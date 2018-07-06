"اتصالات جدة" تعلن فتح القبول لبرنامجي الدبلوم والبكالوريوس

التقديم عبر القبول الموحد للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

تبدأ كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة اليوم، استقبال طلبات القبول في برنامجي الدبلوم والبكالوريوس للفصل التدريبي الأول للعام التدريبي 1439 /1440هـ الصباحي والمسائي، والذي يستمر حتى السادس من شهر ذي القعدة وذلك عبر موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني www.tvtc.gov.sa؛ من خلال رابط القبول الموحد: https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/.

وأوضح عميد كلية الاتصالات المهندس فهد بن عبود العامودي، أن أعمال القبول بالكلية واستلام الملفات واستكمال الإجراءات للمرشحين ستبدأ بعد الفرز النهائي وإعلان المرشحين للقبول، فيما سيبدأ التدريب للفصل التدريبي الأول يوم الأحد 22 / 12 / 1438هـ، موضحاً أن المرشحين ستصلهم رسائل نصية إلكترونية (SMS) على الجوال المسجل في الطلب.



وأكد العامودي أن المفاضلة بين المتقدمين لبرنامج الدبلوم ستكون حسب معيار النسبة الموزونة التي تساوي 60 % لدرجة الثانوية العامة، و40 % لاختبار القدرات، مع منح حديثي التخرج الأولوية للقبول، مشيراً إلى أن التخصصات المتاحة لبرنامج الدبلوم بالكلية بقسم تقنية الحاسب الآلي وقسم الإلكترونيات وقسم الاتصالات.

وأضاف أن برنامج البكالوريوس المتاح حالياً في قسمي الإلكترونيات والحاسب الآلي، ومن ضمن شروط القبول والتسجيل في البرنامج أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة الدبلوم من إحدى الكليات التقنية أو ما يعادلها في نفس التخصص.



ودعا العامودي المتقدمين لاختيار البرنامج المناسب لهم، وضرورة مراعاة الدقة والتأكد من صحة المعلومات أثناء تعبئة الطلب وإرساله آلياً في استمارة القبول الإلكتروني، والاطلاع على شروط القبول والتسجيل على البوابة الإلكترونية للتسجيل.