبين نائب رئيس الحزب جاهد أوزكان للصحفيين، أن السجناء الذين أتموا نصف المدة يستوفون شروط الإفراج بموجب الخطة، التي لا تشمل المدانين في جرائم الإرهاب أو المخدرات والجرائم ذات الطابع الجنسي والقتل والعنف ضد المرأة، وفقاً لـ"رويترز".

وذكر "أوزكان" أن من يتم الإفراج عنهم مؤقتاً بموجب الإجراء المتخذ في مواجهة تفشي "كورونا" سيتم نقلهم من السجن المفتوح إلى الإقامة الجبرية بالمنزل.

وأشار إلى أن أعضاء البرلمان سيبدأون مناقشة الخطوة الثلاثاء المقبل.

وهناك نحو 300 ألف داخل أسوار السجون التركية المكتظة، وتعمل الحكومة على إصلاحات؛ لتخفيف الضغط على المنظومة.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن زادت حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 10827 أمس، خلال أقل من ثلاثة أسابيع منذ تسجيل أول إصابة، وبلغ إجمالي وفيات الفيروس 168 على مستوى البلاد.

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